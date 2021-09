Dalla serie TV in onda su Netflix, i Fab 5 di “Queer Eye” diventano un set

Ottima notizia per i fan della serie TV “Queer Eye” in onda su Netflix, ormai giunta alla quinta stagione. E’ in arrivo il set LEGO Creator Expert #10291 Queer Eye – The Fab 5 Loft. Le foto e la descrizione sono state pubblicate per errore sulla versione malese di lego.com e siamo quindi in grado di anticiparvele. Aggiorneremo l’articolo con prezzo e data di disponibilità non appena avremo conferme ufficiali in tal senso. Pronti a scoprire i dettagli di questo nuovo set?

Il set consente ai fan della serie di costruire la versione in mattoncini LEGO del loft che si trova nella città di Atlanta dove vengono effettuate le riprese e include i vari ambienti, uno per ciascun membro dei Fab 5, che si possono vedere nelle varie puntate.

Potranno essere costruite la zona cucina per Antoni Porowski, l’esperto di enogastronomia, l’appendiabiti per Tan France, l’esperto di moda, la poltrona e il mini-salone di Jonathan Van Ness, l’esperto di acconciature e parrucchiere e la zona divano di Karamo Brown, l’esperto di cultura, completa dei suoi album. Il tutto approvato da Bobby Berk, l’esperto di design che ha aiutato a progettare questo set LEGO.

Il tema di ogni puntata è la completa trasformazione da “bruco” a “farfalla” del protagonista della puntata stessa. Il set include quindi, oltre alle minifigure dei Fab 5 e del cagnolino Bruley (che è stata aggiunta in suo ricordo, visto che purtroppo è mancato qualche tempo fa), anche due minifigure di Kathi Dooley (la protagonista molto speciale di una puntata altrettanto speciale), che la rappresentano “prima ” e “dopo” l’intervento dei Fab 5. Il set include anche la “camera della trasformazione” dove poter ambientare l’emozionante “prima & dopo” vissuto da Kathi.

Le caratteristiche.