LEGO: rinviata l’uscita dei set MINIONS

Sono scomparsi dal sito lego.com ben 3 dei 5 set annunciati per il tema LEGO Minions. A seguito dell’annuncio di qualche giorno fa riguardante la interruzione della produzione negli studi di Parigi del film Minions 2 – The Rise of Gru a causa del COVID-19, che ha causato lo spostamento della data di uscita nei cinema fissata per il 3 luglio 2020 a data da destinarsi, 3 dei 5 set del tema LEGO Minions sono stati eliminati dallo Shop Online. Restano solo il set LEGO Minions 75551 Personaggi Minions e la loro tana (€ 54,99 | LEGO Shop | ordinabile con consegna dal 27 aprile) e il set LEGO Minions 75549 Moto da inseguimento che invece è ancora oggi in stato “Disponibile a breve” (€ 19,99 | LEGO Shop | sarà ordinabile dal 27 aprile).

Avrebbero dovuto far parte del lancio anche altri 3 set: il set LEGO Minions 75546 I Minions nel Laboratorio di Gru e il set LEGO Minions 75547 L’addestramento del Minion Pilota più squisitamente per bambini (linea “4+”, meglio nota come “Junior”), oltre al set LEGO Minions 75550 – La Battaglia Kung Fu dei Minions, più “standard” quanto a numero di pezzi ed età target (“6+”) e che sarebbe andato ad aggiungersi a quelli attualmente presenti sul sito.

Sarà che i due set per i più piccoli (“4+”) non sarebbero probabilmente stati molto appetibili per i piccoli costruttori in assenza del film (guardando i soggetti dei due set, è ragionevole pensare che le due “scene” acquistino senso solo dopo aver visto la pellicola), sarà che la ambientazione del set per bimbi più grandi, con la sua ambientazione cinese, non avrebbe attirato molto i bimbi stessi (di nuovo, senza poter vedere il film, non si capisce cosa abbiano a che fare i Minions con il Capodanno cinese), fatto sta che questi 3 set sono stati tolti dallo “scaffale virtuale” del sito di e-commerce di LEGO. Attendiamo gli sviluppi e nel frattempo aggiungiamo il film dei piccoli e buffi personaggi alla ormai lunga serie di film rimandati (qualcuno al 2021, qualcuno al prossimo inverno) a causa di Mr. COVID.