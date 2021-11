LEGO Interior Design | I migliori set di design da regalare a Natale

Natale si avvicina e può essere l’occasione per fare un regalo anche alla nostra casa o al nostro ufficio… o perchè no, anche alla nostra altra metà del cielo che in corso d’anno sopporta l’invasione di set e MOC disseminati per tutta casa. Sono ormai un certo numero i set pensati e progettati proprio al solo e unico scopo di essere esposti, proprio come fossero (e come sono) oggetti di design. Siete pronti a scoprire il designer d’interni che è in voi?

I migliori set LEGO d’oggetti di design da regalare a Natale

LEGO Ideas #21327 Macchina da scrivere

Un modello che ci permette di staccarci dal digitale per torna alla semplicità del passato e dell’analogico. Il design è ispirato alla classica macchina da scrivere del passato e riproduce gli stessi movimenti e gli stessi suoni di quella originale. Il martelletto centrale realizzato in mattoncini si solleva ogni volta che si preme un tasto ed è collegato al carrello che si sposta durante la digitazione. Inoltre, nel rullo puoi inserire un foglio di carta vero. Il set include un libretto con la lettera scritta e firmata da Thomas Kirk Kristiansen, membro della quarta generazione della famiglia proprietaria di LEGO Group, tradotta in 43 lingue. Scegli la tua lingua e inserisci la lettera nella macchina da scrivere.

LEGO Creator Expert #10289 Uccello del paradiso

L’Uccello del paradiso è una delle piante più belle al mondo, in grado di crescere fino a due metri. Il set ne riproduce le forme e i colori, il tutto completato dal modello costruibile dell’elegante vaso nero che ospita la pianta. I fiori e le foglie sono posizionabili in vari modi, il che consente di creare un Uccello del paradiso da esporre dallo stile inconfondibile. Entrato a far parte della collezione botanica LEGO per adulti, il set è un’ottima possibilità per rilassarsi creando una magnifica decorazione floreale da esporre.

LEGO Ideas #21329 Fender Stratocaster

Il set permette di costruire la replica in mattoncini dell’iconica chitarra elettrica Fender Stratocaster degli anni ’70, completa di amplificatore 65 Princeton Reverb. Strumento prediletto di musicisti leggendari che l’hanno resa celebre, la versione in mattoncini è completa di dettagli autentici quali il tremolo, il selettore e le chiavi di accordatura. L’amplificatore costruibile è dotato di pannelli rimovibili per poter ammirare la scheda madre, il serbatoio di riverbero, l’altoparlante e altri dettagli interni, oltre a cavi di gomma per collegare la chitarra e l’interruttore a pedale. Il set include gli elementi LEGO per costruire la chitarra in versione rossa o nera, plettri di 4 colori diversi e un elegante supporto pieghevole per completare un bellissimo pezzo da esposizione. C’è anche un adesivo con il logo Fender realizzato in mattoncini LEGO da apporre alla tua vera chitarra o amplificatore.

LEGO Art #31203 Mappa del mondo

È il più grande set LEGO realizzato finora e può essere utilizzato per creare ed esporre 1 delle 3 versioni canoniche del planisfero. Parte di una collezione di set di costruzione LEGO per adulti appassionati di arte, design, architettura e cultura pop, questo set include ben 11.695 pezzi, tra cui 40 basi da parete, una cornice costruibile in mattoncini, 2 elementi per poterlo appendere a parete e un applicatore di mattoncini per semplificare la ricostruzione. La costruzione misura oltre 65 cm di altezza e 104 cm di larghezza. Le istruzioni rilegate con cura offrono una road map informativa antistress mentre guidano durante la costruzione.

LEGO Creator Expert #10280 Bouquet di fiori

Questo set del Bouquet di fiori costruibile permette di realizzare un bellissimo display floreale. Gli steli di lunghezza regolabile consentono di usare qualsiasi tipo di vaso o contenitore. Ogni dettaglio del bouquet è realizzato con elementi LEGO, tutti personalizzabili per creare un display unico. La maggior parte dei fiori è dotata di petali posizionabili per realizzare diverse composizioni.

LEGO Creator Expert #10281 Albero Bonsai

L’arte bonsai cattura l’immaginazione degli amanti degli alberi da secoli. Il set consente di costruire il modello di un albero bonsai con le foglie verdi o in fioritura con i fiori di ciliegio rosa, la cui particolarità sta nella soluzione scelta dal designer del set per rappresentare i fiori rosa: piccole rane di colore rosa che compongono i boccioli dei fiori. Il modello costruibile dell’albero bonsai include un vaso rettangolare e un supporto ad effetto legno, anch’essi costruibili, creando un grazioso oggetto da esposizione per la casa o per ufficio.

LEGO Creator Expert #10282 adidas Originals Superstar

I collezionisti e gli appassionati di sneaker (ma anche i fedelissimi del marchio) non potranno non aggiungere questo modello costruibile in mattoncini LEGO della adidas Originals Superstar. Proprio come quella vera, la versione LEGO include la stessa grafica delle sneaker adidas Originals Superstar, la tipica punta a conchiglia, il logo a forma di trifoglio e le 3 strisce. Scarpa destra o sinistra? Lo decidi chi costruisce! Il set contiene infatti 17 elementi LEGO extra per consentire di scegliere di costruire la sneaker destra o sinistra. Per un tocco di realismo in più, il modello è dotato di vere stringhe ed è fornito in una “vera” scatola di scarpe, proprio come l’originale. Il set include inoltre un supporto costruibile per l’esposizione e una targhetta identificativa. Il modello costruito misura 12 cm di altezza, 27 cm di lunghezza e 9 cm di larghezza.

LEGO Creator Expert #10276 Colosseo

Niente al mondo è in grado di superare la maestosità del Colosseo di Roma. Questo epico modello del Colosseo di 9.036 pezzi riproduce in ogni minimo dettaglio la famosa opera architettonica. I dettagli autentici mostrano la parte settentrionale della facciata della parete esterna e i suoi archi iconici. Il modello presenta tre piani ornati da colonne di ordini dorici, ionici e corinzi, mentre l’attico è decorato da pilastri corinzi. Una volta ultimato, il modello poggia su una base ovale in modo da poter essere ammirato da qualsiasi lato. È uno dei più grandi modelli LEGO di sempre. Misura oltre 27 cm di altezza, 52 cm di larghezza e 59 cm di profondità.

LEGO Super Mario #71374 Nintendo Entertainment System (NES)

Il set è un perfetto regalo per gli appassionati di videogiochi, gli incalliti giocatori di e con Super Mario Bros. e in generale a chi piace costruire set e modelli in mattoncini LEGO dal vero. Il modello in mattoncini LEGO del NES è ricco di dettagli realistici, tra cui uno slot di apertura per il Game Pak con una funzione di blocco un controller con un cavo e una spina di connessione. La console è dotata di una TV in stile retrò costruibile, con un personaggio di Mario a 8 bit bidimensionale sullo schermo a scorrimento, oltre a un mattoncino multifunzione per eseguire la scansione di LEGO Mario (il personaggio di Mario disponibile nel set LEGO Super Mario #71360 Avventure di Mario – Starter Pack. Il televisore costruibile misura più di 22,5 cm di altezza, 23,5 cm di larghezza e 16 cm di profondità.

LEGO Creator Expert #10284 Camp Nou – FC Barcelona

modello in mattoncini LEGO del maestoso stadio Camp Nou, che include dettagli quali la tribuna laterale con il celebre motto “Més Que Un Club”, la tribuna al coperto, con area riservata alla stampa, e il campo sportivo stesso. Il modello è suddiviso in 5 sessioni, così da poter accedere a ogni area. Il modello include anche elementi e adesivi che lo rendono ancora più realistico, come ad esempio con i cartelloni del Barça, la bandiera catalana e il tabellone segnapunti. Inoltre non mancano i dettagli da scoprire, come il tunnel dei giocatori, l’entrata VIP e il pullman della squadra. Una volta costruito, il modello misura 20 cm di altezza, 49 cm di larghezza e 46 cm di profondità.

Gli oggetti di design sono ormai da tempo una presenza costante in casa o in ufficio. LEGO non poteva essere da meno e (soprattutto) con i set della linea Adults Welcome – 18+ ci mette a disposizione modelli che non nascono per essere giocati ma per offrire una esperienza di costruzione rilassante e anti-stress al termine della quale avremo fra le mani oggetti da esporre che arricchiscano l’arredo di casa e non solo!