LEGO Super Mario: in arrivo i set dedicati a Luigi

Rivelato per errore sulle pagine di Amazon Cina (poi rimosse), siamo in grado di mostrarvi le prime immagini ufficiali del set LEGO Super Mario #71387 Avventure con Luigi, che analogamente al set LEGO Super Mario #71360 Avventure di Mario dedicato al fratello Mario (» Clicca qui per acquistare il set), sarà lo Starter Kit. Curiosi di sapere come interagiranno i due personaggi all’interno della APP?

L’arrivo sugli scaffali di set dedicati a Luigi era stato preannunciato e “nascosto” tipo easter egg nell’ultimo aggiornamento del firmware del personaggio di Mario: mettendolo a “dormire” per più di 3 minuti (poggiando cioè Mario sulla schiena e lasciandolo immobile per 3 minuti a partire dallo stand-by) e poi “svegliandolo” (rimettendo il personaggio in posizione verticale), la prima cosa che dice è “Luigi? Luigi?”. Ringraziamo l’utente di Twitter Jay Phoenix per avercelo raccontato! Possiamo vedere questa sorpresa nel video twittato qualche giorno fa:

So, was fiddling about with LEGO Mario for the first time in ages cos of that new treasure hunt update and pic.twitter.com/Ztk44ZAY3G — Jay Phoenix (@AyliffeMakit) April 15, 2021

Il set LEGO Super Mario #71387 Avventure con Luigi, che includerà 280 pezzi e che sarà in vendita dal prossimo mese di giugno ad un prezzo di € 59,99 come l’analogo set dedicato al fratello Mario, permetterà di creare una prima serie di “sfide” che Luigi dovrà superare.

Inclusi nel set potremo trovare anche i personaggi costruibili di Boom Boom, Yoshi rosa e un Gumba. A questo punto, la curiosità di vedere i nuovi set ispirati all’iconico e intramontabile videogame è davvero tanta!

Se per caso vi foste persi i set del tema Super Mario, ve li riassumiamo qui di seguito.

Elenco completo dei set LEGO Super Mario 2020

Starter Pack

LEGO Super Mario # 71360 Avventure di Mario – Starter Pack | € 59,99 su LEGO Shop @ Home

Pack di Espansione

LEGO Super Mario # 71362 Fortezza sorvegliata – Pack di Espansione | € 99,99 su LEGO Shop @ Home

LEGO Super Mario # 71363 Marghibruco del Deserto – Pack di Espansione | € 19,99 su LEGO Shop @ Home

LEGO Super Mario # 71364 Guai alla fortezza di Whomp – Pack di Espansione | € 19,99 su LEGO Shop @ Home

LEGO Super Mario # 71365 Scivolo della Pianta Piranha – Pack di Espansione | € 29,99 su LEGO Shop @ Home

LEGO Super Mario # 71366 Sbarramento dei Banzai Bill – Pack di Espansione | € 29,99 su LEGO Shop @ Home

LEGO Super Mario # 71367 Casa di Mario e Yoshi – Pack di Espansione | € 29,99 su LEGO Shop @ Home

LEGO Super Mario # 71368 Caccia al tesoro di Toad – Pack di Espansione | € 79,99 su LEGO Shop @ Home

LEGO Super Mario # 71369 Battaglia finale al Castello di Bowser – Pack di Espansione | € 104,99 su LEGO Shop @ Home

LEGO Super Mario # 71376 La caduta dei Thwomp – Pack di Espansione | € 39,99 su LEGO Shop @ Home e presso alcuni rivenditori selezionati

LEGO Super Mario # 71377 Re Boo e il cortile infestato – Pack di Espansione | € 49,99 su LEGO Shop @ Home e presso alcuni rivenditori selezionati

Power-up Packs

LEGO Super Mario # 71370 Mario Fuoco Power-Up Pack | € 9,99 su LEGO Shop @ Home

LEGO Super Mario # 71371 Mario Elica Power-Up Pack | € 9,99 su LEGO Shop @ Home

LEGO Super Mario # 71372 Mario Gatto Power-Up Pack | € 9,99 su LEGO Shop @ Home

LEGO Super Mario # 71373 Mario Costruttore Power-Up Pack | € 9,99 su LEGO Shop @ Home

Pack Personaggi

LEGO Super Mario # 71361 Pack Personaggi | € 3,99 cad. su LEGO Shop @ Home

Goomba volante Stordino Koopistrice Nella Pallottolo Bill Bob-omba Pesce Sguish Calamako Ricciospino Ectobaldo

Elenco completo dei set LEGO Super Mario 2021

La serie completa dei nuovi set 2021 è composta da:

LEGO Super Mario # 71380 – Costruisci la tua avventura – Maker Pack | € 59,99 su LEGO Shop @ Home

» Clicca qui per acquistare il set su LEGO Shop @ Home

Pack di Espansione

LEGO Super Mario # 71381 Incontro nella giungla di Categnaccio | € 24,99 su LEGO Shop @ Home

» Clicca qui per acquistare il set su LEGO Shop @ Home

LEGO Super Mario # 71382 La sfida rompicapo della Pianta Piranha | € 29,99 su LEGO Shop @ Home

» Clicca qui per acquistare il set su LEGO Shop @ Home

LEGO Super Mario # 71383 La palude velenosa di Torcibruco | € 39,99 su LEGO Shop @ Home

» Clicca qui per acquistare il set su LEGO Shop @ Home

LEGO Super Mario # 71384 Mario pinguino | € 9,99 su LEGO Shop @ Home

LEGO Super Mario # 71384 Mario pinguino | € 9,99 su LEGO Shop @ Home

LEGO Super Mario # 71385 Mario Tanuki | € 9,99 su LEGO Shop @ Home

LEGO Super Mario # 71385 Mario Tanuki | € 9,99 su LEGO Shop @ Home

LEGO Super Mario # 71386 Pack Personaggi – Serie 2 | € 3,99 su LEGO Shop @ Home

Granchela Pesce smack spinoso Ninji Refolotto Goomba Parà Paranella Fungo velenoso Twimp Tipo Timidottero Gombosso

LEGO Super Mario # 71386 Pack Personaggi – Serie 2 | € 3,99 su LEGO Shop @ Home