Più sicurezza a LEGO City: il nuovo modulare “Stazione di Polizia” è sugli scaffali

Gennaio, tempo di novità per tutti gli appassionati e i collezionisti. Tra le novità più attese il nuovo edificio modulare, che quest’anno rappresenta la Stazione di Polizia. Non è il primo modulare che rappresenta un edificio istituzionale: il primo fu il set LEGO Creator Expert #10197 Stazione dei Pompieri (» Clicca qui per comprare il set su Amazon.it) nel 2009. Nel 2012 fu la volta del set LEGO Creator Expert #10197 Municipio (» Clicca qui per comprare il set su Amazon.it). Entrambi i set sono ormai reperibili solo sul mercato secondario e ovviamente a prezzi da collezionista. Nel 2021 tocca al set LEGO 18 Plus # 10278 Stazione di Polizia andare ad aggiungersi agli altri edifici modulari di uno dei temi più amati dagli appassionati, dai collezionisti e da coloro che declinano la propria passione per il mattoncino realizzando diorami cittadini.

Il nuovo edificio è composto da tre piani, realizzati come sempre con una struttura modulare che permette di scomporre l’edificio stesso e giocare nei vari ambienti che compongono ciascun piano.

Il nuovo edificio modulare LEGO 18 Plus # 10278 Stazione di Polizia include anche un negozio di ciambelle e un chiosco di giornali, oltre a cinque minifigure, tra cui tre poliziotti in divisa, quest’ultima ispirata a quella in uso negli Stati Uniti negli anni ’40. L’esterno dell’edificio è completo di tende da sole ed elementi decorativi come i cornicioni. Il set LEGO 18 Plus # 10278 Stazione di Polizia è compatibile con tutti prodotti LEGO Modular Buildings Collection, un bellissimo edificio da ammirare accanto agli altri ma perfetto anche da solo. I piani del set LEGO 18 Plus # 10278 Stazione di Polizia sono ricchi di sorprese e dettagli nascosti: costruendo il set si capisce che un misterioso ladro di ciambelle è a piede libero. Naturalmente, il set LEGO 18 Plus # 10278 Stazione di Polizia è completamente attrezzato per affrontare anche il più dolce dei crimini, con un armadietto per le prove, una cella, una sala interrogatori e una bacheca con linee rosse che collegano tutti gli indizi. All’interno, tutti i piani sono collegati da una grande scala e sono forniti di pezzi unici prodotti specificatamente per questo set, tra cui un cartellone pubblicitario, un telefono e una macchina da scrivere. Non mancano “Easter Egg” per risolvere il mistero del ladro di ciambelle tra cui una via di fuga nascosta sotto la cella della prigione e una via segreta di accesso al negozio di ciambelle.

Chris McVeigh, il designer LEGO che ha progettato il set e figura molto nota nella community degli appassionati per i suoi “sketches”

ha commentato:

“Ci siamo divertiti moltissimo a disegnare la Stazione di Polizia. Un gioiello architettonico e una miniera di caratteristiche particolari; il luogo perfetto per iniziare a costruire uno scorcio della vostra città LEGO, o semplicemente per ingrandire quella già costruita”

Composto da 2.923 pezzi, il set LEGO 18 Plus # 10278 Stazione di Polizia è l’ultimo set in ordine di tempo ad andare ad aggiungersi alla Collezione di LEGO Modular Buildings Collection. Attualmente sono disponibili i seguenti modelli:

LEGO Creator Expert #10270 Libreria

Il set LEGO Creator Expert #10270 Libreria permette di ricreare il fascino di una piccola libreria che si può trovare in una qualsiasi città o villaggio europeo. La libreria a 3 piani e la casa modulare adiacente propongono divertenti tecniche di costruzione e dettagli sorprendenti, tra cui una vetrina, un angolo lettura e un design aperto. Il set è composto da 2.504 pezzi ed include dettagli quali vetrina, scaffali, un angolo lettura e spazi abitativi nella casa adiacente, oltre a cinque minifigure.

LEGO Creator Expert #10255 Piazza dell’Assemblea

Il set LEGO Creator Expert #10255 Piazza dell’Assemblea è stato sviluppato in occasione del decimo anniversario del tema LEGO Modular Buildings ed include tantissimi originali e intricati dettagli e sorprese nascoste. Le sezioni dell’edificio comprendono un piano terra con panetteria, fioraio e caffetteria, un primo piano con negozio di musica, studio fotografico e studio dentistico e un terzo piano con uno studio di danza e un appartamento con accesso a una terrazza panoramica con barbecue.

LEGO Creator Expert #10264 Officina

Il set LEGO Creator Expert #10264 Officina è dotato di sezioni rimovibili per un facile accesso agli interni altamente dettagliati e comprende 3 piani. Al piano terra c’è una stazione di servizio in stile anni ‘50 con pompa del carburante, chiosco e un’officina per veicoli completa di saracinesca, piattaforma sollevatrice per veicoli e smontagomme. La clinica veterinaria al secondo livello include un lettino da visita, un acquario e una sala di attesa con divano, mentre al piano superiore si trova un appartamento ben attrezzato con cucina, TV, divano, letto e scala che porta alla terrazza panoramica sul tetto con sdraio, ombrellone e giardino fiorito.

