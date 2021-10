LEGO Ideas: annunciati i risultati della prima Review 2021

Laura Perron (LEGO Ideas Design Manager) e Samuel Johnson (LEGO Ideas Design Manager) del Team che gestisce la piattaforma LEGO Ideas hanno annunciato (» Clicca qui per vedere il video dell’annuncio ufficiale) il risultato della prima sessione di Review 2021: saranno The Office e il Quartetto Jazz a diventare i prossimi set ufficiali LEGO Ideas. Pronti a scoprirli insieme?

I due progetti approvati e prossimi a diventare un set LEGO ufficiale sono stati selezionati tra i ben 57 progetti inclusi nella compagine dei progetti entrati a far parte del 10K Club (il gruppo di progetti che hanno raggiunto il traguardo dei 10.000 voti entro i termini temporali previsti dal regolamento LEGO Ideas).

I progetti approvati

Vediamo subito quali sono stati i progetti che il review board ha approvato e che diventeranno presto un set LEGO ufficiale.

The Office

E’ l’autore newyorkese Jaijai Lewis, noto sulla piattaforma LEGO Ideas con il nickname Lego The Office, a parlarci del suo progetto nella intervista (in inglese) che ha rilasciato tempo fa per il blog di LEGO Ideas e per il 10K Club.

Nella scheda del progetto leggiamo invece quanto segue:

Questo set è per la versione statunitense di “The Office” che è andata in onda sulla NBC dal 2005 al 2013 con Steve Carell. È uno degli show più popolari al mondo, con innumerevoli nuovi fan che si uniscono al fandom ogni anno da tutto il mondo! The Office è il mio show televisivo preferito, ho perso il conto di quante volte l’ho rivisto. Sono stato così fortunato ad avere il supporto di diversi membri del cast, della troupe e dei fan in passato, spero che tutti sosterranno il nuovo design anche questa volta! Il mio nuovo design è più piccolo, allineandosi alle dimensioni di altri set LEGO Ideas. Con meno di 2.000 parti, questo è il mio progetto più robusto finora! Il set è composto dall’ufficio di Michael, la sala conferenze e l’area vendite. Il progetto include tutti i 17 personaggi principali presenti nello show (per più di 1 stagione), ciascuna con una proposta di accessori. L’ufficio di Michael e le sale conferenze sono state completamente ridisegnate. Le pareti dell’ufficio di Michael e della sala conferenze possono essere rimosse per giocare facilmente nella stanza o scattare foto con una macchina fotografica o uno smartphone. La sala conferenze può facilmente contenere molte minifigure. Quasi tutti i mobili sono interattivi! Le scrivanie hanno cassetti funzionali che possono aprirsi e chiudersi. Gli oggetti possono essere montati sul cassetto. La scrivania della Reception è stata completamente ridisegnata per assomigliare di più a quella dello show.

Ovviamente e come sempre, non abbiamo alcuna idea di come sarà il modello finale che potremo costruire con il set una volta che verrà commercializzato.

The Jazz Quartet

E’ l’autore 43enne di Taiwan Hsinwei Chi, noto sulla piattaforma LEGO Ideas con il nickname LEGO7, a introdurci al proprio progetto nella intervista (in inglese) che ha rilasciato tempo fa per il blog di LEGO Ideas e per il 10K Club.

Nella scheda del progetto leggiamo quanto segue:

Parlando di musicoterapia, l’improvvisazione jazz può essere una medicina per la mente, con benefici che vanno dal miglioramento della memoria alla riduzione dello stress. Il quartetto jazz è composto da 4 musicisti che suonano altrettanti strumenti musicali, tutti costruibili: pianoforte a coda, tromba, contrabbasso e batteria nella tipica configurazione “da jazz”. Vorrei usare i mattoncini LEGO per esprimere la vitalità musicale del gruppo jazz. Quando si guarda questa creazione, l’improvvisazione jazz più familiare risuonerà nella testa di chi guarda. Il progetto include i 4 musicisti, i quattro strumenti musicali e un palco costruibile che farà da base per l’esposizione.

Anche in questo caso, non abbiamo modo di sapere come sarà il modello finale che potremo costruire con il set una volta che verrà commercializzato.

Un terzo progetto è stato rimandato alla prossima sessione di Review (quella che riguarda i progetti che hanno raggiunto i 10K voti tra maggio e settembre 2021, i cui risultati saranno comunicati a inizio 2022): è il progetto Snow White and the Seven Dwarfs (“Biancaneve e i 7 nani“) di Hanwasyellowfirst (» Clicca qui per vedere la scheda del progetto). Il team di LEGO Ideas non è riuscito a valutare in tempo per l’annuncio una serie di parametri e caratteristiche del progetto e ha quindi deciso di rimandare la valutazione alla sessione di Review successiva.

Ora non resta altro da fare che attendere l’inizio del prossimo anno per scoprire quale o quali dei 34 progetti (35 contando anche il progetto di Snow White and the Seven Dwarfs di cui sopra) sarà il prossimo o saranno i prossimi a diventare un set ufficiale LEGO Ideas. Noi abbiamo già scelto per quali tifare, e voi?