LEGO Harry Potter: i nuovi set delle classi di Hogwarts già su LEGO Shop@Home

Saranno acquistabili dal 1° di gennaio 2021 ma sono presenti già oggi nel catalogo di LEGO Shop@Home i 4 nuovi set delle classi di Hogwarts che riproducono le aule più famose della saga del Maghetto.

Battezzati “LEGO Harry Potter Momenti ad Hogwarts“, consistono nella riproduzione di 4 classi di Hogwarts tra le più note, ciascuna “ospitata” all’interno del corrispondente “libro di testo”, un po’ sulla falsariga del set LEGO Ideas # 21315 Libro Pop-up.

Le 4 classi riprodotte in questi “libri-set” sono: Trasfigurazione, Pozioni, Erbologia ed Incantesimi.

Ogni set include il Professore della materia che si insegna nella classe e due studenti, e i 4 set che potranno poi essere combinati per creare un unico display a 360 gradi. Vediamoli insieme nel dettaglio.

LEGO Harry Potter # 76382 Lezione di trasfigurazione a Hogwarts

Apri la copertina del set e inizia la lezione di Trasfigurazione con la Professoressa McGranitt. Il set include le minifigure di Hermione Granger, di Ron Weasley e della Professoressa McGranitt, una lavagna, 2 banchi, 2 sedie, un forziere, un armadietto, un libro degli incantesimi e numerosi accessori originali. Sarà possibile aiutare Ron a trasformare il suo topolino Crosta in un calice e apprendere dalla Professoressa McGranitt tutti i segreti della Trasfigurazione.

LEGO Harry Potter # 76383 Lezione di Pozioni a Hogwarts

Apri la copertina del set ed entra nella lezione di Pozioni del Professor Piton, esercitandoti con le attrezzature per la preparazione delle pozioni ed esplorando una camera segreta. Include le minifigure di Draco Malfoy, di Seamus Finnigan e del Professore Severus Piton, un libro di pozioni, una lavagna, una poltrona, un tavolo, una stanza nascosta e lo sfondo dei sotterranei.

LEGO Harry Potter # 76384 Lezione di Erbologia a Hogwarts

Apri la copertina del set ed entra nella serra di Hogwarts per una lezione di Erbologia con la Professoressa Sprite. Il set include le minifigure di Cedric Diggory, di Neville Paciock e della Professoressa Sprite, un libro degli incantesimi, un orto di zucche, una zona per annaffiare con secchio e rubinetto dorato e lo sfondo di una serra. Riusciranno Cedric e Neville a estrarre il pus dai Bubotuberi?

LEGO Harry Potter # 76385 Lezione di Incantesimi a Hogwarts

Apri la copertina del set ed entra nella classe del Professor Vitious per una lezione di Incantesimi. Il set include le minifigure di Harry Potter, di Cho Chang e del Professor Vitious, una lavagna, una libreria, un camino, un libro degli incantesimi, numerosi accessori originali e oggetti magici con cui esercitarsi. Riusciranno Harry e Chi Chang ad imparare incantesimi come Wingardium Leviosa, Alohomora oppure Accio, conosciuto anche come l’incantesimo di appello?

Lo sapevate che alcuni dei set più recenti del tema di Harry Potter sono stati pensati e progettati per essere (anche) uniti tra loro a comporre il diorama di Hogwarts? Proprio così: i set LEGO Harry Potter # 75948, # 75953, # 75954 del 2019 e il più recente # 75969 del 2020 se combinati insieme, danno la possibilità di costruire la versione in mattoncini della mitica Scuola. Eccoli.

LEGO Harry Potter # 75948 La Torre dell’orologio di Hogwarts

Il set ricrea una delle scene più famose del “Calice di Fuoco”: il Ballo dei Ceppi. Il set è caratterizzato dal meccanismo che fa ruotare la pista da ballo e le lancette dell’orologio. Inoltre include ben 8 minifigures: Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, Fleur Delacour, Cedric Diggory, Viktor Krum, Albus Dumbledore e Madame Maxime.

LEGO Harry Potter # 75953 Il Platano Picchiatore di Hogwarts

Il set ricrea l’iconica scena della macchina volante di Harry e Ron contro il platano picchiatore e comprende anche un bel segmento del castello di Hogwarts e relativi interni. Il set include l’albero Platano Picchiatore, la Ford Anglia volante e una sezione del castello di Hogwarts. Il Platano Picchiatore è dotato di rami rotanti e dell’entrata del tunnel della Stamberga Strillante.

LEGO Harry Potter # 75954 La sala grande di Hogwarts

La sala grande ha un ottimo design grazie alle finestre a ghiera che la rendono molto luminosa, alla spaziosità e alla possibilità di far sedere ai tavoli studenti e Professori: Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, Draco Malfoy, Susan Hossas, la Professoressa McGranitt, il Professor Raptor, Hagrid, Albus Silente, Nick-Quasi-Senza-Testa (oltre alle creature costruibili del Basilisco e di Fanny).

LEGO Harry Potter # 75969 Torre di Astronomia di Hogwarts

Ispirato dal libro e dal film Harry Potter e il principe mezzosangue questo nuovo set oltre ad affrire una vasta scelta di minifigs (Harry Potter, Hermione Granger, Horace Lumacorno, Luna Lovegood, Neville Paciock, Ron Weasley, Lavanda Brown, Draco Malfoy ed Edvige) permetterà di aggiungere alla propria collezione l’aula di pozioni e il dormitorio dei Corvonero.

