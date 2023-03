LEGO ci porta in fuoristrada per festeggiare il 75esimo anniversario dell’iconico, indistruttibile fuoristrada inglese del set LEGO Icons #10317 Land Rover Defender 90, che lo ritrae (e riproduce) in una versione basata sul design classico della Land Rover Defender, che nei suoi 75 anni di onorato servizio in tutte le situazioni, condizioni e percorsi è immediatamente riconoscibile in tutto il mondo, vanta un record unico di avventura, impegno umanitario e duro lavoro.

LEGO Icons #10317 Land Rover Classic Defender 90

(dal 4 aprile 2023)

Proprio come fu nel 202o per il set della Ford Mustang, che per la prima ha introdotto il concetto di un set di un veicolo completo di accessori e di un kit di elaborazione costruibile (scarichi maggiorati, supercharged, spoiler anteriore e posteriore), anche questo nuovo modello LEGO è in formato due-in-uno, ovvero completo di tutti i componenti e gli accessori necessari per un’avventura off-road.

Per celebrare il lancio del set, LEGO ha collocato un esemplare di Land Rover Classic Defender giallo brillante (livrea molto famigliare a chi a suo tempo ebbe modo di seguire le avventure di una delle più celebri gare e maratone in fuoristrada, il Camel Trophy) nelle Highlands scozzesi e lo ha trasformato nel LEGO Store più difficile da raggiungere al mondo. LEGO ha poi sfidato due degli avventurieri più coraggiosi a raggiungerlo. La sfida vede confrontarsi Raha Moharrak, la prima donna saudita a scalare l’Everest e le Seven Summits (ovvero le cime delle sette montagne più alte di ciascun continente del pianeta), e Aldo Kane, avventuriero da record mondiale, esperto di luoghi estremi, remoti e ostili, entrambi impegnati in una faticosa scalata per raggiungere il remoto LEGO Store, ma anche per essere i primi a costruire il nuovo set.

Chi arriverà primo?

il video mostra i due testimonial mentre attraversano i terreni delle Highlands scozzesi, superano sentieri fangosi, strade dissestate e ostacoli prima di gareggiare per costruire il nuovo set da 2.336 pezzi in condizioni climatiche avverse. Lei è una figlia del deserto altamente competitiva e costruttrice abituale di LEGO, Lui si trova nella sua terra d’origine ma è alla sua prima costruzione LEGO in oltre 30 anni. Chi vincerà la sfida?

I veicoli affidati ai due sfidanti per compiere l’impresa sono dei Defender Works V8 Trophy, facente parte di una serie speciale di 25 vetture derivate dalla precedente generazione Defender e riprogettata partendo dalle specifiche di Defender Works V8 del 2012-2016 per essere utilizzati il Land Rover Trophy: un’esperienza di tre giorni di test off-road per facoltosi avventurieri si è tenuta per tre anni consecutivi (2020-2022) nella bellissima cornice di Eastnor Castle nell’Herefordshire, già utilizzata per le sperimentazioni di tutte le vetture marchiate Land Rover.

Questi veicoli in serie super-limitata e speciale montano un motore 5 litri V8 benzina da 405 CV di potenza massima e 515 Nm di coppia massima, cambio automatico ZF a otto rapporti, freni, sospensioni e sterzo riprogettati per migliorare l’uso in off-road. I venticinque esemplari sfoggiano una livrea esclusiva Eastnor Yellow e cerchi in acciaio da 16″ in tinta e sono tutti equipaggiati con fari LED, distintivi Land Rover Trophy, griglia Heritage e grafica della partecipazione all’evento personalizzata per ciascun cliente.

Kurt Kristiansen, LEGO Design Master, ha commentato:

Portare l’iconica Land Rover Defender classica alla vita dei mattoncini non è stata una sfida facile. Questa prestigiosa auto può portarti ovunque, quindi durante il processo di progettazione abbiamo voluto infondere al set LEGO quel senso di avventura. Il formato due-in-uno significa che è possibile caricare tutto il kit necessario, sia che si voglia correre attraverso la Scozia come i nostri avventurieri Raha Moharrak e Aldo Kane, sia che si voglia navigare nell’acqua o persino tra le dune sabbiose. Non vediamo l’ora di vedere le reazioni dei fan

Parlando della sua avventura LEGO, Raha Moharrak ha invece commentato:

Sono stata davvero entusiasta quando LEGO mi ha chiesto di partecipare a questa campagna. Costruisco almeno un set LEGO al mese, quindi lavorare insieme ai due marchi è stata un’avventura epica. Dal poter correre attraverso le Highlands scozzesi in un Defender classico al cercare di essere il primo a raggiungere il negozio LEGO più difficile da raggiungere al mondo e ad essere uno dei primi a giocare con il nuovo set, è stato davvero un sogno che si è avverato

Aldo Kane ha infine commentato:

Era la prima volta che costruivo un set LEGO dopo anni, ma ero abbastanza fiducioso di poter affrontare gli aspetti di guida della sfida – dopo tutto, sono cresciuto nelle Highlands, quindi questo era un vantaggio per me. Ciononostante, il terreno accidentato e le condizioni di ghiaccio hanno reso l’avventura piuttosto impegnativa! Credo che la parte che preferisco di tutta l’esperienza sia il fatto che io e Raha siamo diventati amici. Questo e il fatto di giocare con il nuovo set LEGO: è davvero spettacolare!

Il set LEGO Icons Classic Land Rover Defender 90 che va ad aggiungersi al garage dei molti petrolhead appassionati di mattoncini e di tutto ciò che va a motore, sarà disponibile dal prossimo 4 aprile 2023 in esclusiva nei LEGO (Certified) Store oppure online su www.lego.com/Defender al prezzo di vendita di € 239,99. Andiamo insieme a scoprirne i dettagli.

Indice degli argomenti

Il set

Il nuovo set LEGO Icons #10317 Classic Land Rover Defender 90 è caratterizzato dall’iconica colorazione verde Land Rover.

Riproducendo fedelmente forme e linee del Defender classico, quello cioè prodotto fino al subentro del nuovo Land Rover Defender (ottimamente rappresentato dal set LEGO Technic #42110 del 2019, proprio come i suoi predecessori

il set arriva nel formato due-in-uno, grazie al quale si potrà scegliere se costruire ed esporre il modello pronto per la strada di tutti i giorni oppure se allestirlo e personalizzarlo in versione offroad costruendo e aggiungendo gli accessori in dotazione (tutti costruibili).

L’elenco dei componenti che si potranno aggiungere e/o tra i quali scegliere è lungo:

un robusto portapacchi completo di sponde laterali (per fissare i vari accessori) e di luci da lavoro supplementari

una ruota di scorta

lo snorkel per permettere al motore di respirare negli attraversamenti di guadi, fiumi e torrenti

il bullbar anteriore per proteggere radiatore, fanali e motore

un verricello funzionante (inserito nel bullbar di cui sopra)

le piastre da sabbia (quelle che si utilizzano per uscire da banchi di sabbia, pozze di fango e per superare gradini) da fissare ai lati

una cassetta degli attrezzi

un crick per il sollevamento del veicolo

due taniche per il carburante extra

un kit di utensili per cavarsi d’impaccio composto da una pala, un piccone, una mazza e un’ascia

Le caratteristiche

A quattro anni di distanza, i designer LEGO salgono di livello e ci presentano una versione in mattoncini del Land Rover Classic Defender davvero ricca di funzioni, delle quali alcune sono una novità per questa categoria di set. Scopriamole insieme.

Sterzo funzionante

Formato due-in uno , standard o attrezzata per il fuoristrada

, standard o attrezzata per il fuoristrada Portiere e cofano motore apribili

Due diverse varianti del propulsore, il moderno V8 da 5 litri e 405 cavalli oppure l’originale 4 cilindri aspirato

Tre diverse varianti di cofano motore (stradale per tutti i giorni oppure con i vari sistemi di fissaggio per gli accessori)

Sospensioni funzionanti

Interni dettagliati

Pezzi: 2.336

Misure: 16 cm di altezza, 32 cm di lunghezza e 16 cm di larghezza

Prezzo: € 239,99

Il Land Rover Classic Defender 90 nella realtà

Il Land Rover Defender nasce be prima della versione del 1983 della quale il set celebra il 75esimo anniversario. La prima versione infatti è stata prodotta nell’ormai lontano 1948, ispirandosi alle Jeep utilizzate dagli americani durante la Seconda guerra mondiale.

(Credit photo: Wikipedia)

Nel dopoguerra ne venne imposta la produzione alla Rover, per poter avere veicoli più economici che ne rendessero più facile le esportazioni in quegli anni difficili. L’Azienda reagì costruendo il fuoristrada Land Rover, con una nuova carrozzeria ma con il motore delle vetture precedenti. Caratteristica base fin dal primo modello (che fu presentato ad Amsterdam il 30 aprile 1948) fu la trazione integrale che permise a questi veicoli di affrontare terreni anche molto accidentati. Un’altra caratteristica base fu la carrozzeria in alluminio, meno esposta alla corrosione e, all’epoca, non sottoposta a contingentamento dal governo britannico come invece per acciaio e altri metalli. Il risultato di tutto ciò fu una famiglia di veicoli che ha fatto la storia dei fuoristrada e che, agli inizi degli anni settanta, superò il milione di vetture costruite, sia per clienti civili che militari.

Il Land Rover è stato prodotto in diverse serie, all’inizio indicate anche dalla misura del passo in pollici: le “Land Rover” 90, 110 e 127:

Serie I (1948-1958)

Serie II (1958-1961)

Serie IIA (1961-1971)

Serie III (1971-1983)

90, 110 e 127 (1983-1990)

(Credit photo: roadandtrack.com | autoweek.com | postwarclassic.com)

Nel 1990 viene successivamente prodotto il Defender, dopo che nel 1989 avvenne l’introduzione del Land Rover Discovery, battezzato così per distinguerlo dal Range Rover, quest’ultimo sempre più popolare sul mercato.

(Credit photo: classic-trader.com)

Il Land Rover Defender in mattoncini: non è la prima volta!

Sebbene nella versione New Defender, non è la prima volta che il Land Rover Defender si fa in mattoncini.

Nel 2019 infatti, venne commercializzato il set LEGO Technic #42110, ora ritirato, la cui descrizione recitava:

Tocca con mano un classico design automobilistico con il modello della Land Rover Defender 42110 LEGO® Technic, incredibilmente autentico e perfetto per l’esposizione. Sviluppata in collaborazione con Land Rover, questa fantastica riproduzione LEGO cattura l’eccezionale raffinatezza del veicolo con le sue linee pulite e moderne e le superfici scolpite; il modello è inoltre dotato di cerchi dal design originale e pneumatici ad alto grip, più tante funzioni e caratteristiche realistiche. Apri gli sportelli per accedere alla dettagliata cabina con volante funzionante, cruscotto particolareggiato e un sistema di trasmissione – novità di ottobre 2019 – con 2 leve per i rapporti alti e bassi, più un cambio per selezionare la marcia, il più sofisticato cambio LEGO Technic mai realizzato! Gli interni sono inoltre dotati di sedili posteriori ribaltabili che consentono di ammirare il cambio sequenziale a 4 velocità. E l’attenzione ai dettagli non finisce qui. Questa fantastica replica è anche dotata di un motore a 6 cilindri in linea con pistoni mobili sotto il cofano, trazione integrale funzionante con 3 differenziali, sospensioni indipendenti su entrambi gli assi e un verricello funzionante! È persino possibile aprire il portellone posteriore girando la ruota di scorta posteriore. Dotata anche di portapacchi rimovibile con box, borsa laterale, scala e tappetini di trazione, questa incredibile interpretazione di uno dei veicoli fuoristrada più famosi del mondo è stata progettata per offrire un’esperienza di costruzione coinvolgente e gratificante. Il regalo perfetto per gli appassionati della Land Rover e i fan delle auto da collezione classiche. Dotata di carrozzeria autentica con marchi Land Rover, cerchi dal design originale con pneumatici ad alto grip, portapacchi rimovibile con box, borsa laterale, piano scala e piano di trazione, portiere, cofano e portellone posteriore apribili e una cabina dettagliata.

La versione di Land Rover Classic Defender progettata dagli appassionati

