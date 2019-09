Lego svela il suo set 40338 – Lego Seasonal Christmas Tree

Riveato il set Lego edizione limitata 40338 - Lego Seasonal Christmas Tree

Dopo avervi parlato dei calendari dell’Avvento, della Casetta di pan di zenzero e dei BrickHeads Reindeer, Elf & Elfie, la quarta novità Lego a tema natalizio riguarda il set promozionale 40338 – Lego Seasonal Christmas Tree.

40338 – Lego Seasonal Christmas Tree sarà una scatola omaggio, cosiddetta gift-with-purchase (GWP), che conterrà i 392 pezzi necessari a costruire un albero di Natale. Questo set porterà avanti la tradizione di Lego di omaggiare nel periodo che precede il Natale, i clienti dei suoi negozi monomarca con un piccolo set a tema.

Questa tradizione risale al 2011 e negli ultimi anni tra le scatole GWP, denominate Christmas Limited Edition, distribuite come omaggio possiamo ricordare: 40293 – Christmas Carousel e 40292 – Christmas Box (2018), 40254 – Nut Cracker e 40262 – Christmas Holiday Train (2017), 40223 – Snowglobe (2016), 40138 – Christmas Train e 40139 – Christmas gingerbread house (2015), 40107 – Winter Ice Skating Scene e 40106 – Christmas Elves Workshop (2014), 40082 Christmas Tree Stand e 40083 – Christmas Tree Delivery Truck (2013), 3300014 – Christmas Holiday 2012 Limited Edition Set (2012) e 3300020 – Christmas Tree Scene 1/1 e 3300002 – Christmas Morning 2/2 (2011).

L’albero di Natale di questo set sarà potrà essere decorato con una serie di addobbi come palline e lucine, che potranno essere posizionati nella parte più esterna dei rami in corrispondenza delle varie “Plate 1X2 W. 1 Knob”.

Alla sua sommità, l’albero, sarà sormontato da un puntale a stella, mentre la sua base poggerà sopra un tappetino rosso sul quale troverà spazio anche un trenino elettrico; a completare questo set ci saranno anche alcuni pacchetti regalo.

Lego non ha ancora comunicato la soglia di spesa minima per poter ottenere questo set, né la data in cui sarà disponibile questa promozione. Alcune fonti esperte in collezionismo Lego ipotizzano che la cifra minima per ricevere il set 40338 – Lego Seasonal Christmas Tree potrebbe attestarsi attorno ai 65 euro e che la promozione potrebbe attivarsi nel mese di novembre attorno al Black Friday, data che negli Stati Uniti da inizio alla Holiday Season.