Attraverso il sito ufficiale dell’editore perugino sono state diffuse le novità Star Comics di settembre 2021. Da segnalare per Astra l’esordio dei primi due volumi di Rabbids (dal videogioco Ubisoft), le nuove edizioni di DETECTIVE CONAN NEW EDITION e CODENAME SAILOR V. Esordiscono: UZAKI-CHAN WANTS TO HANG OUT!, TRESE, MY GENDERLESS BOYFRIEND, KEEP YOUR HANDS OFF EIZOUKEN!, MY HERO ACADEMIA TEAM UP MISSION 1. Da segnalare anche A SILENT VOICE – ULTIMATE BOX.

Le novità Star Comics di settembre 2021

Le novità Star Comics del 1° settembre 2021

MY HERO ACADEMIA TEAM UP MISSION 1

di Kohei Horikoshi, Yoko Akiyama

11.5×17.5, b/n, 208 pagine, B.

Aspiranti Heroes provenienti da tutto il Giappone formeranno delle squadre miste unendo le forze per aiutare i professionisti nelle loro mansioni: ecco illustrato, in breve, il nuovo programma “Team Up Mission”, nato per permettere alle nuove generazioni di fare esperienza e favorire la conoscenza reciproca! Siete pronti a mettervi alla prova? Plus Ultra! Il nuovo, appassionante spin-off di My Hero Academia, nato dal genio di Kohei Horikoshi e dalla matita di Yoko Akiyama, vi darà la possibilità di approfondire la conoscenza di vari personaggi della serie principale e di assistere alle performance delle accoppiate più “scoppiettanti” che vi possano venire in mente!

Acquista MY HERO ACADEMIA TEAM UP MISSION 1 su Amazon.

DETECTIVE CONAN NEW EDITION 1

di Gosho Aoyama

12.8×18, b/n, 192 pagine, B.+sovraccoperta

A grandissima richiesta, arriva finalmente la riedizione completa delle avventure del più piccolo, grande detective di tutti i tempi! Con testi riveduti e corretti, una nuova veste grafica e volumi in formato maxi con sovraccoperta, le indagini dell’infallibile “signorino in giallo” ripartono da zero! Shinichi Kudo è un giovane e talentuoso detective. Il giorno in cui sorprende una banda di loschi criminali vestiti di nero, comincia per lui una nuova era… Costretto da uno di loro a ingoiare una pillola letale, il ragazzo riesce miracolosamente a sopravvivere ma si ritrova di punto in bianco “rimpicciolito”: la pillola ha infatti indotto le sue cellule ad autoridursi, facendolo tornare un bambino di sette anni, ma lasciando il suo cervello inalterato! Così il mini-investigatore, determinato a dare la caccia alla misteriosa organizzazione degli “uomini in nero”, assume l’identità di Conan Edogawa…

Acquista DETECTIVE CONAN NEW EDITION 1 su Amazon.

SHAMAN KING FINAL EDITION 11

di Hiroyuki Takei

11.5×17.5 , colori , b/n, 192 pagine, B.+sovraccoperta

Lyserg è un rabdomante che nutre un profondo rancore nei confronti di Hao. Dopo averlo accolto nel loro gruppo, Yoh e compagni partono alla ricerca del villaggio dei Patch. Intanto, a Izumo, il nonno di Yoh rivela ad Anna la vera identità di Hao… Chi è davvero il sedicente “futuro re”?!

Acquista SHAMAN KING FINAL EDITION 11 su Amazon.

HITORIJIME MY HERO 7

di Memeco Arii

12.8×18, colori & b/n, 176 pagine, B.+sovraccoperta

Dopo la commovente proposta di matrimonio che Kosuke ha fatto a Setagawa, la vita è tornata alla solita routine… Una convivenza è forse impossibile da concretizzare nell’immediato? Nel frattempo, la relazione tra Hasekura e Kensuke va incontro a una svolta importante… Il volume contiene anche la storia dell’incontro tra i due protagonisti di Hitorijime Boyfriend e un extra dedicato alla malinconia di Shige!

Acquista HITORIJIME MY HERO 7 su Amazon.

FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST 8

di Atsuo Ueda, Hiro Mashima

11.5×17.5, b/n, 192 pagine, B.

Terminata la battaglia contro il Drago Divino del Legno, Natsu e i suoi amici si godono il riposo nelle ignote Terme di Ald… ma durante quei brevi istanti di relax la Maga Bianca fugge via! Per giunta, la magia del trasferimento che usa coinvolge anche i membri della Missione dei Cent’Anni! Natsu e i suoi amici si trovano così trasportati al di là del tempo e dello spazio in un mondo ricco di ricordi. Ora è chiaro quale sia la spaventosa entità che tira i fili dietro le quinte! Si alza dunque il sipario su una battaglia contro un drago splendido e crudele!

Acquista FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST 8 su Amazon.

SUNSET LIGHT 5

di Maki Usami

11.5×17.5, b/n, 192 pagine, B.+sovraccoperta

Yudai si dichiara finalmente a Chinami. La ragazza, consapevole dei sentimenti che Kanata prova per lei e del fatto che Kazune diventerà presto sua sorella, entra in crisi e non riesce a tornare a casa. Kazune, dal canto suo, percepisce i turbamenti di Chinami. Amore, amicizia e famiglia… Un mix di emozioni travolgenti per l’epilogo di questa tenera e toccante storia di adolescenza!

Acquista SUNSET LIGHT 5 su Amazon.

WORLD TRIGGER 22

di Daisuke Ashihara

11.5×17.5, b/n, 208 pagine, B.

Durante l’ottavo round delle eliminatorie, Hyuse viene circondato dagli avversari subendo ingenti danni. L’esito del match dipenderà tutto dalla strategia pensata per affrontare Ninomiya e dalla capacità di Chika di sparare effettivamente alle persone. L’ultimo incontro delle eliminatorie di classe B, in cui la Tamakoma 2 si gioca la sua partecipazione alla spedizione su Neighborhood, giunge finalmente alla sua conclusione!

Acquista WORLD TRIGGER 22 su Amazon.

Le novità Star Comics del 8 settembre 2021

CODENAME SAILOR V ETERNAL EDITION 1

di Naoko Takeuchi

14.5×21, colori & b/n, 274 pagine, B. con alette

La saga di Pretty Guardian Sailor Moon Eternal Edition si è conclusa, ma per tutti i fan delle guerriere che vestono alla marinara Star Comics ha in serbo un’ultima chicca: il prequel che ha dato inizio al mito! Nei due volumi di cui si compone la miniserie seguiremo le avventure di un’eroina che cela la propria identità sotto il nome in codice di Sailor V… Minako Aino: una studentessa di prima media con una scarsissima propensione allo studio, la testa perennemente fra le nuvole, un carattere turbolento e una passione smodata per videogame, shopping e bei ragazzi. Chi sospetterebbe mai che sotto le spoglie di una ragazzina come lei si cela una paladina della giustizia destinata a difendere la pace nel mondo?! Il gatto Artemis avrà un bel da fare per aiutarla a calarsi nel ruolo di Sailor V, alias Sailor Venus… Che la trasformazione abbia inizio!

Acquista CODENAME SAILOR V ETERNAL EDITION 1 su Amazon.

JOJONIUM 13

di Hirohiko Araki

15×21, colori & b/n, 332 pagine, C.

Dopo lo scontro sottomarino con Judgement, Jotaro e compagni approdano finalmente sulle coste egiziane, dove li attende l’incontro con un bizzarro “alleato”. Ma ad aspettarli c’è anche il prossimo sicario inviato da Dio Brando, detentore di uno Stand che simboleggia la divinità egizia della terra!

Acquista JOJONIUM 13 su Amazon.

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA 15

di Koyoharu Gotouge

11.5×17.5, b/n, 192 pagine, B.

Finalmente Tanjiro raggiunge il corpo originale di Hantengu, membro delle Lune Crescenti, ma l’alba è imminente e Nezuko (che in quanto demone teme la luce del sole) è in pericolo! Preoccupato per lei, Tanjiro è indeciso se andare o meno ad abbattere Hantengu… Riuscirà a eliminarlo e al contempo salvaguardare Nezuko?

Acquista DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA 15 su Amazon.

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR 9

di Aka Akasaka

12.8×18, b/n, 240 pagine, B.+sovraccoperta

Questo nono volume raccoglie per intero il “saggio di ginnastica che per Ishigami sarà indimenticabile”! Illustra, con ampie modifiche e revisioni, le vicende che lo vedono alle prese con i tipi “yeah” e con i fantasmi del proprio passato, senza ovviamente tralasciare le strategie sentimentali di Kaguya e Shirogane! Assisterete inoltre all’allenamento speciale di quest’ultimo e della segretaria Fujiwara!

Acquista KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR 9 su Amazon.

DOMANI IL PRANZO SEI TU 4

di Kiminori Wakasugi

12.8×18, b/n, 176 pagine, B.+sovraccoperta

“I.M.L.” è un regno fondato dal salvatore e grande shogun King Tao. Qui alle persone vengono garantite sicurezza e prosperità… Sempre che si faccia quello che dice Tao, naturalmente…

Acquista DOMANI IL PRANZO SEI TU 4 su Amazon.

SAVAGE SEASON 6

di Mari Okada, Nao Emoto

11.5×17.5, b/n, 160 pagine, B.+sovraccoperta

Dopo avergli dichiarato i propri sentimenti, Kazusa si è messa insieme al suo amico d’infanzia Izumi. Mentre lei si gode il momento, le pulsioni sessuali delle altre ragazze iniziano a mettersi in moto: c’è chi decide di non mollare la presa, chi si rende conto dei sentimenti che prova per un’amica e chi si accinge ad affrontare lo scontro finale… Si alza il sipario su un importante momento di svolta per le nostre fanciulle!

Acquista SAVAGE SEASON 6 su Amazon.

VIGILANTE – MY HERO ACADEMIA ILLEGALS 11

di Betten Court, Hideyuki Furuhashi, Kohei Horikoshi

11.5×17.5, b/n, 208 pagine, B.

Hanno sparato a Pop e Koichi, che vorrebbe chiederle moltissime cose, deve prima aiutare la compagna a guarire. Proprio in quel frangente gli si para davanti un Hero che dice di chiamarsi O’Clock II e che sembra conoscere Pop…

Acquista VIGILANTE – MY HERO ACADEMIA ILLEGALS 11 su Amazon.

ECHOES 7

di Kei Sanbe

12.8×18, colori & b/n, 208 pagine, B.+sovraccoperta

Grazie alle informazioni ottenute dall’individuo che fingeva di essere l’uomo del fuoco, Senri scopre il vero piano del suo nemico, che intende sbarazzarsi di Kazuto e mettere lui al posto di quest’ultimo. Dopo aver letto il messaggio lasciatogli dal fratello, Senri crede di aver trovato conferma di un suo terribile timore e decide di chiedere aiuto a una certa persona. Kazuto, dal canto suo, è determinato a eliminare l’uomo del fuoco, e non solo perché ha cercato di servirsi di Senri.

Acquista ECHOES 7 su Amazon.

Le novità Star Comics del 15 settembre 2021

KEEP YOUR HANDS OFF EIZOUKEN! 1

di Sumito Owara

14.5×21, colori & b/n, 160 pagine, B.+sovraccoperta

Midori Asakusa sogna di realizzare un anime, ma da sola non riesce a fare il primo passo. Tutto cambia quando incontra Tsubame Mizusaki, una modella influencer che frequenta il suo stesso anno di liceo, e scopre che anche lei sogna di diventare un’animatrice. Con l’aggiunta della scaltra Sayaka Kanamori, un’amica spilungona che ambisce solo a far soldi, inizia l’implacabile avanzata delle tre esuberanti ragazze per creare il “mondo definitivo”!

Acquista KEEP YOUR HANDS OFF EIZOUKEN! 1 su Amazon.

SOLO LEVELING 4

di Chugong, DUBU(REDICE STUDIO)

15×21, colori, 144 pagine, B.+sovraccoperta

Insieme alla squadra d’assalto guidata da Dongsuk Hwang, un hunter di grado C, Jinwoo continua l’esplorazione di un dungeon pieno di mostri insetto. Ma qualcos’altro di terribile lo aspetta nell’oscurità di quei cunicoli…

Acquista SOLO LEVELING 4 su Amazon.

SHAMAN KING FINAL EDITION 12

di Hiroyuki Takei

11.5×17.5, colori & b/n, 192 pagine, B.+sovraccoperta

Grazie all’impegno di Ryu, Yoh e i suoi compagni sono riusciti a sconfiggere Boris, ma la vittoria ha lasciato a tutti l’amaro in bocca. Ecco infatti apparire, poco dopo, un gruppo di individui che si presentano come X-LAWS: si tratta di un’organizzazione che combatte Hao… Quale sarà la reazione di Yoh alla loro entrata in scena?!

Acquista SHAMAN KING FINAL EDITION 12 su Amazon.

RECORD OF RAGNAROK 6

di Azychika, Shinya Umemura, Takumi Fukui

12.8×18, colori & b/n, 192 pagine, B.+sovraccoperta

Lo scontro tra Jack lo Squartatore, il più spregevole esponente del genere umano, ed Eracle, l’eroe retto e tutto d’un pezzo, si fa sempre più cruento! Quale oscura verità si cela dietro la nascita del più efferato serial killer della storia?! L’infido e perverso assalto di un uomo nato dalla disperazione e cresciuto nella follia si abbatte su Eracle!

Acquista RECORD OF RAGNAROK 6 su Amazon.

DETECTIVE CONAN NEW EDITION 2

di Gosho Aoyama

12.8×18, b/n, 176 pagine, B.+sovraccoperta

Conan ha trovato alloggio nell’ufficio del detective Kogoro Mori, il padre della sua fidanzata Ran. Per non destare sospetti, continua a frequentare la scuola elementare, ma nel frattempo aiuta di nascosto il suo maldestro “suocero” a risolvere i casi più disparati…

Acquista DETECTIVE CONAN NEW EDITION 2 su Amazon.

DETECTIVE CONAN VS. UOMINI IN NERO 5

di Gosho Aoyama

11.5×17.5, b/n, 276 pagine, B.+sovraccoperta

Intorno a Conan sono apparsi tre personaggi sospetti: lo studente universitario Subaru Okiya, la detective del liceo Masumi Sera e l’investigatore privato Tooru Amuro. Chi di loro è una spia dell’organizzazione degli uomini in nero con nome in codice Bourbon? La risposta viaggia su treno espresso con destinazione ignota…

Acquista DETECTIVE CONAN VS. UOMINI IN NERO 5 su Amazon.

TO YOUR ETERNITY 15

di Yoshitoki Oima

11.5×17.5, b/n, 192 pagine, B.+sovraccoperta

In seguito alla battaglia contro i knocker, Fushi è riuscito ad aprire la strada a un’epoca di pace. Lentamente l’immortale comincia ad abituarsi alla sua nuova vita, quando all’improvviso l’osservatore compare dinanzi a lui annunciandogli che ora ha un corpo umano e che i knocker sono tornati a colpire. Nonostante lo sconforto per il suo fallimento, Fushi non si dà per vinto e si prepara nuovamente a combattere. Riuscirà a riportare la tranquillità in un mondo in cui la pace sembra essere solo un’illusione?

Acquista TO YOUR ETERNITY 15 su Amazon.

YOUNG BLACK JACK 16

di Osamu Tezuka , Yoshiaki Tabata , Yu-go Okuma

12.8×18, colori & b/n, 208 pagine, B.+sovraccoperta

Megumi Kisaragi è scomparsa lasciando dietro di sé solo una lettera che ci condurrà all’epilogo del lungo e commovente capitolo sulla sua storia d’amore con Hazama. Riprenderemo le fila delle vicende di Kuroo in America, seguite dall’incontro tra il medico dell’esercito Kiriko e il dottor Hyakki, diventato un mercenario in Vietnam. E per finire tornerà in scena anche il Dottor Joker! Un ultimo, sensazionale volume ricco di incontri e scontri fatali!

Acquista YOUNG BLACK JACK 16 su Amazon.

THE ANCIENT MAGUS BRIDE 14

di Kore Yamazaki

12.8×18, colori & b/n, 192 pagine, B.+sovraccoperta

Lucy è stata assalita durante un’escursione fuori dalla scuola, e lo stesso è successo al professor Simeon all’interno del College. Nel frattempo, si è scoperto che un libro proibito, che avrebbe dovuto essere conservato nella biblioteca, è stato rubato. Si tratta di una copia de Il testamento di Carnamagos, che tempo prima anche Elias aveva letto velocemente. Mentre sorge il sospetto che tutti questi eventi possano essere collegati, Chise riesce a respingere gli uomini-bestia che stanno dando la caccia agli ultimi sopravvissuti della famiglia dei ragni tessitori di libri, tuttavia…

Acquista THE ANCIENT MAGUS BRIDE 14 su Amazon.

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI 6

di Sorata Akiduki

11.5×17.5, b/n, 192 pagine, B.+sovraccoperta

Shirayuki sta soggiornando presso il castello di Tanbarun sotto lo sguardo vigile di Obi. Nel frattempo Zen e gli altri vengono a sapere che i misteriosi individui che la stanno cercando hanno scoperto dove si trova. Preoccupato per l’incolumità della ragazza, Zen parte alla volta di Tanbarun, nonostante l’opposizione di Izana… Cosa lo attenderà una volta giunto a destinazione?

Acquista SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI 6 su Amazon.

GINTAMA 74

di Hideaki Sorachi

11.5×17.5, b/n, 208 pagine, B.+sovraccoperta

Davanti alla determinazione di chi, con o senza armi, è disposto a lottare a costo della propria vita, i sentimenti di Utsuro iniziano a vacillare e, quando la reazione della Vena del Drago scompare del tutto, l’Immortale si ritrova con le spalle al muro e le spade di Gintoki e compagni puntate contro. La lunga guerra combattuta a oltranza dai nostri amici è finalmente prossima alla fine! Quale sorte attende il pianeta Terra?!

Acquista GINTAMA 74 su Amazon.

SORCELINE 2 – LA RAGAZZA CHE AMAVA GLI ANIMOSTRI

di Paola Antista, Sylvia Douyé

17×25, colori, 48 pagine, C.

Lo stage in fantasticologia presso l’esimio professor Archibald Balzar prosegue. Ma Sorceline è consumata dal senso di colpa. La giovane pensa di essere la responsabile delle misteriose sparizioni dei suoi compagni, quindi fa fatica a concentrarsi durante le lezioni. Ed è sempre più difficile nasconderlo, soprattutto ad Alcide, che è un po’ troppo premuroso, Willa, troppo curiosa, e Merode… Decisamente strana. Eppure, Sorceline non è l’unica a essere riservata. Quando verrà il momento delle rivelazioni, tutti rimarranno a bocca aperta! La giovane aspirante fantasticologa accompagna i lettori in un tuffo in un universo meraviglioso, un Harry Potter in chiave criptozoologica. Una serie di magia e amicizia, con abbondanti dosi di avventura.

Acquista SORCELINE 2 – LA RAGAZZA CHE AMAVA GLI ANIMOSTRI su Amazon.

Le novità Star Comics del 22 settembre 2021

ERNEST & REBECCA 7 – SALVIAMO IL SIGNOR REBAUD!

di Antonello Dalena, Guillaume Bianco

21×28, colori, 48 pagine, C.

Una nuova maestra dai metodi rigorosi ed estremamente autoritari è arrivata nella classe di Rebecca. La ferrea disciplina imposta dalla signorina Bello colpisce i bambini, abituati ai metodi “non convenzionali” del signor Rebaud. Metodi per cui l’amato maestro è stato licenziato. Ansiosi di ristabilire la giustizia, e contrari al clima di paura che ora regna in classe, Rebecca e i suoi amici (François, Nadine e ovviamente Ernest) uniranno le forze per salvare il signor Rebaud!

Acquista ERNEST & REBECCA 7 – SALVIAMO IL SIGNOR REBAUD! su Amazon.

MY GENDERLESS BOYFRIEND 1

di Tamekou

12.8×18, b/n, 176 pagine, B.+sovraccoperta

Meguru è un ragazzo genderless seguitissimo sui social, ha sempre trucco, abbigliamento e unghie impeccabili, mentre la sua fidanzata, Wako, è una ragazza come tante. All’apparenza vi sembrano una coppia sbilanciata? Non ha nessuna importanza, perché se Meguru cura tanto il suo aspetto è per amore di Wako, mentre lei lo considera la sua star del cuore! Ecco a voi il tanto atteso primo volume di questa storia d’amore e convivenza, un fiume in piena di sentimenti e felicità che vi travolgerà e vi farà perdere la testa!

Acquista MY GENDERLESS BOYFRIEND 1 su Amazon.

TRESE 1

di Budjette Tan, KaJo Baldisimo

14.5×21, colori & b/n, B.+sovraccoperta

Quando il sole tramonta nella città di Manila, è meglio non sbagliare strada, rischiando di finire in quel lato poco illuminato, tra aswang succhiasangue, giganteschi kapre ed engkanto magici. Se un crimine è atipico, la polizia chiama Alexandra Trese, infallibile detective specializzata in sovrannaturale. In un terribile viaggio nei meandri più oscuri della mitologia filippina (parzialmente reinterpretata in chiave moderna), Trese è un successo internazionale: enigmatica serie horror di produzione filippina, è recentemente stata adattata in anime da Netflix.

Acquista TRESE 1 su Amazon.

SUPER DRAGON BALL HEROES – UNIVERSE MISSION!! 1

di Yoshitaka Nagayama

11.5×17.5, b/n, 208 pagine, B. con alette

Mentre sono intenti ad allenarsi con Whis sul pianeta di Beerus, Goku e Vegeta vengono informati da Mai che Trunks è scomparso in circostanze sospette. I due saiyan si mettono sulle sue tracce e, sotto la guida di Fu, un misterioso personaggio comparso all’improvviso, raggiungono la Prigione Planetaria… ma non sanno che li attende un’importante missione attraverso lo spazio-tempo! Comincia una nuova battaglia per le Sfere del Drago da cui dipende la fuga dal penitenziario “spaziale”! Una miniserie in due volumi assolutamente imperdibile per tutti gli appassionati dell’universo Dragon Ball.

Acquista SUPER DRAGON BALL HEROES – UNIVERSE MISSION!! 1 su Amazon.

CELLS AT WORK! – LAVORI IN CORPO 6

di Akane Shimizu

12.8×18, colori & b/n, 176 pagine, B.

Tornano, dopo una lunga e trepidante attesa, le avventure dell’apprendista globulo rosso e dei suoi infaticabili amici: l’affidabile globulo bianco, l’aitante linfocita T Killer, l’ansiosa cellula della memoria, le vivaci piastrine… Tutti pronti a lottare insieme contro i nemici della salute! L’ultimo, avvincente capitolo di questo divertente e istruttivo viaggio all’interno del corpo umano!

Acquista CELLS AT WORK! – LAVORI IN CORPO 6 su Amazon.

MARS NEW EDITION 6

di Fuyumi Soryo

12.4×18 , b/n, 352 pagine, B.+sovraccoperta

Kira e Rei si sono promessi di sposarsi appena possibile. Lui ha deciso di intraprendere la strada del motociclismo professionistico e lei guarda con fiducia al futuro… fino a quando non compare davanti ai suoi occhi l’odiato patrigno, che vuole trascinarla di nuovo nel passato. I due cercheranno di opporsi al destino crudele che il dio della guerra Mars sembra aver assegnato loro. Quali sorprese riserverà il domani?

Acquista MARS NEW EDITION 6 su Amazon.

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA 29

di Mizuho Kusanagi

11.5×17.5, b/n, 192 pagine, B.

Yona e alcuni suoi compagni cadono in una trappola del sacerdote Gobi e vengono spediti nell’Impero Kai come prigionieri. Kuelbo, dopo aver ammirato la forza di Jaeha, lo costringe con un ricatto a mettersi al suo servizio. Nel frattempo Hak, pur di liberare Yona e gli altri, decide di accettare la proposta di Keishuk e di allearsi con l’esercito del regno di Koka…

Acquista YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA 29 su Amazon.

PERFECT WORLD 12

di Rie Aruga

11.5×17.5, b/n, 176 pagine, B.+sovraccoperta

Dopo aver superato numerose difficoltà, Tsugumi e Itsuki hanno potuto dare il benvenuto a Koki, il bambino che hanno adottato. Anche se con il passare del tempo sorgono dei problemi, il loro legame familiare si consolida sempre più, ma è giunto il momento di compiere il passo più critico, ovvero raccontare a Koki tutta la verità sull’adozione… Ecco a voi l’ultimo volume di una straordinaria storia d’amore che non si ferma davanti alle difficoltà!

Acquista PERFECT WORLD 12 su Amazon.

DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA DI ROTO II – GLI EREDI DELL’EMBLEMA 28

di Kamui Fujiwara , Takashi Umemura , Yuji Horii

12.8×18, colori & b/n, 208 pagine, B.+sovraccoperta

Entrando in profonda risonanza con Shurai, lo spirito del fulmine, Aros ha percepito una nuova forza. L’incantesimo pronunciato insieme a Gaia, il nome del pianeta, fa a pezzi il re infernale Gorgona! Mentre ad Aliahan infuria la battaglia fra le orde dei mostri e gli esseri umani, Poron escogita un piano che gli permette di sfruttare le sue capacità di domatore di mostri. Constatando che questi ultimi si stanno indebolendo, Quinzorma va su tutte le furie e, usando le radici, distrugge Aliahan insieme al terreno su cui è costruita! Mentre gli abitanti cercano disperatamente di fuggire, Shirshil e Mishil danno fondo a tutte le loro energie! Infine Gunung, dopo aver sconfitto il Re Drago, torna ad affrontare Aros…

Acquista DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA DI ROTO II – GLI EREDI DELL’EMBLEMA 28 su Amazon.

GUNDAM THUNDERBOLT 15

di Hajime Yatate , Yasuo Ohtagaki , Yoshiyuki Tomino

12.8×18 , colori & b/n, 240 pagine, B.+sovraccoperta

È trascorso più di un anno dalla furiosa battaglia avvenuta nel settore Thunderbolt. Io Flemming pilota il nuovo mobile suit Atlas Gundam dell’Esercito Federale, mentre Daryl è ai comandi dello Psycho Zaku dell’Alleanza dei Mari del Sud, la setta religiosa di cui è entrato a far parte dopo aver tradito il Principato di Zeon. La sfida fatale tra i due nemici si svolge nella base del vulcano Taal sulla Terra e termina con la grande vittoria dell’Alleanza dei Mari del Sud, con l’abbattimento dell’incrociatore Spartan e il lancio nello spazio dei trentadue Psycho Zaku prodotti. Daryl si allontana dal grosso delle truppe e nel frattempo Io finisce in uno stato vegetativo per uno shock… ma un altro scontro attende i due eroi!

Acquista GUNDAM THUNDERBOLT 15 su Amazon.

KERORO 30

di Mine Yoshizaki

12.8×18 , b/n, 176 pagine, B.

Dopo una lunga attesa, ritornano le grandi avventure del sergente Keroro, con i suoi piani d’invasione della Terra a base di travestimenti canini, insidiose pulizie domestiche e videogiochi! A causa della sua inettitudine, il nostro eroe rischierà addirittura di essere sospeso dall’incarico! Ma questo è niente rispetto ai rapporti tra Giroro e Natsumi, Tamama e Momoka, Dororo e Koyuki, Alisa e Nebula, nonché tra lo stesso Keroro e Fuyuki. Ogni accoppiata dovrà confrontarsi con situazioni assurde, quindi non perdete questo volume per nessun motivo, se non volete essere arrestati dalla polizia militare del pianeta Keron!

Acquista KERORO 30 su Amazon.

A SILENT VOICE – ULTIMATE BOX

di Yoshitoki Oima

11.5×17.5, b/n, B.+sovraccoperta

Questo box contiene la serie completa, arricchita dall’imperdibile FanBook ufficiale.

Acquista A SILENT VOICE – ULTIMATE BOX su Amazon.

Le novità Star Comics del 29 settembre 2021

UZAKI-CHAN WANTS TO HANG OUT! 1

di Take

12.8×18, colori & b/n, 160 pagine, B.+sovraccoperta

Shinichi Sakurai è un tranquillo studente universitario a cui piace stare per conto suo, dividendosi tra studio, lavoro part-time e qualche passatempo. Ben presto, però, qualcosa giunge a turbare la quiete delle sue giornate: è Hana Uzaki, una prosperosa ed energica kohai che sembra essersi posta come obiettivo nella vita quello di non permettere al suo senpai di passare il tempo in completa solitudine! Shinichi, dal canto suo, è determinato a difendere i propri spazi dall’invadente entusiasmo della ragazza… Sarà una vera battaglia a suon di depistaggi, situazioni imbarazzanti e doppi sensi! Venite a incontrare Uzaki-chan e la sua irresistibile simpatia in questo nuovo, spassosissimo manga! Una volta che l’avrete conosciuta, di certo non potrete più farne a meno!

Acquista UZAKI-CHAN WANTS TO HANG OUT! 1 su Amazon.

THE SEVEN DEADLY SINS – TRUE SIN

di Nakaba Suzuki

11.5×17.5 , colori & b/n, 208 pagine, B.+sovraccoperta

Una nuova raccolta di side story di The Seven Deadly Sins che svelano il passato degli intrepidi “peccatori”! Contiene i capitoli autoconclusivi dedicati a Ban, King e Diane, i peccati d’avarizia, accidia e invidia, completi dei frontespizi a colori della prima pubblicazione su rivista. Potrete inoltre leggere tutta d’un fiato la lunga saga formata dai capitoli bonus “Il re dell’altare”, originariamente separati nell’arco di diverse uscite. Insomma, un volume unico tutt’altro che “avaro”, per veri peccatori seriali!

Acquista THE SEVEN DEADLY SINS – TRUE SIN su Amazon.

MY HERO ACADEMIA 29

di Kohei Horikoshi

11.5×17.5, b/n, 192 pagine, B.

Lo scontro con Shigaraki e il suo nuovo, devastante potere è cominciato. Mentre Midoriya, con l’aiuto di Aizawa, Bakugo e altri Heroes, fa di tutto per tenerlo a bada ricorrendo al massimo della forza di cui dispone, Mount Lady cerca senza particolare successo di fermare Gigantomachia, che nel frattempo ha iniziato la sua catastrofica avanzata per raggiungere il suo nuovo padrone. Come ultima carta, gli studenti dello Yuei mettono in atto una disperata strategia per far addormentare la gigantesca creatura…

SHAMAN KING FINAL EDITION 13

di Hiroyuki Takei

11.5×17.5, colori & b/n, 208 pagine, B.+sovraccoperta

Yoh e i suoi compagni sono finalmente arrivati al villaggio dei Patch, dove si trova la fonte di tutte le anime del mondo: il Grande Spirito. Sul posto proseguono i preparativi per la fase finale del torneo, ma una delle condizioni per partecipare è formare squadre composte da tre persone. Nel gruppo di Yoh, tuttavia, non ci sono abbastanza membri, e dunque alcuni di loro rischiano di non poter gareggiare…

Acquista SHAMAN KING FINAL EDITION 13 su Amazon.

EDENS ZERO 11

di Hiro Mashima

11.5×17.5, b/n, 192 pagine, B. con alette

Sfruttando le informazioni fornite da Rebecca, Shiki e compagni decidono di andare all’assalto della Belial Gore per salvare Laviria. Una volta fatta irruzione, però, ecco palesarsi davanti a loro qualcuno che non si sarebbero mai aspettati di incontrare… Ad attenderli, poi, c’è la squadra d’élite degli Element 4 e, infine, il vero nemico: Drakken Joe in persona! Prende così il via la battaglia contro un avversario da cui i nostri sono già stati sconfitti, in seguito alla quale il destino del perdente sarà l’immediata distruzione!

Acquista EDENS ZERO 11 su Amazon.

DETECTIVE CONAN NEW EDITION 3

di Gosho Aoyama

12.8×18 , b/n, 192 pagine, B.+sovraccoperta

Durante una vacanza, Conan, Ran e Kogoro si ritrovano a bordo della nave di un ricchissimo industriale. L’omicidio dell’uomo e l’enorme eredità che si lascia alle spalle getterà una luce sinistra su tutti i membri della famiglia… Dopo aver risolto il caso (lasciando come al solito tutto il merito a Kogoro), per Conan iniziano i problemi seri: Ran ha infatti cominciato a notare una certa somiglianza tra lui e Shinichi, e malgrado l’assurdità della situazione si è convinta che i due siano la stessa persona!

Acquista DETECTIVE CONAN NEW EDITION 3 su Amazon.

WHISPER ME A LOVE SONG 2

di Eku Takeshima

12.8×18, b/n, 176 pagine, B.+sovraccoperta

Mano a mano che il rapporto tra Himari e Yori diventa più profondo e intimo, i sentimenti di quest’ultima diventano così forti che non riesce più a trattenerli… Così, al momento di salutare la kohai al termine di un appuntamento, finisce per dichiararsi! E mentre Himari osserva Yori allontanarsi imbarazzata, il suo volto si vela di una strana malinconia…

Acquista WHISPER ME A LOVE SONG 2 su Amazon.

FATTI ODIARE – KIRAI DE ISASETE 2

di Hijiki

12.8×18, b/n, 208 pagine, B.+sovraccoperta

Con l’arrivo di Minato, nato dopo l’adorata Shizuku, Naoto e Hazuki hanno formato una vera e propria famiglia. Naoto si sente molto fortunato ad aver instaurato un legame con una persona che ha accettato le ferite del suo passato, ma l’incontro con l’alpha che fu il principale responsabile del trauma subito getta un’ombra scura sulla sua tranquilla esistenza…

Acquista FATTI ODIARE – KIRAI DE ISASETE 2 su Amazon.

RABBIDS 1 – BWAAAAAAAAAAH

di Romain Pujol , Thitaume

21×28, colori, 48 pagine, C.

Dal loro arrivo sulla Terra, i Rabbids hanno dimostrato la sfortunata tendenza a invadere la vita quotidiana degli umani. Imprevedibili, folli, divertenti ma mai volgari, non smettono di lasciare il segno nel mondo di oggi parodiando tanto l’attualità quanto le nostre abitudini con una leggerezza e un umorismo tutto loro. Questi volumi raccolgono una grandissima quantità da pazzi pasticci e situazioni paradossali. Thitaume e Romain Pujol utilizzano delle gag demenziali per regalare al mondo una prospettiva tanto inedita quanto spassosa, con buona pace di Rayman!

RABBIDS 2 – INVASIONE

21×28, colori, 48 pagine, C.

di Romain Pujol , Thitaume