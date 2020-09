LEGO: è ufficiale il nuovo set UCS Batwing 1989

LEGO celebra il Batman Day 2020 con un nuovo omaggio al genio di Tim Burton e al suo “Batman” del 1989.Ve lo avevamo preannunciato in questo nostro articolo: è stata scelta da LEGO la giornata di oggi, nella quale si celebra il Batman Day, per annunciare il nuovo set LEGO # 76161 Batwing 1989, un altro dei fantastici Bat-mezzi “estratti” dal meraviglioso film “Batman” di Tim Burton (1989) e che starà benissimo accanto al set LEGO Batmobile 1989 # 76139 uscita lo scorso novembre 2019.

LEGO # 76161 Batwing 1989

Sebbene il termine UCS (Ultimate Collector Series) sia stato coniato per i set grandi, costosi, iconici e destinati ai collezionisti di ciò che riguarda la saga di Star Wars, si indica con “UCS” un qualsiasi set di dimensioni importanti e di fascia alta di prezzo che sia legato ad un franchise. Erano ad esempio stati “battezzati” come UCS i set della Batmobile 1989 # 76139 di cui sopra e il set della controparte Marvel Super Heroes Hulkbuster Ultron Edition # 76105.

Il set Batwing 1989

Il nuovo set LEGO Batwing 1989 # 76161 dedicato al Cavaliere Oscuro sarà inserito nella nuova linea “18+” (come si vede dalla scatola), la quale mostra sul fianco la stessa effige di Batman presente sulla scatola della “coetanea” (1989) Batmobile di cui sopra, e sarà composto da 2.361 pezzi. Il prezzo sarà di 199,99 euro e sarà acquistabile inizialmente solo sul sito LEGO Shop @ Home e nei LEGO Certified Store a partire dal prossimo 1° novembre, mentre per i “tesserati” LEGO VIP la possibilità di acquistarlo sarà anticipata al 21 ottobre.

Una volta completato, il set misurerà oltre 11 cm di altezza, 52 cm di lunghezza e ben 58 cm di larghezza. Il set include anche un mattoncino speciale che permetterà ai costruttori di montare ed esporre il loro modello a parete, rendendo il set LEGO Batwing 1989 # 76161 un’aggiunta meravigliosa alla collezione LEGO degli appassionati di Batman, unendosi alla Batmobile 1989 # 76139 precedentemente rilasciata per fare un’esposizione scura e drammatica in qualsiasi casa.

Il set includerà anche 3 minifigure “da esposizione” – Batman, Boombox e Joker – che rendono omaggio alla famosa scena del film del “Danzi mai col diavolo nel pallido plenilunio?“, oltre la base/display con la classica targhetta che riporta le caratteristiche del velivolo reale:

Le funzioni e le caratteristiche

Proprio come il set della Batmobile 1989 # 76139 che lo ha preceduto, anche questo nuovo Batwing 1989 # 76161 sarà ricco di funzioni e dettagli:

interni completi e dettagliati

calotta del cockpit rimuovibile

alette aerodinamiche posabili ed orientabili

supporto per display ad inclinazione regolabile

vari easter eggs per sorprendere i costruttori, come ad esempio lo schermo con i palloncini a gas del Joker e un’etichetta “Bat Engine” sul motore del veicolo

Curiosità Batman LEGO

Non è certo la prima volta che LEGO ci regala un set “UCS” ispirato ad un veicolo del Cavaliere Oscuro.

Il primo, battezzato ufficialmente “The Batmobile: Ultimate Collectors’ Edition“, fu il set LEGO # 7784, che oggi si trova solo online e solo nel mercato secondario a cifre… che solo Bruce Wayne potrebbe prendere in considerazione (400-800 euro). L’aspetto esteriore era un mix tra la versione vista nel “Batman” di Tim Burton del 1989 (i grossi scarichi sui lati, le pinne di coda, il cockpit in stile caccia militare) e quella dei primi albi a fumetti che aveva l’effige di Batman sul “muso”:

LEGO # 76023 The Tumbler

La seconda, “presa” dalla trilogia di Christopher Nolan, fu quella del set LEGO # 76023 The Tumbler , anch’essa reperibile sul mercato secondario a cifre non proprio da… Commissario Gordon (dai 400-500 euro in su).

LEGO # 5004590 Bat-Pod.

A questo set, all’epoca normalmente reperibile in commercio si affiancò, nell’ambito di un concorso che venne indetto da LEGO la cui partecipazione fu riservata a chi aveva acquistato il set della Tumbler, il set LEGO # 5004590 Bat-Pod.

Quest’ultimo set in particolare, è stato il protagonista di una storia molto curiosa. Gli esemplari prodotti per il concorso di cui sopra furono solo 5000… per tutto il mondo. Una volta che ne vennero caricate le istruzioni sul sito web LEGO, ci fu la corsa a costruirselo da parte di tutti coloro che non ebbero la fortuna di vincerlo e di tutti coloro che trovavano assurdi i prezzi (si parla di cifre superiori ai 1000 euro) ai quali lo si trovava sul mercato secondario. Il set però aveva due criticità: includeva infatti alcuni elementi Hero Factory ma soprattutto includeva due delle 4 ruote presenti nel set LEGO # 76023 The Tumbler, la qual cosa faceva si che fosse necessario spendere oltre 100 euro per le sole due ruote.

Questo però e solo per la rimanente parte del 2015 successiva alla pubblicazione delle istruzioni… perché nel successivo gennaio del 2016 LEGO fece uscire, tra i set LEGO Technic, il set LEGO Technic # 42050 Drag Racer, che al posteriore montava proprio le due ruote che servivano per costruire il Bat-Pod. Questo fece si che per soli 60 euro (prezzo del set al momento dell’uscita) si potevano comprare le due ruote necessarie a costruirsi il Bat-Pod (e disponendo dei rimanenti 643 elementi LEGO Technic inclusi nel set) o di trovare per pochi euro (10-12 euro ciascuna) le ruote stesse sul mercato secondario, perché a quel punto erano diventate ben più che comuni e portando quindi il costo del set ricostruito nell’ordine dei 150-200 euro finito.

Nel novembre del 2019, tornando alle origini del film di Tim Burton del 1989, fu la volta del set LEGO Batmobile 1989 # 76139, che non aspetta altro che avere al proprio fianco il nuovissimo set LEGO Batwing 1989 # 76161.