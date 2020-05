LEGO Lamborghini Sián FKP 37: aperti gli ordini

E’ stato presentato pochi minuti fa il set Technic # 42115 LEGO Lamborghini Sián FKP 37: 3.696 pezzi e nessun adesivo! Sarà acquistabile da lunedì 1 giugno 2020, sia nei LEGO Certified Store italiani che tramite il sito LEGO Shop @ Home. Il set che riproduce la Supercar Made in Italy contiene 3.696 pezzi e il prezzo consigliato è di 379,99 euro.

LEGO Lamborghini Sián FKP 37

Linee dinamiche, angoli audaci e curve slanciate, la Lamborghini Sián FKP 37 è unica, come tutti i modelli che l’hanno preceduta, ma sempre ed inconfondibilmente Lamborghini.

Fatta a mano

Ogni singola auto prodotta da Lamborghini è realizzata a mano singolarmente, una alla volta, dai maestri di Automobili Lamborghini. Solo così l’azienda può garantire il livello di perfezione che il fondatore, Ferruccio Lamborghini, ha richiesto ad ogni Lamborghini.

Attenzione per i dettagli

Ogni Lamborghini è assemblata con una incredibile attenzione per i dettagli. Ogni esemplare è unico, costruito secondo le specifiche richieste dal suo futuro proprietario. Il modello LEGO Technic è una fedele rappresentazione dell’originale Lamborghini Sián FKP 37 in livrea verde lime con cerchi dorati.

14 ore di pura costruzione

Il tempo passa inosservato e una calma focalizzata scende durante questa esperienza di costruzione immersiva. I 3.696 pezzi richiedono oltre 14 ore dei completa concentrazione e attenzione, le sfide della costruzione sono molte, ma le ricompense sono ancora maggiori.

Ingresso drammatico

Le portiere ad ala di gabbiano sono una caratteristica distintiva di ogni Lamborghini e riprodurre il loro movimento fluido è stato fondamentale per ricreare l’autentica Lamborghini Sián FKP 37. I Designer LEGO Technic hanno lavorato instancabilmente per integrare la funzione del pulsante che consente di aprire le portiere in modo così facile.

Avviso spoiler

Non c’è niente di più attraente di una bella ala posteriore che troneggia elegantemente su una sports car come la Lamborghini Sián FKP 37. Era imprescindibile ricreare questo movimento in quanto lo spoiler fornisce la deportanza essenziale alle alte velocità.

I cerchi

I cerchi sono una parte davvero accattivante del design della Lamborghini Sián FKP 37 e i Designer sapevano bene che non avrebbero potuto realizzare una copia davvero fedele della supercar senza replicare alla perfezione il design dei cerchi. Dopo lunghe sperimentazioni, uno speciale sistema di laccatura è stato utilizzato per rivestire gli elementi di un colore dorato, in sintonia con la lucentezza e la finitura perfette dei cerchi.

Prestazioni aerodinamiche

L’ala posteriore gioca un ruolo importante nella guidabilità della vettura e il team Lamborghini ne ha voluto mettere in evidenza il funzionamento. I Designer LEGO Technic hanno lavorato per assicurare che lo spoiler stesse poggiato, quando in posizione di riposo, orizzontalmente sulle ali laterali, rimanendo così fedeli alle splendide linee e prestazioni aerodinamiche dell’originale.

Sotto il cofano

Il motore posteriore del modello ricrea l’iconico V12 con pistoni mobili, trazione integrale e trasmissione a 8 rapporti, attivata ​​dalle paddle del camio al volante posta in abitacolo. Anche però sotto il cofano anteriore sarà possibile troverai piccoli ma preziosi dettagli, come la “borsa” appositamente progettata. E’ qui che è stata collocata la “placca” con il numero di serie univoco che consentirà a chi acquisterà il set (>>> Clicca qui per acquistare il set su LEGO Shop @ Home) di accedere ai contenuti esclusivi e disponibili nell’area riservata ai proprietari (come fu per la Porsche GT3 RS e la Bugatti Chiron).

Il massimo della raffinatezza

LEGO Technic # 42115 Lamborghini Sián FKP 37, la bellezza è nei dettagli. Il volante funzionante può essere utilizzato per “guidare” la vettura. Le sospensioni anteriori e posteriori sono attive, mentre l’iconica fanaleria anteriore a forma di Y ispirata dalla Terzo Millennio è stata riprodotti sul frontale.

Guida dinamica

La Lamborghini Sián FKP 37 è il primo modello ibrido prodotto da Lamborghini e combina l’energia elettrica con il tipico motore V12. Sia il V12 sia il sistema di sospensioni multilink sono elementi importanti del DNA della Sián e i Designer li hanno ricreati entrambi nel modello finale.

Funzioni autentiche

Inizialmente, gli ingegneri della Lamborghini erano scettici: non credevano che un sistema modulare qual è LEGO Technic potesse replicare le caratteristiche e funzionalità del loro ultimo capolavoro. Invece, il set include il cambio a 8 rapporti funzionante, dotato di sincronizzatore e ingranaggi che replicano esattamente il differenziale posteriore dell’auto.

Cambio e trasmissione visibili

Sembrava un vero peccato aver riprodotto gli intricati meccanismi del cambio a 8 rapporti solo per nasconderlo all’interno del modello. E’ stata quindi realizzata una piccola “finestra” nel sottoscocca per dare la possibilità di vedere gli ingranaggi in azione.