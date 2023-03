Se siete fan del Signore degli Anelli e amate anche i mattoncini colorati più famosi del mondo, non potete assolutamente perdervi la fantastica promozione lanciata da LEGO, dato che dal 5 al 7 marzo potrete ottenere completamente in regalo il set BrickHeadz dedicato a Frodo e Gollum! Protagonista dell’offerta è la nuovissima costruzione del Gran Burrone in uscita tra pochi giorni, mentre le condizioni per portarsi a casa l’omaggio sono semplicissime.

I clienti VIP che acquisteranno il nuovo set Il Signore degli Anelli: Gran Burrone sul sito di LEGO otterranno infatti automaticamente il BrickHeadz di Frodo e Gollum. Non dovrete far altro dunque che recarvi nella pagina dedicata e aggiungere la magnifica costruzione al carrello, a tutto il resto ci penserà LEGO. Non siete iscritti al programma premium? Nessun problema, dato che è completamente gratuito!

Probabilmente conoscete già il nuovo set dedicato al Signore degli Anelli e in uscita l’8 marzo, ma in caso contrario cercheremo di descrivervelo brevemente (per quanto nessuna parola gli renderà mai giustizia vista la sua bellezza). Con ben 6.167 pezzi e delle dimensioni mastodontiche di 39x75x50cm, la costruzione del Gran Burrone vi trasporterà nel mondo della Terra di Mezzo, nel luogo in cui l’iconica avventura ebbe inizio.

Il set vi permetterà di dare vita alle scene più famose del primo film, includendo luoghi iconici come la fucina degli elfi, il disordinato studio di Elrond, i Frammenti di Narsil e tantissimi dettagli come statue e dipinti raffiguranti la storia della Terra di Mezzo. L’arredamento è estremamente dettagliato e diverse sezioni possono essere esposte separatamente, consentendovi così di animare i vostri angoli preferiti con storie conosciute o, perché no, inventarne di nuove.

Avrete a disposizione ben 15 minifigure dei personaggi principali del Signore degli Anelli, come Frodo, Sam, Bilbo Baggins, Boromir, Gimli, Aragorn, Legolas e Gandalf il Grigio. Inoltre, ognuna è dotata di gambe rimovibili, cosicché possiate disporle anche intorno alla tavola per ricreare la famosa scena del Consiglio di Elrond. Insomma, parliamo di un set veramente imperdibile per i fan dei racconti di Tolkien, e non possiamo che consigliarvi di acquistarlo finché è disponibile e, soprattutto, finché potete ottenere anche il BrickHeadz in omaggio!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina LEGO dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto.

