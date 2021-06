League of Super-Pets: rivelato lo stellare cast vocale del film d’animazione

Continuano gli impegni in casa DC Comics per il mitico Dwayne “The Rock” Johnson. Oltre alle riprese di Black Adam, attualmente in corso, la star più pagata di Hollywood presterà la voce a Krypto il Supercane nello spassosissimo progetto animato intitolato League of Super-Pets.

Il film arriverà nelle sale il 20 maggio 2022 e vanterà un cast vocale assolutamente stellare. Ci saranno, infatti, anche Kevin Hart, Keanu Reeves, John Krasinski, Kate MicKinnon, Vanessa Bayer, Natasha Lyonne e Diego Luna. Il teaser è stato accompagnato dalla celebre colonna sonora di Superman, realizzata da John Williams.

Ladies, gents & children of ALL AGES it’s my pleasure to INTRODUCE our star studded @DCSuperPets cast 🔥@sevenbucksprod + @dccomics = SUPERHERO & SUPER VILLAIN FUN for you & your families worldwide 🌍

Hierarchy of power in the DC Universe is about to change

😊💪🏾⚡️#SUPERPETS pic.twitter.com/4qdaVZYDvx

— Dwayne Johnson (@TheRock) June 8, 2021