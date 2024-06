Lego annuncia il nuovo e bellissimo Set dedicato a Minecraft! Già in preorder

Per celebrare il quindicesimo anniversario di Minecraft, Lego ha annunciato un nuovo set LEGO intitolato "Banco da Lavoro" che promette di entusiasmare i numerosi fan del videogioco. Il set consta di ben 1.195 pezzi, è considerato come il primo set per adulti dedicato al videogioco ed è in uscita il 1° agosto, con i preorder già aperti anche sul LEGO Store italiano al prezzo di listino di 89,99€.

LEGO Minecraft "Banco da Lavoro", chi dovrebbe acquistarlo?

Il set "Banco da Lavoro" offre una ricca rappresentazione di vari aspetti iconici del gioco: include biomi ben noti, i mob preferiti dagli utenti e numerosi Easter eggs nascosti. La sua particolarità principale è che il kit rispecchia un tavolo da lavoro di Minecraft, ma all'interno si trova un dettagliato diorama che rappresenta ben 12 biomi differenti, tra cui le Pianure (con un villaggio), la Taiga (con una grotta a stalattiti) e il Boschetto di Ciliegi (con un antico tunnel minerario).

Inoltre, il set comprende otto microfigure di personaggi come Steve, Alex, uno scheletro, un Creeper e un maiale. Viene anche fornito con cinque mini-costruzioni e adesivi con frasi tipiche del gioco. Una volta assemblato, il kit misura 5.5 pollici x 6 pollici x 6 pollici.

Questo lancio cade in un periodo elettrizzante per i fan di Minecraft: oltre al set Lego, è prevista anche una nuova serie animata su Netflix e un atteso film live-action con Jack Black e Jason Momoa in uscita l'anno prossimo. Parliamo, quindi, di un acquisto davvero imprescindibile per i fan della saga!

