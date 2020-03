LEGO # 40370 40° anniversario dei treni LEGO: la recensione

Il LEGO set # 40370 40° anniversario dei treni LEGO è disponibile come omaggio per gli ordini (su LEGO.com) o gli acquisti (nei LEGO Certified Store) pari o superiori a 99 euro online su LEGO.com, presso i LEGO Store e per gli ordini telefonici dal Catalogo LEGO dal 01/03/2020 al 15/03/2020 (o fino a esaurimento scorte). Il set è la replica del set 7810 Push-Along Steam Engine che venne commercializzato nel 1980, l’anno nel quale i treni a 12V sono stati lanciati in tutto il mondo. Se vi siete persi il set come omaggio potete sempre acquistarlo online

Diamo un’occhiata più da vicino a questo LEGO set # 40370 40° anniversario dei treni LEGO e vediamo come si confronta con l’originale del 1980.

Il set # 7810 Push-Along Steam Engine originale (1980)

Il set 7810 “Push-Along Steam Engine” (Push-Along significa che la locomotiva deve essere spinta a mano lungo i binari perché priva di motore) è stato uno dei numerosi set replica di treni a vapore pubblicati nel 1980. Anche se alcuni treni a 12V erano stati rilasciati negli anni ’70, non erano disponibili ovunque: in molti paesi venivano infatti venduti solo treni a batteria da 4,5V. Il 1980, segna il punto di svolta del tema Treni LEGO: si passa dai 4.5V/12V ‘binari blu‘ all’era 12V ‘binari grigi‘ e il sistema è diventato disponibile ovunque.

Dato che la maggior parte delle locomotive di quella gamma iniziale era dotata di motori elettrici, ci si sarebbe aspettati che lo fosse anche questo set, e invece… e invece era “ad avanzamento manuale” (da cui appunto il nome “Push-Along“), e con un prezzo di venduta conseguentemente contenuto. E’ probabile che un motore potesse essere aggiunto, ma stando alle istruzioni… archiviate online non si direbbe.

Set # 40370: la scatola

La scatola del LEGO set # 40370 40° anniversario dei treni LEGO è più robusta del solito e ha i sigilli a nastro adesivo, quindi non deve essere distrutta all’apertura. Il fronte ha il logo celebrativo dei 40 anni dei Treni LEGO e, in aggiunta a quello corrente, anche quello “LEGO System” in uso negli anni ’80.

Il retro della scatola mostra il set originale del 1980 e la scatola di allora.

Il set include anche un piccolo foglio di adesivi stampato su carta adesiva metallizzata.

Set # 40370: la costruzione

La minifigure inclusa nel LEGO set # 40370 40° anniversario dei treni LEGO è l’esatta replica di quella che era all’interno del set 7810 “Push-Along Steam Engine” originale

A differenza dell’originale, questo LEGO set # 40370 40° anniversario dei treni LEGO include i pezzi per costruire una base su cui poggiarlo una volta completato e che ne esalta notevolmente l’aspetto se messo a display o in esposizione.

Il 7810 si costruiva a partire da un pezzo “telaio” specializzato per treni e su ruote/cuscinetti metallici che non sono più in produzione, quindi in questa nuova versione del LEGO set # 40370 40° anniversario dei treni LEGO il telaio è stato costruito utilizzando più parti e le ruote sono la versione moderna delle ruote per treni (con i fori per gli axel Technic). Quelli che nel set originale erano i magneti di accoppiamento con/per i vagoni sono stati realizzati con una versione “costruita” dei magneti che ne emula l’aspetto.

Le principali differenze del LEGO set # 40370 40° anniversario dei treni LEGO rispetto al set originale sono:

L’adesivo sul lato è applicato su un singolo brick 1x2x2 e il logo DB (ferrovie tedesche) è stato sostituito con quello standard LEGO

Gli adesivi con il numero di locomotore sul fronte e sul retro sono attaccati su tile 1×2

Le finestre 1x2x2 sono la versione più recente, quindi senza “davanzale” La valvola sulla parte superiore della caldaia più vicina alla cabina nell’originale è quadrata (brick 1×1), mentre in questo nuovo set è rotonda (brick round 1×1)

Una volta costruita, la locomotiva poggiata sul supporto incluso nel set fa davvero una gran figura!

Il set LEGO set # 40370 40° anniversario dei treni LEGO è dunque una riproduzione molto fedele della locomotiva originale, ma con un telaio ridisegnato e alcune modifiche per evitare un eccesso di adesivi. È interessante notare che il manuale di istruzioni originale aveva 13 passaggi per costruire il set, mentre questo nuovo ne ha 46. Certo, nel set del 1980 il pianale era un pezzo unico e i magneti era un pezzo a sè, ma il numero di passaggi così più elevato è certamente derivato dal nuovo format delle istruzioni che nel tempo è cambiato, e molto.

Se avete nostalgia dell’era dei treni a 12V, questo set DEVE essere vostro!

Vi sarete forse domandati perché in questa recensione non ci sono foto “nostre” del set in costruzione o finito. Il motivo è molto semplice. Non ci sono foto perché per scattarle sarebbe stato necessario aprire la scatola e costruire il LEGO set # 40370 40° anniversario dei treni LEGO, e il cosiddetto unboxing (e altro) saranno oggetto di una sorpresa di cui ancora non possiamo dirvi nulla!