Lego Advent Calendar 2019, c’è anche Harry Potter!

Diffuse da Lego le prime immagini dei Lego Advent Calendar 2019, quest'anno uno sarà dedicato ad Harry Potter.

Mancano ancora 5 mesi a Natale, ma a portarci con la mente a quel periodo dell’anno animato dalle festività e temperature più fredde ci pensa Lego, che in questi giorni sta diffondendo le immagini ufficiali dei suoi set Lego Advent Calendar 2019.

Da diversi anni a questa parte ormai l’azienda di Billund è solita realizzare dei set speciali dedicati a questa particolare tradizione legata alle festività. Si tratta di scatole gioco composte da 24 finestrelle (dall’1 al 24 di dicembre), al cui interno è possibile trovare piccole sorprese come minifigure, accessori e piccole costruzioni. Negli ultimi anni Lego ha sempre realizzato tre diversi calendari dedicati alle sue linee City, Friends e Star Wars.

La grande novità per l’edizione 2019 sarà l’aggiunta di un quarto calendario dedicato ad Harry Potter.

75964 – Lego Harry Potter

Il calendario dell’Avvento dedicato al maghetto più famoso del mondo vi permetterà di costruire un vero e proprio banchetto della Sala Grande di Hogwarts addobbata per il periodo delle feste natalizie. La scatola di questo set potrà essere utilizzata come scenografia in cui ambientare le avventure di Harry e i suoi amici. Il set 75964 – Lego Harry Potter conterrà le minifigure di Harry Potter, Ron Weasly, Hermione Granger, Albus Silente, Minerva Mcgranitt, Filius Vitious ed Edvige.

75245 – Lego Star Wars

Il calendario dell’Avvento di Star Wars porterà lo spirito del Natale in una galassia lontana lontana, fino al pianeta di Ahch-To, dove potrete festeggiare attorno ad un fuoco con Luke Skywalker e Chewbacca. La scatola conterrà 8 minifigure, tra cui quella di un porg di Natale.

41382 – Lego Friends

Le cinque amiche di Heartlake City si preparano a festeggiare addobbando un grande albero di Natale. Il set conterrà la mini doll di Mia, il piccolo robot tuttofare Zobo e tante mini costruzioni che rappresenteranno i diversi regali e decorazioni preparati dalle ragazze.

60235 – Lego City

Il tema di questo calendario sarà il divertimento invernale, i personaggi del set saranno coinvolti in una serie di attività tipiche di questo periodo dell’anno. La scatola potrà essere aperta, rivelando al suo interno un’illustrazione di un laghetto ghiacciato che potrà essere utilizzata per ambientare una sfida di curling tra papà e figlio.

Nonostante Lego non abbia ancora comunicato data e i prezzi ufficiali dei calendari dell’Avvento 2019, possiamo ipotizzare, basandoci sugli anni passati, che saranno messi in commercio a partire da settembre-ottobre con i seguenti prezzi 19,99€ per 60235 – Lego City, e 29,99€ per 41382 – Lego Friends e 75245 – Lego Star Wars, mentre per quel che riguarda 75964 – Lego Harry Potter il sito specializzato Promobricks indica un prezzo di 24,99€.