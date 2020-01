LEGO: rivelato il nuovo set LEGO # 40373 “Fairground Minifigures Pack”

Dopo il successo della serie di Minifigure Packs dello scorso anno, grazie al sito tedesco di Promobricks possiamo dare una occhiata alle immagini ufficiali del nuovo set LEGO # 40373 “Fairground Minifigures Pack“, che per coloro che seguono il tema del Parco Divertimenti, sarà senz’altro una preziosa aggiunta. Avremo anche l’uscita del nuovo set LEGO # 40374 “Golden Zane“, del quale però ancora non abbiamo immagini di qualità sufficiente da potervi mostrare.

LEGO set # 40373 “Set accessori MF – Parco divertimenti”



Questo nuovo set di minifigure a tema Parco Divertimenti è composto da 51 pezzi ed include quattro minifigure: una “bambina” e suo “papà” in visita al Parco Divertimenti, oltre a due “addetti” del Parco Divertimenti in divisa. Il set include anche un piccolo stand “Tiro a segno” completo di bersagli, di “spara-plate” e di “orsacchiotti” da vincere.

Commercializzati per la prima volta lo scorso anno con il nome “Set MF“, questi set si presentano in forma di blister (sagomato come una minifigure) e contengono 4 minifigure (3 nel caso di quello dedicato a Spider-Man) e una serie di accessori legati al rispettivo tema di appartenenza. Nel 2019 sono stati lanciati 4 di questi set, ai quali per il 2020 si è aggiunto un nuovo set dedicato al tema “Polizia”.

I set MF attualmente in vendita

Vediamo nel dettaglio cosa contengono i set MF ad oggi disponibili sul mercato

LEGO set # 40342 “Set MF – NINJAGO 2019”

Include:

4 minifigure LEGO NINJAGO (Clutch Powers – novità 2019, Kai nel suo costume Legacy, un Piro-distruttore e un Arciere della Tormenta)

vari accessori, tra i quali la frusta di Clutch Powers, la katana di Kai, la torcia fiammeggiante del Piro-distruttore e la lancia di ghiaccio dell’Arciere della Tormenta, oltre all’elemento scudo del Piro-distruttore

Un porta-armi in mattoncini da costruire e accessori d’arma aggiuntivi

Il LEGO set # 40342 “Set MF – NINJAGO 2019” è disponibile per l’acquisto online

LEGO set # 40343 “Spider-Man e la rapina al museo”

Include:

3 minifigure LEGO Marvel Superheroes (Spider-man, Maria Hill e Ned Leeds) dal film “Spider-man: Far From Home” e relativi accessori

un drone in mattoncini da costruire

una armatura medievale e una teca con all’interno una gemma, entrambe in mattoncini e da costruire

Il LEGO set # 40343 “Spider-Man e la rapina al museo” è disponibile per l’acquisto online

LEGO set # 40344 “Set MF – Festeggiamo l’estate”

Include:

4 minifigure (un venditore di gelati – novità di giugno 2019 – un sub, un surfista e un bagnante)

vari accessori, tra i quali un pappagallo rosa – novità di giugno 2019, una tavola da surf, un elemento gioiello, casco e pinne da sub, un granchio rosso, un trespolo per il pappagallo e un carretto dei gelati con parasole, ghiaccioli e cono gelato

Il LEGO set # 40344 “Set MF – Festeggiamo l’estate” è disponibile per l’acquisto online

LEGO set # 40345 “Set MF – LEGO City 2019”

Include:

4 minifigure LEGO City (astronauti – la minifigure dell’astronauta con la tuta bianca e verde è esclusiva di questo set – e 2 tecnici spaziali)

vari accessori, tra i quali una scrivania da laboratorio portatile in mattoncini con lente d’ingrandimento e pannelli solari da costruire, 2 geodi verdi – esclusivo per questo set, un laptop, una fotocamera, un martello pneumatico, una chiave inglese, un metal detector e una base tan 2×8

Il LEGO set # 40345 “Set MF – LEGO City 2019” è disponibile per l’acquisto online

LEGO set # 40372 “Set accessori MF Polizia”

Include:

4 minifigure (Duke DeTain, un poliziotto e 2 ladri)

vari accessori, tra i quali un “bancomat” in mattoncini da costruire, un carrellino, un walkie-talkie, un piede di porco e un pacco di dinamite

Il LEGO set # 40372 “Set accessori MF Polizia” è disponibile per l’acquisto online