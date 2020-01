LEGO: nuovo tema “per adulti” in arrivo?

Rumors sempre più insistenti e da fonti attendibili riferiscono di che un nuovo tema per adulti rivolto ai consumatori più grandi potrebbe essere in arrivo alla fine di quest’anno.

Il LEGO set # 81000 LEGO FORMA (a breve saremo in grado di pubblicarne un recensione dettagliata) ha dimostrato lo scorso anno come il Gruppo LEGO sia alla continua ricerca di nuovi formati di prodotto da provare e destinati a segmenti di mercato sempre nuovi e diversi da quello “bambini” sul quale l’azienda di Billund si è da sempre concentrata.

In particolare, sembra che la nuova “frontiera” individuata dal Gruppo sia quello del pubblico adulto, non tanto quello degli AFOL (Adult Fan Of LEGO) che si può dire sia ormai più che ampiamente “coperto”, quanto quello inteso come “adulti” in senso lato, ovvero di tutte quelle persone che, in quanto adulte e quindi con buona se non ottima capacità di spesa, possano cercare in un set LEGO uno strumento di svago e divertimento più che un oggetto da collezione, da appassionati o da hobby. Sono quindi sempre più insistenti le voci che il Gruppo LEGO voglia fare un altro tentativo con un altro tema/soggetto per adulti diversamente appassionati del mattoncino. I rumors parlano di tema, quindi di più set e non di uno solo come nel caso del precedente LEGO FORMA.

Sebbene i dettagli e le informazioni su questo nuovo tema siano a dir poco scarne e fumose, sono invece piuttosto certe le indiscrezioni su cosa questo nuovo tema NON sarà: non sarà un tema in scala micro (anzi) e i set non saranno del tipo che tradizionalmente si associa ai prodotti LEGO. Al contrario, i singoli set saranno grandi e costosi, e ragionevolmente alcuni saranno soggetti a licenza (libri, film, musica etc). Al momento è tutto molto vago, ma di certo la curiosità di sapere su cos’altro gli adulti potrebbero volere da un tema LEGO e su come sarà realizzato è tanta. Ovviamente, sono tutte informazioni sono e resteranno fino a quando non ci sarà un annuncio ufficiale da parte del Gruppo LEGO.