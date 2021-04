LEGO MANIA, una puntata… spaziale! Costruiamo insieme il Discovery!

Puntata SPAZIALE di LEGO MANIA: il meraviglioso set che riproduce lo Space Shuttle Discovery nella sua missione STS-31, che portò in orbita il telescopio spaziale Hubble e al quale abbiamo dedicato un nostro lungo articolo, è atterrato in redazione. Come avremmo potuto non costruirlo insieme a voi?

LEGO MANIA è l’appuntamento settimanale condotto da Francesco Frangioja in cui andiamo a scoprire e costruire insieme un set LEGO, scelto tra quelli più particolari, rari, interessati o anche semplicemente divertenti da costruire o perché includono tecniche di costruzione particolari ed interessanti. In questa puntata speciale e spaziale, costruiremo insieme la versione in mattoncini della prima, vera astronave che l’umanità abbia mai avuto: lo Space Shuttle!

Per seguire in diretta live la puntata speciale e spaziale di LEGO MANIA, non dovrete fare altro che collegarvi DOMANI (2 aprile 2021) alle 14 e 30 al canale Twitch di Cultura POP.

