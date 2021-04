LEGO MANIA, una puntata… speciale! Prosegue la costruzione dello Space Shuttle Discovery!

LEGO MANIA è l’appuntamento settimanale condotto da Francesco Frangioja in cui andiamo a scoprire e costruire insieme un set LEGO, scelto tra quelli più particolari, rari, interessati o anche semplicemente divertenti da costruire o perché includono tecniche di costruzione particolari ed interessanti. Potranno essere set novità, set vintage, set da collezione, set esclusivi, set solo belli da vedere (una volta costruiti) o anche giocabili e divertenti. In questa puntata speciale di LEGO MANIA proseguiamo la costruzione del fantastico set LEGO #10283 NASA Space Shuttle Discovery. E’ una costruzione necessariamente a tappe: nella puntata extra di sabato 3 aprile, dopo quasi 5 ore di costruzione, siamo arrivati alla bustea numero tredici… ne mancano ancora sei!!! Costruiremo insieme la grande impennata di coda del timone, i due elevoni da aggiungere alle due ali, il muso, la cabina di pilotaggio e vari altri dettagli! Pronti a seguirci di nuovo nel montaggio di questo incredibile set?

LEGO MANIA – puntata del 07/04/2021

Nel corso della puntata di oggi di LEGO MANIA, si continua la costruzione del set LEGO #10283 NASA Space Shuttle Discovery, del quale potrete trovare tutti i dettagli in questo nostro articolo.

Ideato e progettato per gli appassionati adulti dell’esplorazione spaziale, il nuovo set è una riproduzione molto dettagliata dell’Orbiter OV-103 Discovery, e in particolare della missione STS-31 del 24 aprile 1990, quando nel vano di carico dello Space Shuttle Discovery venne caricato il telescopio spaziale Hubble affinché venisse portato in orbita. Da allora, il telescopio Hubble ha condiviso con tutta l’umanità immagini meravigliose dello spazio profondo, portando a scoperte nell’astrofisica e nell’esplorazione dello spazio.

Il set LEGO #10283 NASA Space Shuttle Discovery è composto da 2.354 pezzi ed è incredibilmente dettagliato nel rispecchiare fedelmente la controparte reale: include infatti il carrello di atterraggio funzionante e le porte del vano di carico che si aprono come nel velivolo reale. Le porte stesse sono anche dotate di adesivi riflettenti per replicare i radiatori di raffreddamento che si trovano sul vero Orbiter.

