LEGO set # 42110 Land Rover Defender: la recensione

Il LEGO set # 42110 Land Rover Defender è il primo fuoristrada LEGO Technic ad essere realizzato sotto licenza. Il set comprende oltre 2.500 pezzi, alcuni dei quali prodotti appositamente per questo set. Sono inclusi anche tutti gli elementi necessari per costruire la struttura di un portapacchi attrezzato che permette di allestire il modello sia in versione Fuoristrada che SUV, semplicemente aggiungendo o togliendo il portapacchi stesso.

La scatola

Il LEGO set # 42110 Land Rover Defender include più di 2.500 pezzi e viene fornito in una scatola adeguatamente grande. A differenza della Porsche 911 GT3 RS 42056 e della Bugatti Chiron 42083, il LEGO set # 42110 Land Rover Defender fa parte delle “normali” edizioni LEGO Technic e quindi non vanta il packaging premium dei due set di cui sopra. Il Land Rover Defender reale è disponibile in due configurazioni, la 110 a quattro porte (che sarà disponibile da inizio 2020) e la 90 a due porte (che sarà invece disponibile entro la fine del 2020).

All’interno della scatola le parti sono suddivise in sei set di buste numerate, il che significa che per ogni singola “busta” si avranno a disposizione 400-500 pezzi. Molti degli elementi inclusi nel set servono per realizzare il complesso cambio e la trasmissione a tre differenziali. E’ ormai prassi per i set LEGO Technic grandi come questo, trovare un certo numero di sacchetti chiusi in una scatola interna di cartoncino bianco. Il corposo manuale delle istruzioni da 495 pagine e il foglio con gli adesivi sono impacchettati insieme come accade da un po’ di set a questa parte, mentre i 5 pneumatici sono “sfusi” e liberi di muoversi nella scatola. I 5 cerchi speciali (realizzati appositamente per questo set) e i 4 passa-ruota (anch’essi pezzi esclusivi di questo set) sono infine impacchettati in una busta di plastica a parte, priva di numerazione.

La costruzione

I più esperti nel costruire set LEGO Technic si troveranno nella familiare situazione di iniziare a costruire dalla parte più interna e “nascosta” del modello: il cambio. Il Designer Milan Reindl (conosciuto nel mondo AFOL con il nickname Grohl666), “autore” del set, ha dichiarato in una delle sue numerose interviste che il cambio era la parte più impegnativa del modello da creare. Non solo è infatti il cambio LEGO Technic più complesso visto in un set ufficiale, ma c’era anche la necessità che fosse abbastanza piccolo da potersi inserire nel sotto-telaio del modello senza interferire con le sospensioni. Il cambio è dotato di quattro velocità, che diventano 8 considerando i rapporti normali e le ridotte, il tutto ovviamente completato dai selettori standard avanti/neutro/indietro. Quanto a concezione di base, è per certi versi simile a quello della Bugatti Chiron 42083. Poiché il Defender (sia quello reale che la versione LEGO Technic) è a trazione integrale, il riduttore (il meccanismo che imposta le ridotte) si estende su entrambi gli assi. Il cambio trasferisce inoltre al finto motore il moto delle ruote, facendo muovere i 6 cilindri in sincrono al movimento delle ruote. La parte anteriore e posteriore, come fu per la Bugatti Chiron 42083, vengono costruite separatamente per poi essere accoppiate con il matrimonio che ormai è molto usato nell’industria automobilistica. L’operazione è un po’ complessa e delicata: ma con mano ferma e un preciso allineamento preventivo delle due parti, tutto scatta, letteralmente, al suo posto… e la soddisfazione è tanta!

Una volta che le due metà sono accoppiate, il telaio inizia a prendere forma come forma riconoscibile, con quasi tutte le viscere meccaniche al loro posto.

A questo punto tocca agli interni, ed in particolare al cruscotto ed ai sedili: quelli anteriori sono essi stessi un sotto-modello da costruire, mentre quelli posteriori si costruiscono come un’unica “panca”, così come sono nel Defender vero.

Il passo finale è la carrozzeria, interamente olive green (come l’originale). Si parte con la parte posteriore , operazione facile e veloce grazie all’utilizzo di vari panel LEGO Technic e brick LEGO System a completamento. Anche se si tratta di un accessorio che si può montare e rimuovere, il portapacchi (con scaletta e box porta-oggetti), è in questa fase che viene assemblato.

Tocca poi al particolarmente segno distintivo (anche del vero Defender) del modello: il tetto banco. Una volta montato, sarà integrato nel set grazie ad una robusta intelaiatura, robusta abbastanza da poter sollevare il modello per il tetto stesso una volta che ne sarà stata terminata la costruzione.

Il modello finito

Il LEGO set # 42110 Land Rover Defender è spettacolare. Il Defender reale ha tra i 10 e i 12 pollici di corsa della ruota grazie alla sospensione pneumatica indipendente, e il modello imita lo schema delle sospensioni decisamente bene, consentendo al modello di superare ostacoli sorprendentemente ingombranti, aiutato nel caso dai due pannelli che fanno da “tappetini di trazione” e dal verricello frontale funzionante. Le portiere sono apribili e i sedili anteriori sono reclinabili, sia per consentire l’accesso al divanetto posteriore che per poter vedere cambio e trasmissione in azione.

Ovviamente, come per i veri clienti Land Rover e proprietari del vero Defender, tutti gli accessori da fuoristrada si possono togliere (l’intera struttura del portapacchi è rimuovibile), trasformando un vero fuoristrada in un altrettanto realistico SUV da città. Tolto il portapacchi, sul tetto resterà solo la HOG – Hand Of God (il comando esterno all’abitacolo dello sterzo che permette di azionare lo sterzo senza dover accedere al volante).

Le foto del modello montato sono quelle pubblicate dal sito TopSpeed.com. Vi starete chiedendo perchè abbiamo usato foto esterne anzichè quelle del modello che abbiamo montato per questa review. Semplice. Perché dopo averlo montato lo abbiamo trasformato! Tanto è normale comprare un vero Land Rover Defender e portarlo in uno dei garage specializzati nell’allestimento e nella preparazione per il vero fuoristrada (snorkel, assetto, protezioni tiranteria, cambio e riduttore, kit specialistici etc).

Ebbene, anche il nostro Team di meccanici LEGO Technic non ha esitato un secondo a mettere mano al set ufficiale per renderlo… speciale! Restate sintonizzati per vedere cosa ci siamo inventati!

Conclusioni

Per chi ama costruire e/o collezionare i veicoli LEGO Technic prodotti sotto licenza, il LEGO set # 42110 Land Rover Defender va assolutamente comprato.

Esperienza di costruzione coinvolgente e mai noiosa. Set/Modello dalla struttura solida, con una meccanica complessa e una grande combinazione di tecniche costruttive. Il portapacchi rimovibile e gli accessori in generale sono una gradita aggiunta. Il prezzo di 180 euro per più di 2.500 pezzi rende il set particolarmente interessante, soprattutto per essere un prodotto a tutti gli effetti premium e prodotto sotto licenza. Se avete voglia di cambiare e di passare dai nastri d’asfalto delle supercar LEGO Technic ai percorsi off-road, ai guadi e al fango, il LEGO set # 42110 Land Rover Defender è il set che fa al caso vostro.

Il LEGO set # 42110 Land Rover Defender è disponibile per l’acquisto su LEGO Shop@Home e presso tutti i migliori negozi di giocattoli.