LEGO MANIA: set LEGO City vecchi e nuovi a confronto

LEGO MANIA è l’appuntamento settimanale condotto da Francesco Frangioja in cui andiamo a scoprire e costruire insieme un set LEGO, scelto tra quelli più particolari, rari, interessati o anche semplicemente divertenti da costruire o perché includono tecniche di costruzione particolari ed interessanti. Potranno essere set novità, set vintage, set da collezione, set esclusivi, set solo belli da vedere (una volta costruiti) o anche giocabili e divertenti. Durante la puntata di oggi di LEGO MANIA costruiremo insieme alcuni set LEGO City usciti nel 2021 e li confronteremo con versioni degli stessi set uscite negli anni precedenti. Andremo quindi alla scoperta di come nel corso degli anni i Designer LEGO cambiano le proprie tecniche costruttive e di progettazione… e sono anche i set che ci portiamo ogni anno in vacanza per fare le foto still life…

LEGO MANIA – puntata del 16/06/2021

Nel corso della puntata di oggi di LEGO MANIA costruiremo dei set LEGO City novità per l’estate 2021 li confronteremo con versioni degli stessi set uscite negli anni precedenti.

LEGO City #60283 Camper delle vacanze

Il camper riprodotto da questo set ha varie funzioni realistiche, tra cui un angolo cottura accessoriato e una zona notte, per creare giochi di ruolo straordinari. Le minifigure di mamma e papà con un bambino completano lo scenario per infinite avventure con la famiglia.

LEGO City #60305 Bisarca

Il camion-bisarca incluso in questo set permette di trasportare fino a 3 auto LEGO City. E’ dotato di rimorchio a due piani con piano superiore rialzabile e rampa posteriore funzionante. Inclusa nel set troviamo anche una muscle car da trasportare, oltre alla minifigure del camionista e di un automobilista.

LEGO City #60288 Trasportatore di buggy da corsa

Il set include tutti i mattoncini che servono per costruire un SUV fuoristrada con rimorchio dotato di rampe ribaltabili per il trasporto di un buggy da corsa in stile Baja sterzabile, oltre alle 2 minifigure dei pilota e a vari accessori.

Dove vedere LEGO MANIA?

Per seguire in diretta live la puntata di LEGO MANIA basta collegarsi ogni mercoledì al canale Twitch di Cultura POP a partire dalle ore 14:00 o recuperare un estratto della live sul canale Youtube di CulturaPOP

