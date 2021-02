LEGO Ideas: facciamo il punto sui progetti approvati

E’ passato poco meno di un mese dalla presentazione ufficiale dell’ultimo set LEGO Ideas, il set #21325 Fabbro medievale. Vogliamo andare a scoprire insieme quali altri progetti approvati nel corso delle varie sessioni di Review sono ancora in attesa di essere presentati e rilasciati come set ufficiale LEGO Ideas?

Lo stato dell’arte

Iniziamo con fare il punto sui set lanciati sinora. Tutti i set LEGO Ideas approvati fino alla terza sessione di review 2018 inclusa sono stati presentati e resi disponibili per l’acquisto. I lanci di quell’anno si sono infatti conclusi con l’arrivo sugli scaffali del set LEGO Ideas #21320 Fossili di dinosauro.

Il 2019 – Prima sessione di review

Il nuovo anno di LEGO Ideas inizia con i progetti della prima sessione di review del 2019, che copre i progetti che hanno raggiunto i 10.000 voti nel periodo che va dai primi giorni di gennaio ad inizio maggio. C’erano in lizza 9 progetti: sei di questi vengono bocciati e due – The Pirate Bay di Bricky_Brick e 123 Sesame Street di bulldoozer21 – vengono approvati e l’ultimo – Anatomini di Stephanix – viene sospeso per poter effettuare ulteriori verifiche di fattibilità e posticipato alla sessione successiva (seconda sessione di review del 2019). Viene inoltre approvato il progetto Playable LEGO Piano di Donny Chen (SleepyCow su LEGO Ideas).

I tre progetti approvati diventeranno, rispettivamente i set:

LEGO Ideas #21322 I pirati di Barracuda Bay

Il modello riproduce la tipica isola piratesca con tanto di relitto di Galeone, che può anche essere divisa a metà e riorganizzata, rivelando il tesoro sepolto dei pirati. Il relitto di Galeone può anche essere smontato e rimontato per creare una nave ispirata al modello della nave pirata LEGO Black Seas Barracuda del 1989. Il modello include la cabina del capitano, il negozio di alimentari, la cucina, le camere da letto, il banco di rifornimento, la fattoria, la toilette, la cella della prigione, la taverna e il tesoro nascosto, oltre a svariati accessori, 8 minifigure pirata, animali vari e 2 minifigure scheletriche.

LEGO Ideas #21324 123 Sesame Street

Il modello riproduce l’ambientazione di Sesame Street, uno degli show televisivi più amati dalle famiglie da oltre 50 anni. Una volta costruito, il set includerà l’appartamento di Bert ed Ernie, dalla camera da letto di Elmo e dalla casetta per gli uccellini sul tetto di Bert, oltre a vari dettagli e accessori autentici che si possono trovare e vedere nelle varie puntate dello show. A completare la scena dell’iconico angolo di strada, ci sono il negozio di Hooper, il nido di Big Bird, il bidone della spazzatura di Oscar the Grouch e molto altro ancora. Sono incluse nel set le minifigure dei personaggi principali dello show: Elmo, Cookie Monster, Berto ed Ernesto, oltre a Oscar il Brontolone e Big Bird.

LEGO Ideas #21323 Pianoforte a coda

Il set permette di costruire una sofisticata versione in mattoncini di un pianoforte a coda da concerto con cui potrai effettivamente suonare. Viene ricreata l’azione del martelletto di ogni tasto, del pedale mobile e dei dettagli realistici come il coperchio della tastiera e il coperchio superiore che rimane aperto. Attivando il motore LEGO Powered Up nascosto all’interno del modello si potrà iniziare a suonare della splendida musica. Selezionando la modalità utente nell’app gratuita LEGO Powered Up si potrà decidere se suonare personalmente o se lasciare la tastiera alla gestione in modalità automatica per godersi l’ascolto di molti celebri brani di musica classica.

Il 2019 – Seconda sessione di review

Prosegue l’annata LEGO Ideas con i progetti della seconda sessione di review del 2019, che copre i progetti che hanno raggiunto i 10.000 voti nel periodo che va dai primi giorni di maggio ad inizio settembre. C’erano in lizza dieci progetti: 8 di questi vengono bocciati e due – Medieval Blacksmith di Namirob e Winnie the Pooh di benlouisa – vengono approvati. Un undicesimo progetto, proveniente dalla sessione di review precedente – Anatomini di Stephanix – viene definitivamente bocciato. Succede però anche un fatto anomalo: i progetti ad aver raggiunto i 10.000 voti nel periodo indicato furono dodici. Solo 10 di questi però sono stati ammessi alla fase di review vera e propria: due progetti – Japanese Tea Garden di Coosey__Goosey e Gravity Falls Mystery Shack di Figura – sono stati rimossi sia dal profilo degli Autori sia dal recap della review e senza una precisa spiegazione, data solo ai due Autori e, immaginiamo, con il vincolo della riservatezza, visto che ad oggi ancora non ne siamo venuti a conoscenza. Per il progetto Japanese Tea Garden possiamo ipotizzare il motivo della cancellazione fosse la parziale somiglianza con i set ufficiali legati al Capodanno cinese. Per il progetto Gravity Falls Mystery Shack invece, possiamo pensare ad una qualche problematica relativa alla licenza della serie televisiva Gravity Falls di Disney.

I set ancora in sospeso

Arriviamo così al primo dei progetti che ancora non è ancora diventato set ufficiale. Se infatti il progetto Medieval Blacksmith è stato rilasciato all’inizio di febbraio 2021 nella forma del set LEGO Ideas #21325 Fabbro medievale, il progetto Winnie the Pooh non è ancora diventato un set.

LEGO Ideas #21325 Fabbro medievale

Il modello riproduce un classico edificio a 3 piani di epoca medievale. Il tetto e i 2 piani superiori sono rimovibili per facilitare l’accesso alla cucina e alla camera da letto arredate e alla bottega con tutti gli attrezzi utilizzati all’epoca. Il set include inoltre una fucina con un mattoncino luminoso LEGO e un giardino con i modelli costruibili di un melo e un pozzo. La scena è completata da 4 minifigure: un fabbro, un arciere e 2 cavalieri black falcon attrezzati con 4 spade, 3 scudi e un’alabarda, oltre a un cavallo snodabile con un carro costruibile, un cane e una ranocchia.

Il 2019 – terza sessione di review

L’anno 2019 LEGO Ideas si chiude con i progetti della terza sessione di review, che copre i progetti che hanno raggiunto i 10.000 voti nel periodo che va dai primi giorni di settembre ad inizio gennaio 2020.

C’erano in lizza 12 progetti: 9 di questi – tra i quali purtroppo gli italiani Winter Chalet di Sandro Damiano e Planet Express Delivery Ship di Nicola Stocchi e Gabriele Zannotti (quest’ultimo già noto per il progetto anch’esso bocciato della FIAT 500) – vengono bocciati e tre vengono approvati. Sono i progetti:

Home Alone. McCallister’s House di adwind







Seinfeld 30th Anniversary di BrentWaller (lo stesso autore della Ecto-1 del set LEGO Ideas #21108 Ghostbusters Ecto-1)

LEGO Typewriter di Steve Guinness







Il 2020 – prima sessione di review

L’anno 2020 di LEGO Ideas inizia con una delle più numerose sessioni review di sempre: sono infatti ben 26 i progetti che hanno raggiunto i 10.000 voti nel periodo di riferimento, ovvero da inizio gennaio a inizio maggio 2020.

Tra i 26 progetti in lizza, ventiquattro vengono bocciati e uno solo – Earth Globe di Guillaume Roussel (Disneybrick55 su LEGO Ideas) – viene approvato.

Viene approvato anche il progetto Legendary Stratocaster di Tomáš Letenay (TOMOELL su LEGO Ideas) che ha vinto il contest LEGO Ideas Music to our Ears.

Un ulteriore progetto – Sonic Mania: Green Hill Zone di Viv Grannell (toastergrl su LEGO Ideas) – viene sospeso per poter effettuare ulteriori verifiche di fattibilità e posticipato alla sessione successiva (seconda sessione di review del 2020).

Il 2020 – seconda sessione di review

L’anno 2020 di LEGO Ideas prosegue con un nuovo record: salgono infatti al considerevole numero di 35 i progetti che hanno raggiunto i 10.000 voti nel periodo di riferimento, ovvero da inizio maggio a inizio settembre 2020.

Tra i 35 progetti in lizza, 34 vengono bocciati e solo uno – Vincent Van Gogh: The Starry Night di Truman Cheng (legotruman su LEGO Ideas) – viene approvato.

Viene approvato anche il progetto Sonic Mania: Green Hill Zone di Viv Grannell (toastergrl su LEGO Ideas), proveniente dalla sessione di review precedente.

Il 2020 – terza sessione di review

Dovremo aspettare dopo l’estate (solitamente durante il mese di settembre) per conoscere i risultati di un’altra sessione di review da record: sono infatti 25 i progetti che hanno raggiunto i 10.000 voti nel periodo di riferimento, ovvero da inizio settembre 2020 a inizio gennaio 2021.

Siete curiosi di sapere quali saranno i prossimi set LEGO Ideas? Restate sintonizzati, perché oltre ai 25 progetti dell’ultima sessione di review 2020, sono già 35 i progetti che hanno avuto accesso alla prima sessione di review del 2021! Ne vedremo sicuramente delle belle!