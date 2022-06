LEGO ha presentato, durante l’evento live in streaming LEGO CON 2022, il set celebrativo dei suoi (primi) 90 anni: il set LEGO Icons #10305 Castello dei Cavalieri del Leone, la riedizione in chiave moderna e di dimensioni (molto) maggiori del set Legoland Castle System #6080 Castello dei Cavalieri del Leone, uno dei set più amati dagli appassionati del tema LEGO Castle e dimora del Re della fazione dei Cavalieri del Leone.

Uscito vincitore dal concorso indetto sulla piattaforma LEGO Ideas a cavallo tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 e rivolto alla ormai vastissima platea dei fan del mattoncino, il set è stato svelato in tutta la sua magnificenza proprio durante la LEGO CON 2022, dandoci così modo di apprezzarne i tanti dettagli, il plotone di ben VENTUNO (21) Minifigure tra le quali troviamo personaggi degli Abitanti della Foresta, dei coraggiosi Cavalieri del Leone, dei Black Falcons e persino il Mago (che potrebbe essere il famoso Majisto), la funzionalità playset/casa delle bambole che permette di aprirlo e di giocare all’interno delle tante stanze arredate e attrezzate che vi troviamo all’interno.

Le dimensioni sono impressionanti: i 4.514 pezzi consentono di costruire un modello che misura 38 cm di altezza, 44 cm di larghezza e 33 cm di profondità.

E’ enorme! Basta guardare nella foto qui sotto quant’è grande rispetto ai “suoi” Designer Milan Madge e Mike Psiaki:

Sebbene il set al quale principalmente si ispira il nuovo, enorme castello celebrativo sia come detto il Legoland Castle System #6080 Castello dei Cavalieri del Leone, osservando da vicino le immagini che troviamo sul retro della scatola, potremo trovare riferimenti ad altri tre set del tema LEGO Castle:

LEGO Castle #10193 Villaggio medievale

LEGO Castle #375 Castello (meglio noto come “il castello giallo“)

LEGO Castle #6066 Avamposto mimetizzato (Camouflaged Outpost)

Il set è davvero ricco di sorprese e di dettagli, pronti per essere scoperti, tanto all’esterno quanto, una volta aperto, negli ambienti interni. Ci sono passaggi nascosti, pareti mobili, nascondigli segreti, un ponte levatoio medievale e una saracinesca che si alzano, un mulino ad acqua che gira davvero, torri e torrette, alloggi, un’armeria e altro ancora. Non poteva che essere così, visto che è stato progettato ascoltando i pareri di oltre 55.000 utenti intervistati sulla piattaforma LEGO Ideas. Il modello è infattiletteralmente disseminato di citazioni del tema LEGO Castle, come ad esempio un bambino che gioca con una micro versione del 375 Castello Giallo e gli stemmi e i sigilli inseriti in più punti del Castello.

Clicca qui per accedere alla scheda del set

LEGO Icons #10305 Castello dei Cavalieri del Leone



Il set sarà disponibile dal prossimo 8 agosto al prezzo di € 399.99 su lego.com oppure nei LEGO (Certified) Store.