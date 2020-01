LEGO DOTS: presentata oggi la nuova collezione

Per anticipare il lancio della nuovissima collezione LEGO DOTS, è stata presentata oggi a Londra, presso gli spazi Coal Drops Yard in Kings Cross, la “House of dots“, una vera e propria casa interattiva realizzata dalla designer francese Camille Walala.

La designer francese ha rivelato oggi la sua “House of dots“, una vera e propria casa interattiva, visitabile, che stupisce i visitatori e che si ispira alla creatività, all’espressione della propria personalità e all’accessibilità, attraverso l’uso di colori intensi e motivi geometrici accesi, tipici sia del nuovo prodotto che delle sue opere. Composta da cinque stanze distribuite in otto container e uno scivolo di circa 2,5 metri, ogni elemento al suo interno (pareti, pavimenti, tappeti, cornici e mobili) è stato personalizzato in un mashup di LEGO Dots, in un trionfo di motivi e colori, elementi distintivi delle opere di Camille Walala.

In parte realizzata grazie allo straordinario aiuto di 180 bambini e di un gruppo di AFOL (Adult Fan Of LEGO – Fan Adulti del mattoncino LEGO), lo spazio introduce un nuovo concept di gioco e un nuovo tema di LEGO Group: LEGO Dots.

House of dots invita il pubblico a visitare il soggiorno, la cucina, la camera da letto, il bagno e infine una stanza “pazzesca”: la Dots Disco Room, progettata per esprimere la propria personalità e muoversi in libertà grazie a una playlist personalizzata da Ele Beattie. Durante l’esplorazione di questo spazio, gli ospiti sono incoraggiati a costruire modelli e braccialetti personalizzati e prenderli in omaggio in anteprima rispetto al lancio di LEGO Dots, previsto per marzo 2020. Inoltre, i visitatori possono uscire da House of Dots utilizzando uno scivolo di circa 2,5 metri che si trova a lato dell’installazione artistica.

LEGO Dots si inserisce in una nuova dimensione “arts & crafts” di LEGO basata su un concetto di gioco di personalizzazione con mini piastrine (tile in gergo… tecnico) in 2D, che offre ai bambini un pattern creativo per esprimere la propria personalità. La nuova linea comprende tanti tile colorati dalle forme differenti, con una gamma unica di set che spazia da braccialetti personalizzabili agli accessori per la stanza con superfici da decorare per esprimere la propria fantasia. Per rendere ancora più accattivanti i set, sono stati prodotti oltre trenta nuovi pezzi ed elementi decorativi quali espressioni facciali, note musicali, pianeti cosmici, notti stellate, impronte di zampe, arcobaleni giocosi e tanto altro ancora.

Per la creazione di LEGO Dots i designer LEGO si sono basati su ricerche interne che dimostrano come i bambini siano più interessati a rivelare la propria creatività attraverso forme di gioco sempre più personalizzate che permettano loro di esprimersi liberamente. Quest’informazione deriva da una ricerca quantitativa condotta su 10.800 genitori e 7.200 bambini tra Stati Uniti, Cina e Germania. Tra i partecipanti sono state rilevate 21.600 modalità di gioco, utili a identificare l’importanza e il concept di LEGO Dots.

Le fasi successive di sviluppo del prodotto LEGO Dotssi sono basate sull’osservazione del gioco di gruppi di bambini, che hanno espresso le loro opinioni mensilmente, su focus group semestrali e test quantitativi negli Stati Uniti, Regno Unito Germania e Danimarca che hanno visto protagonisti più di 500 genitori e bambini nell’arco di due anni, assicurando che lo sviluppo del design LEGO rispondesse alle esigenze dei bambini.

La HOUSE OF DOTS rimarrà esposta presso Coal Drops Yard dal 28 gennaio al 2 febbraio e il pubblico potrà visitarla iscrivendosi gratuitamente al seguente link: https://houseofdots.eventbrite.co.uk

La linea LEGO Dots

La nuova serie LEGO Dots sarà disponibile dal prossimo 1° marzo 2020 e includerà:

Accessori

Braccialetto Rainbow (Prezzo consigliato al pubblico: € 5,99)

Braccialetto Funky Animals (Prezzo consigliato al pubblico: € 5,99)

Braccialetto Dark Unicorn (Prezzo consigliato al pubblico: € 5,99)

Braccialetto Cosmic (Prezzo consigliato al pubblico: € 5,99)

Braccialetto Tropical Birds (Prezzo consigliato al pubblico: € 5,99)

Decorazioni per la camera