LEGO Technic 42110: ecco come motorizzare il set

Cosa vuol dire motorizzare un set LEGO Technic? Significa rendere una o più funzionalità azionabili da telecomando e quindi “dare vita” al set grazie a motori e sensori. Alcuni set LEGO Technic vengono progettati fin dall’inizio come “motorizzati” (il Designer LEGO include già nel set motori, servomeccanismi, battery pack e telecomando), mentre in molti altri casi sono gli AFOL Designer e gli appassionati del tema LEGO Technic ad aggiungere movimento ai vari set. E’ il caso del set LEGO Technic # 42110 Land Rover Defender: nato a Billund per essere azionato e “giocato” solo manualmente, vanta già numerose “motorizzazioni”. Il set originale lo abbiamo già recensito qualche tempo fa, mentre ora andremo a parlare di come siamo andati a motorizzare il set LEGO Technic 42110.

Il progetto

L’idea di questa versione alternativa e motorizzata è di Milan Reindl, il Designer del set ufficiale. Per realizzare questo modello progettato da Grohl (il “nome d’arte” di Milan Reindl con il quale è conosciuto nella community degli appassionati del mattoncino) occorre mixare i pezzi di due set LEGO Technic: il set # 42110 stesso e il set LEGO Technic # 42099 Fuoristrada X-treme 4×4 (acquistabile sul LEGO Shop)

La costruzione

La costruzione del modello motorizzato inizia seguendo le (video)istruzioni di Grohl (caricate sul suo canale YouTube) per l’assemblaggio del telaio e di ciò che serve per motorizzare trazione e sterzo (motori per la trazione integrale, motore per lo sterzo e battery pack con ricevitore Bluetooth integrato) e prosegue poi seguendo il manuale di istruzioni del set ufficiale per quanto riguarda carrozzeria, tetto, interni e accessori. Ciò che serve del set LEGO Technic # 42099 Fuoristrada X-treme 4×4, oltre a qualche elemento Technic e a qualche ingranaggio, è il kit Control+

Buona parte del video contenente le istruzioni è dedicata al telaio e ai meccanismi della motorizzazione. Ovviamente le funzioni della versione Full RC sono diverse da quelle del set originale:

marcia avanti/indietro “normale” (per fondi stradali)

marcia avanti/indietro “ridotte” (per il fuoristrada)

differenziale autobloccante

il tutto comandato dalla app LEGO TECHNIC CONTROL+

Finito l’assemblaggio del telaio e della meccanica, Grohl “cede la parola” al manuale di istruzioni del set ufficiale e indica solo come aggiungere le varie parti di scocca, carrozzeria, interni, tetto ed accessori che mano a mano si montano seguendo le istruzioni al telaio da lui progettato.

Il modello finito

Una volta terminata la costruzione, esteriormente il modello è del tutto identico al set ufficiale

Per “guidare” il modello si utilizza la app LEGO TECHNIC CONTROL+ che si utilizza per comandare il set LEGO Technic # 42099 Fuoristrada X-treme 4×4 (disponibile su LEGO Shop per l’acquisto). Le differenze si notano soprattutto entrando nel modello: i sedili posteriori sono stati rimossi e sostituiti dai due motori per la trazione integrale, il cambio sequenziale a 4 velocità e due rapporti (normali e ridotte) è stato sostituito dal motore per lo sterzo e sotto il cofano, il fake engine (nel “gergo” dei set Technic, è chiamato fake engine la replica del motore del mezzo i cui cilindri sono azionati dal moto delle ruote) a 6 cilindri in linea ha lasciato il posto allo Smart Hub.

Il collaudo in fuoristrada

Una volta finito il lavoro di motorizzazione non rimane che vedere se il tutto funziona, e quale migliore test che andare all’aperto e verificare il comportamento del mezzo su sterrato e zone d’erba? Ecco che una volta ultimato il modello, siamo andati a provarlo nel suo ambiente naturale: il fuoristrada.

Nota importante: usate il Bluetooth

In una giornata assolata come quella che vedrete nei video e/o da una distanza dal modello come quella richiesta per effettuare le riprese, sarebbe stato impossibile comandare il modello se avessimo utilizzato la vecchia piattaforma LEGO Power Functions basata su infrarossi. Solo grazie al Bluetooth su cui si basano Smart Hub e LEGO TECHNIC Control+ per Smartphone è stato possibile guidare il modello comodamente ed efficacemente nonostante sole e distanza.