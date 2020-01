LEGO: nuovo set a tema “Fast and Furious” per celebrare il nuovo film della saga?

Si fanno sempre più insistenti le voci riguardanti un nuovo LEGO set a tema “Fast & Furious” in arrivo nel 2020. Il 22 maggio è previsto il lancio del nuovo film della saga, e le voci che nei prossimi mesi sarà presentato un nuovo LEGO set a tema “Fast & Furious” trovano sempre più conferme. Nel frattempo, il 31 gennaio a Miami è previsto un grande evento, organizzato da Universal Picture, per il lancio del trailer ufficiale: chissà che non sia l’occasione perfetta per presentare il nuovo set.

Quasi certamente non sarà un set in scala minifigure come (ad esempio) i set Speed Champions, ma più probabilmente un modello singolo, grande e in scala con i LEGO set # 10262 “James Bond Aston Martin DB5” e # 10265 “Ford Mustang” che l’hanno preceduto, basato magari (speriamo) sulla Dodge Charger tanto amata da Dominic/Vin Diesel!

In realtà, stando ad un altro “giro” di rumors, potrebbe anche essere la replica in mattoncini della Toyota Supra tanto cara al compianto Brian/Paul Walker, visto che da uno dei camion fotografati sul set del nuovo film sono state viste scaricare una McLaren e una Toyota Supra (però ultimo modello) arancione e una bianca.

Infatti, a fine 2019 trapelarono le didascalie di un noto sito di e-commerce che nella descrizione del set # 42111, oltre ad un enigmatico nome “Entertainer“, includeva il logo del franchise, un prezzo di € 119,99 e “maggio 2020” (altro elemento di collegamento con l’uscita del nuovo film) come data di disponibilità. Il prezzo sarebbe invece una conferma che molto probabilmente il nuovo set sarà un set LEGO Technic della stessa scala del set LEGO Technic # 42093 “Chevrolet Corvette ZR1” dello scorso anno, magari più dettagliato o leggermente più grande.

Il nuovo LEGO set a tema “Fast & Furious” non sarà comunque il primo set 2020 legato fortemente al mondo automotive (che vanta una platea di adulti, appassionati di motori, collezionisti e con ottima capacità di spesa). Da inizio anno è infatti disponibile il LEGO set # 42109 “Auto da Rally Top Gear telecomandata“, un set LEGO Technic motorizzato e radiomandato (via bluetooth tramite smartphone, Apple o Android) brandizzato con il marchio della nota trasmissione televisiva della BBC inglese e quello di The Stig, il misterioso pilota e collaudatore con tuta e casco bianchi la cui identità è sconosciuta.

Ovviamente, sono tutte informazioni sono e resteranno rumors fino a quando non ci sarà un annuncio ufficiale da parte del Gruppo LEGO.