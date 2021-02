LEGO MANIA. Costruiamo insieme il set #42122 Jeep Wrangler

LEGO MANIA è l’appuntamento settimanale condotto da Francesco Frangioja in cui andiamo a scoprire e costruire insieme un set LEGO, scelto tra quelli più particolari, rari, interessati o anche semplicemente divertenti da costruire o perché includono tecniche di costruzione particolari ed interessanti. Potranno essere set novità, set vintage, set da collezione, set esclusivi, set solo belli da vedere (una volta costruiti) o anche giocabili e divertenti. LEGO MANIA costruirà insieme a voi il set LEGO Technic #42122 Jeep Wrangler, un’altra delle novità 2021 del tema LEGO Technic.

LEGO MANIA – puntata del 03/02/2021

Nel corso della puntata di oggi di LEGO MANIA vedremo l’unboxing e costruiremo insieme il set, novità 2021, LEGO Technic #42122 Jeep Wrangler, del quale potrete trovare tutti i dettagli in questo nostro articolo.

LEGO Technic #42122 Jeep Wrangler

Grazie a cofano e portiere apribili, sedili posteriori reclinabili, ruota di scorta standard, verricello e classico brand Jeep, questo modello di fuoristrada è incredibilmente simile alla vera Jeep Wrangler Rubicon. Una volta realizzato il modello composto da 665 pezzi, ci si potrà divertire con lo sterzo funzionante ed azionato tramite un comando HOG (Hand Of God) posto tra le due fila di sedili, sospensioni indipendenti come nel veicolo reale, portiere e cofano motore apribili e verricello anteriore funzionante. Per il set è stata scelta la tipica livrea di colore giallo e nero.

665 pezzi | € 49,99 su LEGO Shop @ Home

Curiosità: gli pneumatici sono stati prodotti appositamente per questo set. Ne possiamo trovare cinque all’interno del set: uno per ciascuna ruota e uno per la ruota di scorta. Le misure sono 56×26, e se vi sembrano famigliari nell’aspetto estetico è semplicemente perchè sono identici – sebbene in scala inferiore – a quelli di misura 107×44 inclusi nel set LEGO Technic #42054 – Claas Xerion 5000 Trac Vc (» Clicca qui per acquistare il set #42054 su Amazon.it)

Dove vedere LEGO MANIA?

Per seguire in diretta live la puntata di LEGO MANIA basta collegarsi ogni mercoledì al canale Twitch di Cultura POP a partire dalle ore 14:00 o recuperare un estratto della live sul canale Youtube di CulturaPOP

