LEGO: il Gruppo risponde molto seriamente all’emergenza COVID-19

Il Gruppo LEGO risponde molto seriamente all’emergenza legata alla diffusione del COVID-19 e alle misure di contenimento adottate dal governo danese. Chiudono Brick & Pieces, restano chiusi il Parco LEGOLAND di Billund e LEGO House.

Chiude il servizio Brick & Pieces

Il tanto apprezzato servizio di acquisto mattoncini Brick & Pieces chiude: come si può leggere sul sito Web, il Gruppo LEGO (non solo a Billund) ha introdotto linee guida speciali nei propri luoghi di lavoro per ridurre il rischio di infezione per i dipendenti. Sfortunatamente, le misure includono anche la riduzione del numero di dipendenti che possono lavorare contemporaneamente sugli ordini di mattoncini e pezzi in magazzino (ricordiamo infatti che gli ordini dei pezzi inseriti via Brick & Pieces vengono evasi a mano). Pertanto, al momento non è possibile effettuare ordini tramite il servizio di mattoncini e ricambi LEGO (resta attivo il servizio di sostituzione di parti rotte o mancanti).

Resta chiuso il parco LEGOLAND di Billund

Il parco a tema di Billund, in Danimarca, rimanda l’apertura della nuova stagione al 4 aprile 2020. Il virus COVID-19 ha sconvolto il mondo così come lo conosciamo in pochi giorni. Affrontare questi cambiamenti può essere difficile, ma assolutamente necessario adeguarsi e rispondere con reazioni adeguate. Il parco LEGOLAND Billund ha preso la decisione di posticipare l’inizio della nuova stagione di una settimana. Il parco a tema danese aprirà infatti il 4 aprile 2020. Le informazioni corrispondenti sul virus corona sono inoltre online sul sito Web LEGOLAND Billund.

Resta chiusa la LEGO House

Il management della LEGO House, la “Casa del mattoncino” a Billund rimarrà chiusa fino al 29 marzo 2020. La decisione è stata presa in osservanza di quanto del governo danese di “isolare” il Paese a causa della diffusione del COVID-19. Gli aggiornamenti di stato dal Team LEGO House sono disponibili in questa pagina di informazioni speciali.