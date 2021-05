Sono state rese note le uscite Warner Home Entertainment di giugno 2021. Da segnalarsi l’arrivo in home video di Godzilla Vs. Kong e il cofanetto che raccoglie la serie completa Six Feet Under.

Le uscite Warner Home Entertainment di giugno 2021

Godzilla Vs. Kong – 17 giugno in DVD, Blu-Ray, 4K UHD e STEELBOOK 4K UHD

Due leggende si scontrano in “Godzilla vs Kong”: questi mitici avversari si affronteranno infatti in una spettacolare battaglia senza precedenti, con il destino del mondo in bilico. Kong e i suoi protettori intraprenderanno un viaggio pericoloso per trovare la sua vera casa, e con loro c’è Jia, una giovane ragazza orfana con la quale ha stretto un legame forte ed unico. Ma si troveranno inaspettatamente sul cammino di un Godzilla infuriato, che sta seminando distruzione in tutto il mondo. L’epico scontro tra i due titani, istigato da forze invisibili, è solo l’inizio del mistero che giace nel profondo della Terra.

Il film è interpretato da Alexander Skarsgård (“Big Little Lies”, “La tamburina”), Millie Bobby Brown (“Stranger Things”), Rebecca Hall (“Christine”, “La genesi di Wonder Woman”), Brian Tyree Henry (“Joker”, “Spider-Man: Un nuovo universo”), Shun Oguri (“Weathering with You – La ragazza del tempo”), Eiza González (“Fast & Furious: Hobbs & Shaw”), Julian Dennison (“Deadpool 2”), con Kyle Chandler (“Godzilla II: King of the Monsters”) e Demián Bichir (“The Nun: La vocazione del male”, “The Hateful Eight”).

Wingard (“The Guest”, “You’re Next”) ha diretto il film da una sceneggiatura di Eric Pearson (“Thor: Ragnarok”) e Max Borenstein (“Godzilla II: King of the Monsters”, “Kong: Skull Island”), da una storia di Terry Rossio (“Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar”) e Michael Dougherty & Zach Shields (“Godzilla II: King of the Monsters”), basato sul personaggio “Godzilla” di proprietà e creato da TOHO CO., LTD . Il film è stato prodotto da Mary Parent, Alex Garcia, Eric McLeod, Jon Jashni, Thomas Tull e Brian Rogers, mentre Jay Ashenfelter, Herbert W.Gains, Dan Lin, Roy Lee, Yoshimitsu Banno e Kenji Okuhira sono i produttori esecutivi.

Tra i contenuti extra: The God: The Phenomenon of Gōjira, King of the Monsters – The King: Kong Leaves Home – The King: Kong Discovers Hollow Earth e molto altro!

Judas and Black Messiah – 17 giugno in DVD e Blu-Ray

L’informatore dell’FBI William O’Neal (LaKeith Stanfield), è infiltrato nel partito delle Black Panther dell’Illinois con l’incarico di tenere d’occhio il loro carismatico leader, il Presidente Fred Hampton (Daniel Kaluuya). Ladro di professione, O’Neal sembra divertirsi a correre il rischio di manipolare sia i suoi compagni che il suo “supervisore”, l’Agente Speciale Roy Mitchell (Jesse Plemons). L’influenza politica di Hampton è in forte ascesa proprio quando incontra e si innamora della sua compagna di rivoluzione Deborah Johnson (Dominique Fishback). Nel frattempo, nella mente di O’Neal prende vita un dilemma. Si allineerà alle forze benevole? O contribuirà ad affossare Hampton e Le Pantere con ogni mezzo, come comanda il Direttore dell’FBI J. Edgar Hoover (Martin Sheen)?

Ispirato a eventi realmente accaduti, Judas and the Black Messiah è diretto da Shaka King, all’esordio con un lungometraggio per una major.

Tra i contenuti extra troviamo Fred Hampton for the People, un contenuto esclusivo, disponibile sia nella versione DVD che in quella Blu-Ray, in cui il cast e i filmmaker parlano di Fred Hampton e dell’importanza della sua storia, mentre, in esclusiva per il formato Blu-Ray, Unexpected Betrayal, nel quale i filmmaker e i membri del cast parlano della complessità del personaggio di O’Neal.

SIX FEET UNDER – LA SERIE COMPLETA – 17 giugno in DVD

Uno sguardo alla vita e alla morte dal punto di vista dei Fisher, una famiglia che gestisce un’impresa di pompe funebri in California.

Le 5 STAGIONI (63 EPISODI) della serie creata da Alan Ball (American Beauty) in 25 DISCHI DVD.