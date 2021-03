LEGO: cancellato set in uscita perchè in contrasto con i valori del marchio

Il Gruppo LEGO ha cancellato il previsto set LEGO CITY #60278 Crook’s Hideout Raid perché in contrasto con i valori del proprio marchio. E’ già successo, vi ricordate?

Il set era stato visto per la prima volta nelle pagine finali del manuale di istruzioni del set LEGO Friends #41444 Il caffè biologico di Heartlake (clicca qui per acquistare il set)

ma non è arrivato sugli scaffali insieme al resto della line-up delle novità 2021 LEGO CITY né a gennaio né a marzo, cancellato sul nascere dalla distribuzione.

Qualcosa di strano era chiaramente successo, così abbiamo contattato il Gruppo LEGO per capire il destino di questo misterioso set LEGO CITY. In risposta, i referenti del Team responsabile per la linea LEGO CITY ha confermato che il set è stato cancellato del tutto:

“Con LEGO CITY, puntiamo sempre a rappresentare la realtà del mondo in un modo che sia divertente, positivo e adatto ai bambini. Con questo in mente, abbiamo deciso di non lanciare questo prodotto perché non lo riteniamo più in linea con i valori del marchio LEGO CITY”

Questa risposta solleva però un’altra domanda: come ha fatto il set LEGO CITY #60278 Crook’s Hideout Raid ad arrivare abbastanza avanti nel processo di produzione da arrivare ad essere incluso nel materiale promozionale se davvero non si adattava ai valori del marchio e del tema?

È forse una storia simile al destino che è toccato l’anno scorso al LEGO Technic #42113 Bell Boeing Osprey?

Ricorderete infatti senz’altro che il è stato ritirato dalla vendita all’ultimo momento a seguito di una protesta di un gruppo tedesco di attivisti per la pace. In questo caso, tuttavia, non c’è stata apparentemente nessuna forza esterna che abbia fatto pressione sul Gruppo LEGO: a Billund hanno semplicemente deciso di cancellare il set LEGO CITY #60278 Crook’s Hideout Raid per libera scelta. Non ci è dato sapere se il set sia stato effettivamente prodotto e poi non distribuito oppure se non sia mai arrivato in produzione.

Volendo tentare di indovinare le motivazioni della scelta, si potrebbe dire che forse dare ai cattivi un covo con un gigantesco candelotto di dinamite sul tetto potrebbe essere stato un po’ troppo eccessivo per una ambientazione come LEGO CITY, sebbene già tempo fa nel sotto-tema LEGO CITY Swamp Police del 2015 fosse presente il set includeva LEGO CITY #60068 Il Nascondiglio dei Ladri (» Clicca qui per acquistare il set su Amazon.it) e nel sotto-tema LEGO CITY Prison Island del 2016 fosse incluso il set LEGO CITY #60131 I Ladri dell’Isola (» Clicca qui per acquistare il set su Amazon.it), entrambi raffiguranti un covo dei cattivi.

Con solo una singola immagine del set a disposizione, è difficile capire quale aspetto del set stesso si sia rivelato problematico per il Team che si occupa di LEGO CITY, o se piuttosto questa decisione faccia parte di un più ampio cambiamento di politica per quanto riguarda set ispirati ai nascondigli dei criminali. Ai posteri l’ardua sentenza!