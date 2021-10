LEGO: i migliori set per festeggiare Halloween

Mancano ormai pochi giorni ad Halloween ed è quindi ora di iniziare a pensare a quali set costruire per divertirci in quella paurosa giornata o per decorare a tema horror la nostra casa o i lnostro ufficio. Andiamo a scoprire insieme i migliori set per spaventare… o spaventarci?

Le novità del catalogo LEGO sono finalmente state presentate ufficialmente, talvolta confermando e talvolta smentendo le diverse notizie e voci sui set circolate nell’ultimo mese. Scopriamole insieme scorrendo l’elenco che segue, dove le abbiamo divise per tema di appartenenza.

LEGO #40493 Pack ragno e casa stregata

Il set contiene un simpatico ragnetto con grandi occhi e gambe snodabili, oltre ad una casa infestata in miniatura ispirata dall’iconico set LEGO Creator Expert #10228 Haunted House, completa di finestra e adesivi di mattoni incrinati. Il modello viene fornito con una piccola corda per appenderlo insieme alle altre decorazioni di Halloween.

LEGO Brickheadz #40422 Frankenstein

Il set è una divertente replica del famoso personaggio immaginario. Appartenente alla collezione LEGO BrickHeadz, il personaggio è dotato di un proprio ID e di una robusta base per una facile esposizione, sia individualmente sia insieme ad altri modelli BrickHeadz.

LEGO Brickheadz #40492 La Catrina

Il set è ispirato alla Día de los Muertos (Giorno dei morti) e riproduce l’iconico personaggio in questa interpretazione LEGO BrickHeadz. Il modello include un cappello rosa scuro con elementi floreali colorati LEGO e volto decorativo e tessere sul busto.

LEGO #40497 Civetta di Halloween

Il set include il modello costruibile di una civetta. Il simpatico uccellino dai grandi occhi riprodotto dal set può ruotare e anche muovere le ali e si erge su una base espositiva accanto a 2 zucche di Halloween e graziosi fiori autunnali.

LEGO Technic #42118 Monster Jam Grave Digger

Il truck pull-back LEGO Technic #42118 Monster Jam Grave Digger è ricco di funzionalità e completo della autentica grafica del vero Grave Digger con dettagli di fantasma e fuoco, oltre a enormi pneumatici, una bandiera mobile e fari rossi. Il modello del Grave Digger può essere ricostruito in un buggy fuoristrada per un divertimento ancora maggiore.

LEGO Jurassic World # 76940 La mostra del fossile di dinosauro T.Rex

Il modello è caratterizzato da un modello costruibile di scheletro di tirannosauro snodabile, un espositore, un tavolo da disegno con puntatore e da un piccolo triceratopo. Il set include le minifigure di 2 personaggi famosi di Jurassic World, Owen Grady e Darius (della serie Jurassic World: Nuove avventure).

LEGO Super Mario #71377 Re Boo e il cortile infestato – Pack di Espansione

Il set consiste in un set di espansione che permette di aggiungere al set LEGO Super Mario #71360 Avventure di Mario – Starter Pack (» Clicca qui per acquistare il set) o al nuovissimo LEGO Super Mario #71387 Avventure di Luigi – Starter Pack (» Clicca qui per acquistare il set) un nuovo livello di gioco, proprio come nel “vero” videogame. Il set include i personaggi di King Boo, 2 Goomba e 4 Swooper per un gameplay ricco di azione. Per raggiungere la Superstella nascosta, i giocatori devono calpestare i Goomba e una ragnatela, ribaltare un albero e poi calpestare gli Swooper rotanti per abbattere Re Boo.

LEGO Stranger Things #75810 Il Sottosopra

Il modello ispirato alla popolarissima serie originale di Netflix può essere capovolto per trasformarlo nel mondo sottosopra. La casa dei Byers contiene la camera da letto di Will, il soggiorno e la sala da pranzo. La versione sottosopra della casa, in una dimensione alternativa, contiene tutte le stanze del modello del mondo reale ma ha colori scuri, è fatiscente ed è ricoperta di rampicanti, tutti particolari che i fan riconosceranno immediatamente dalla serie. Nel set sono incluse le minifigure di 8 personaggi di Stranger Things, ognuno con i propri accessori e tutte immediatamente riconoscibili: Eleven, Mike Wheeler, Lucas Sinclair, Dustin Henderson, Will Byers, Joyce Byers, il capo della polizia Jim Hopper e il Demogorgone.

LEGO Creator Expert #10274 ECTO-1 Ghostbusters

Basata sulla versione protagonista del film Ghostbusters: Legacy, il modello della ECTO-1 riprodotto con questo set è dotato di uno sterzo funzionante, una botola con trappola per fantasmi, una postazione estensibile con mitragliatore posteriore, uno zaino protonico e fantastici dettagli dell’auto originale, uno su tutti l’iconico logo Ghostbuster.

LEGO Creator Expert #10273 La casa stregata

Dettagli fantasmatici danno vita alla storia di questo magnifico modello di casa infestata. L’edificio si apre in modo da semplificare l’esplorazione degli interni, che contengono una giostra a caduta libera funzionante e porte automatiche in cima alla torre. Le porte di ingresso possedute si chiudono per un creare un effetto spettrale. Aggiungendo i componenti LEGO POWERED UP si può controllare l’ascensore tramite l’app Powered Up.

