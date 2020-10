LEGO: le novità LEGO Technic 2021

La fine dell’anno si avvicina e come sempre in questo periodo, cominciano a trapelare le prime indiscrezioni (che stranamente vengono praticamente sempre confermate) su futuri set che LEGO commercializzerà a partire da Gennaio. Tra le varie voci, quelle riguardanti i set LEGO Technic 2021 sembrano essere le più fondate, dal momento che chi ha avuto accesso ai nuovi set ne ha fornito una descrizione “visiva”. Andiamo a scoprire insieme cosa LEGO ci sta preparando per il prossimo anno!

I set LEGO Technic 2021

Si parla di un totale dieci set LEGO Technic, con prezzi che quanto a prezzi andranno da 9,99 a 179,99 euro e che quanto a numero di pezzi andranno da 140 a oltre 1.600 elementi. Salvo due eccezioni, la cui uscita è prevista per marzo 2021, i nuovi prodotti saranno in commercio a partire da gennaio 2021.

LEGO Technic 42116 Minipala gommata

Composto da soli 140 pezzi, la Minipala è il set più piccolo della nuova ondata di LEGO Technic. Il piccolo veicolo sarà rosso, bianco e nero, mentre il sedile del conducente sarà blu. C’è un controllo manuale sul tetto che può essere utilizzato per spostare la pala del caricatore su e giù. Il set costerà 9,99 euro.

Aereo da corsa LEGO Technic 42117

Il set sarà composto da 154 parti ed il prezzo sarà di 9,99 euro. Il set avrà livrea turchese, bianco e arancione. Una scritta arancione “Loop” si troverà su entrambe le ali dell’aereo.

LEGO Technic 42118 Monster Jam “Grave Digger”

Nel 2021 LEGO Technic lancerà due monster truck con motori pull-back (retrocarica). Entrambi i truck sono veicoli reali che partecipano alla seguitissima serie di eventi “Monster Jam”. Per 19,99 euro potremo acquistare la versione in mattoncini LEGO Technic della superstar “Grave Digger”, probabilmente il più famoso dei Monster Jam Trucks. Il veicolo è realizzato con la sua classica livrea in nero e verde acido, con i diversi logo che la compongono implementati quasi certamente con adesivi. C’è persino la mitica bandiera dei pirati sul retro del veicolo.

LEGO Technic 42119 Monster Jam “Max-D”

Il Monster Truck “Max-D”, noto anche come Maximum Destruction, sarà anch’esso disponibile per 19,99 euro e sempre con motore pull-back (retrocarica). Il colore del camion corrisponde esattamente all’originale ed è grigio-arancio. Anche qui i diversi loghi saranno riprodotti con e da adesivi. Sul retro trova posto la bandiera con il logo della squadra.

LEGO Technic 42120 Hovercraft per le missioni di salvataggio

Un nuovo veicolo di soccorso ci aspetta nella prossima ondata di set LEGO Technic. Il set costerà 29,99 euro e sarà composto da 457 parti. L’imbarcazione avrà una livrea composta principalmente da parti arancioni, mentre il “cuscino d’aria” sarà realizzato con elementi neri. Ci saranno due sedili neri e blu nella cabina di pilotaggio. A poppa della barca ci saranno due eliche da costruire, la cui direzione potrà essere determinata da un controllo manuale posto sul tetto dell’hovercraft. Almeno 12 adesivi devono essere applicati a questo set. La scritta “Rescue” sarà in bianco e nero.

Escavatore idraulico LEGO Technic 42121

Contrariamente a quanto suggerisce il nome, non ci sono elementi idraulici integrati nell’escavatore idraulico. Questa macchina da costruzione è gialla e ha un braccio e cingoli entrambi di colore nero. Il set include anche alcuni bracci di sollevamento 1 × 2 grigi che costituiranno il “carico da sollevare” e quattro “coni di sicurezza” costruibili. Il costo sarà di 39,99 euro per le 569 parti.

LEGO Technic 42122 Jeep Wrangler

Anche per il 2021 e come per i due precedenti truck da “Monster Jam”, non poteva mancare un set sotto licenza. Avremo quindi una Jeep Wrangler da 665 pezzi per 49,99 euro. La jeep sarà principalmente gialla con finiture nere. L’area di carico posteriore sarà scoperta e ospiterà il meccanismo di “guida” del veicolo. Ci saranno pochissimi adesivi in ​​questo set. Solo la griglia del radiatore, i logo del marchio e alcuni dettagli sul cofano e sulle porte saranno realizzati adesivi. Ci sarà anche il tipico argano nella parte anteriore della jeep. Potrebbe essere come quella in foto qui sotto?

LEGO Technic 42123 McLaren Senna GTR

La McLaren Senna GTR sarà quasi certamente un set molto apprezzato dai fan LEGO Technic. Il veicolo da 830 pezzi costerà 49,99 euro e avrà una livrea con una fantastica combinazione di colori blu-nero-grigio. Ci sarà il controllo manuale sul tetto dell’auto e ahimè, tanti adesivi, come però è normale aspettarsi su e per un’auto da competizione. Per ricreare le innumerevoli stampe e il motivo a nido d’ape del prototipo, sarà necessario infatti applicare almeno 45 adesivi.

LEGO Technic 42124 fuoristrada

Il “titolo” del set è un po’ generico: si tratta in realtà di una “buggy” da spiaggia. Il veicolo avrà livrea blu-viola con cerchi bianchi. Il set costerà 129,99 euro e conterrà “solo” 374 elementi: il prezzo in apparenza elevato è dovuto al fatto che il set sarà motorizzato e telecomandato con Control +.

LEGO Technic 42125 Ferrari

Il set dovrebbe essere il set flagship di questa prima e nuova ondata di set LEGO Technic e sarà composto da 1.677 parti, per un costo di 179,99 euro. Non è ancora stato reso noto quale sarà il modello Ferrari scelto per essere “trasformato” in mattoncini. Il prezzo e il numero di elementi inclusi nel set fanno però pensare ad un modello simile per scala e dimensioni al set LEGO Technic # 42096 Porsche 911 RSR (>>> Clicca qui per acquistare il set su LEGO Shop@Home)