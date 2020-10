LEGO: presentato il nuovo set Ideas # 21324 “123 SESAME STREET”

Approvato nella prima sessione di review del 2019 insieme al progetto di I pirati di Barracuda Bay, è stato presentato lo scorso 22 ottobre il set LEGO Ideas # 21324 123 Sesame Street, che sarà in vendita dal 1° novembre nei LEGO Store e su LEGO Shop@Home.

Votato dagli appassionati dei mattoncini LEGO di tutto il mondo, il nuovo set LEGO Ideas, diventa realtà grazie alla fantasia di un fan LEGO. Creato con tutti gli elementi iconici del programma televisivo (ed educativo) made in USA statunitense per bambini, andò in onda anche in Italia con il titolo Sesamo apriti dal 1971 al 1978, facendo da capostipite per molti dei moderni spettacoli di edutainment (“imparare giocando”).

Il set è ricco di dettagli autentici del famoso quartiere di New York City. Dall’appartamento di Bert ed Ernie, in cui Bert ha notoriamente supplicato Ernie di rimuovere una banana dal suo orecchio in modo che potesse sentire meglio, al nido di Big Bird, un momento storico della stagione 17, in cui gli adulti hanno finalmente visto il Signor Snuffleupagus di persona.

Mentre si avventurano nella costruzione del LEGO Ideas # 21324 123 Sesame Street, i fan LEGO di tutte le età potranno fare un viaggio tra i ricordi, passando per il negozio di Hooper, il bidone della spazzatura di Oscar il Brontolone e molti altri luoghi caratteristici di Sesame Street, che lo rendono perfetto da godersi da soli o in famiglia. Sarà possibile persino dare vita ai personaggi e ai momenti dello show che ciascuno preferisce grazie alle nuovissime minifigure esclusive da costruire, ideate proprio per il set, inclusi personaggi come Cookie Monster, Elmo e Big Bird.

Il nuovo LEGO Ideas # 21324 123 Sesame Street fa parte della collezione LEGO Ideas, che offre ai fan LEGO la possibilità di presentare le proprie creazioni in mattoncini su un portale dedicato. La grande opportunità è vedere il proprio progetto realizzato, grazie all’aiuto dei Designer LEGO, ricavandone un profitto sulle vendite.

Una volta realizzato, il set LEGO Ideas # 21324 123 Sesame Street misurerà 24 cm di altezza, 35 cm di larghezza e 21 cm di profondità. Il set è composto da 1.367 pezzi.

LEGO Ideas # 21324 123 Sesame Street

Prezzo di vendita consigliato al pubblico € 119,99

Età 18+

1.367 pezzi

Prodotto disponibile direttamente nei LEGO Store e su LEGO.com

Il set LEGO Ideas # 21324 123 Sesame Street va ad aggiungersi ai precedenti set della linea LEGO Ideas già sugli scaffali fisici dei LEGO (Certified) Store e su quelli digitali di LEGO Shop@Home, entrando a far parte anche della nuova linea trasversale LEGO 18 Plus, della quale può vantare il layout della scatola e lo stile del manuale di istruzioni:

