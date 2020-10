LEGO Star Wars 75292 The Mandalorian Bounty Hunter Transport, recensione

Pur essendo arrivata nel mondo di Star Wars poco meno di un anno fa, la Razor Crest è divenuta immediatamente una delle astronavi più amate della saga. Protagonista silenziosa di The Mandalorian, la Razor Crest è stata talmente apprezzata da meritarsi un set LEGO, il set LEGO Star Wars 75292 The Mandalorian Bounty Hunter Transport. Comparso inizialmente in modalità pre-order lo scorso febbraio semplicemente come Razor Crest, questo set è stato messo ufficialmente in commercio a settembre, aiutandoci ad ingannare l’attesa per la seconda stagione delle imprese del Mandaloriano, prevista su Disney+ a partire dal prossimo 30 ottobre.

Non è la prima volta che l’astronave di uno dei letali cacciatori di taglie dell’universo di Star Wars ottiene il suo set LEGO. Un personaggio iconico come Boba Fett, il primo bounty hunter della saga, è stato infatti celebrato con il set LEGO Star Wars 75243 – Slave I, dedicata alla sua inconfondibile astronave. Le due astronavi, per linea ed utilizzo visto nella saga, non potrebbero essere più diverse, eppure una volta assemblate e messe vicine offrono la sensazione di essere ispirate da un comune denominatore, che trova origine nelle mentalità mandaloriana che anima le vita dei due bounty hunter.

La Razor Crest diventa un imperdibile set LEGO

LEGO Star Wars 75292 The Mandalorian Bounty Hunter Transport, contrariamente al LEGO Star Wars 75243 – Slave I, presenta per la prima volta questo modello di astronave. Quasi tutte le astronavi simbolo di Star Wars, infatti, sono da più di un decennio soggette a periodiche revisioni, vengono arricchite di dettagli o sono protagoniste di incredibili set della serie Ultimate Collection (UCS). La stessa Slave I vanta tre diverse versioni, e non apriamo il discorso sul Millenium Falcon, che oramai meriterebbe una linea propria.

Il Razor Crest vede nel LEGO Star Wars 75292 The Mandalorian Bounty Hunter Transport la sua prima iterazione a mattoncini. Un modello che con 1023 pezzi si prefigge di rendere al meglio l’aspetto del veivolo spaziale, caratterizzato da una linea particolare, solida e massiccia. Questa astronave, come abbiamo visto nella prima stagione di The Mandalorian, si presta alla vita da bounty hunter del protagonista, che all’interno della sua astronave ha ricavato spazi e alloggiamenti per gli attrezzi del mestiere.

All’interno della confezione, troviamo i sacchetti contenenti i pezzi e il manuale di istruzione. Una piccola pecca è che all’interno del libretto di istruzioni non ci sia qualche curiosità o dettaglio in più sull’astronave del Mandaloriano. Pur essendo un set tradizionale, il LEGO Star Wars 75292 The Mandalorian Bounty Hunter Transport avrebbe meritato una maggior cura dal punto di vista del carisma del mezzo, ma questo probabilmente è il lamento di un nerd troppo appassionato della saga.

Lamentela che viene abbondantemente smentita dal divertimento nel montare il LEGO Star Wars 75292 The Mandalorian Bounty Hunter Transport. Sin dai primi passaggi, appare evidente che le dimensioni finali del mezzo siano tutt’altro che contenute. Pur avendo a disposizione le misure dal sito LEGO, la sensazione che si prova nell’assemblare la Razor Crest è quella di essere all’opera su un modello di tutto rispetto.

Dopo aver assemblato i primi componenti, ossia la base del Razor Crest e la sua stiva, diventa subito chiaro un aspetto particolare di questo set: è completamente apribile. Vedendo il LEGO Star Wars 75292 The Mandalorian Bounty Hunter Transport non solo come un oggetto adatto ai collezionisti ma rivolto anche a bambini che vogliono una maggior interazione con i propri LEGO, si nota subito la presenza dei tipici blocchetti LEGO che consentono di creare meccanismi di apertura.

LEGO Star Wars 75292 The Mandalorian Bounty Hunter Transport: esplorare la nave del Mandaloriano

In questo caso, è da lodare l’ottimo lavoro di progettazione del set. Le due fiancate della Razor Crest si aprono completamente, con tre diversi pannelli che si abbassano, in modo da consentire di esplorare l’interno della nave. Peccato che tolte due piccole chicche, come la cuccetta del Mandaloriano e la presenza di due taglie congelate, non venga offerta una maggior definizione dell’interno della nave. La serie, infatti, ci ha affascinato con una caratterizzazione della stiva della Razor Crest maniacale, ma è anche comprensibile come in un modello del genere, nonostante, le dimensioni generose, sia difficile inserire tutti quei dettagli.

Va invece premiata la cura con cui è stato realizzato il cockpit della Razor Crest. Per l’occasione, il LEGO Star Wars 75292 The Mandalorian Bounty Hunter Transport ha un pezzo unico dedicata all’ampia vetrata che protegge la cabina di pilotaggio, in cui trovano posto due personaggi. Per motivi di spazio, purtroppo non è presente un apposito alloggiamento per Baby Yoda, ma va apprezzata l’idea di aver suddiviso la parte superiore del cockpit in due elementi. Rimuovendo il vetro, infatti, è possibile muovere l’elemento posteriore, rivelando un comparto in cui stivare le armi.

Montando il set LEGO Star Wars 75292 The Mandalorian Bounty Hunter Transport non sono presenti particolari meccanismi, come accade in set più complicati. L’unico passaggio che richiede una certa attenzione in tal senso è il montaggio della parte superiore degli attacchi dei motori, dove sono presenti due ‘pulsanti’ che consentono di sparare i missili, se alloggiati in due appositi mattoncini. Qualora non fossimo interessati a mostrare questa funzione, i missili trovano alloggiamento in uno degli scomparti della stiva della Razor Crest.

A completare la Razor Crest, abbiamo una serie di decals che contribuiscono a dare il senso di avventure vissute dalla nave del Mando, e ad arricchire i due motori. Questi ultimi erano un dettaglio dell’astronave di non facile gestione, considerata la loro mole e l’impatto visivo che hanno sulla linea del mezzo. Il set LEGO Star Wars 75292 The Mandalorian Bounty Hunter Transport riesce a interpretare bene anche questo elemento della Razor Crest, che pur non convincendo del tutto nella parte anteriore del blocco motore, offre una buona visione d’insieme.

Il Mandaloriano, Baby Yoda e gli altri protagonisti

Inutile negare che una delle grandi attrattive di questo set sono le minifigure.

A dominare la scena è ovviamente il Bambino, che oramai è ufficiosamente noto a tutti come Baby Yoda. Le sue proporzioni rispetto alle altre minifigure presenti sono perfette, e lo rendono subito uno dei punti forti del set LEGO Star Wars 75292 The Mandalorian Bounty Hunter Transport.

Il Mandaloriano viene ritratto senza gli inserti di beskar nella sua armatura, ma mantiene comunque il suo carisma, anche se il fucile in dotazione non è del tutto convincente. In compenso, è divertente l’idea di non mostrare il volto del personaggio, usando una testa completamente nera per nascondere le fattezze del personaggio, che nella serie si mostra con il volto di Pedro Pascal solo nella parte finale della prima serie.

Completano il parco minifigure Greef Karga, il rappresentante della Gilda, uno scout trooper, a cui si sarebbe potuta dare in dotazione una piccola speeder bike, e IG-11, personaggio che viene ritratto come i precedenti droidi IG LEGO. D’altronde si tratta di un modello di droidi presenti in Star Wars dai tempi de L’impero colpisce ancora, a cui viene solo modificata la testa con una stampa personalizzata dei sensori ottici.

Una volta terminato, il set LEGO Star Wars 75292 The Mandalorian Bounty Hunter Transport si presenta come un modello da collezione di tutto rispetto. Il look dell’astronave conosciuta nella serie di Disney+ viene ricreato alla perfezione con i mattoncini LEGO, ottenendo un modello fedele all’originale e solido. Per definire il lavoro eseguito dai progettisti del set LEGO Star Wars 75292 The Mandalorian Bounty Hunter Transport non servono tante parole, basta una frase: questa è la Via!