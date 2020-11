LEGO Technic: il nuovo set LEGO Technic Ferrari 488 GTE “AF CORSE #51” esce dai box ed entra in pista!

Fresca dei due titoli Endurance Cup nel GT World Challenge Europe (con la N.81) e FIA Endurance Trophy nella classe LMGTE Am (con la N.51), la Ferrari 488 GTE esce dai box per entrare nelle case dei tanti appassionati del Cavallino Rampante di tutto il mondo. Gentleman, start your engine: il set LEGO Technic Ferrari 488 GTE “AF CORSE #51” è in arrivo sulla griglia di partenza.

Nata nel 2002, la AF Corse ha la sede alle porte di Piacenza. Una struttura dimensionata e strutturata per “lavorare” su differenti campionati. Disposta su una superficie di 10.000 metri, dei quali 7.000 coperti, può contare su 35 persone che lavorano full time nella sede del team, che salgono a 60 considerando anche il personale che opera in part-time. Si occupa della produzione della Ferrari 488 GTE e della Ferrari 488 GT3. Attualmente la AF Corse compete come team ufficiale Ferrari nel campionato del mondo endurance in classe GTE Pro, dove ha vinto 3 mondiali piloti, 5 costruttori e 3 24 Ore di Le Mans, e nell’Endurance Cup del GT World Challenge Europe.

Il set LEGO Technic Ferrari 488 GTE “AF CORSE #51” è ricco di caratteristiche autentiche e di bellissimi elementi di design che rendono perfettamente il look da auto da corsa di gare endurance. Il modello è caratterizzato da sospensioni anteriori e posteriori, curve aerodinamiche, un motore V8 a pistoni mobili e un volante decorato con lo stemma del Cavallino Rampante. Il numero di gara originale, gli adesivi degli sponsor e l’autentica verniciatura Tricolore aggiungono la finitura perfetta a questo modello da pista.

Progettato per gli appassionati del tema LEGO Technic e gli amanti delle corse automobilistiche, il set LEGO Technic # 42125 Ferrari 488 GTE “AF CORSE #51” misura 48 cm di lunghezza ed è realizzato con 1.677 elementi LEGO Technic. Il set LEGO Technic Ferrari 488 GTE “AF Corse #51” sarà disponibile a partire dal 1° gennaio 2021 su LEGO Shop@Home, nei LEGO (Certified) Store e vari rivenditori selezionati, al prezzo di €179,99.

Alessandro Pier Guidi, pilota ufficiale della Ferrari Competizioni GT, ha commentato:

“Da ragazzo giocavo spesso con i mattoncini LEGO, quindi quando ho visto questa riproduzione della Ferrari 488 GTE sono rimasto molto colpito, soprattutto considerando alcune delle caratteristiche che sono riusciti a replicare. Devo dire che vedere un modello LEGO Technic di un’auto che ho pilotato e che portava il mio nome mi ha reso molto orgoglioso”.

La Ferrari 488 GTE del set LEGO Technic # 42125 Ferrari 488 GTE “AF CORSE #51” sarà perfetta da affiancare sulla griglia di partenza alla concorrente Porsche GT3 RSR del set

LEGO Technic # 42096 Porsche 911 RSR

La nuova Porsche 911 RSR è il risultato di passione, spirito ingegneristico, concretezza e lavoro artigianale. Rappresenta la punta di diamante della famiglia 911. La replica in elementi LEGO Technic della vettura include numerose caratteristiche dell’auto reale, tra cui ala posteriore con supporti “a collo di cigno”, grande diffusore posteriore e specchietti laterali aerodinamici, cerchi a razze neri e fari realistici anteriori e posteriori.

La Ferrari 488 GTE del set LEGO Technic # 42125 Ferrari 488 GTE “AF CORSE #51” non è il primo modello LEGO Technic ad essere stato progettato con Ferrari nel corso della partnership che dura da oltre 15 anni. Scopriamo insieme alcune delle “Rosse” prodotte negli anni scorsi.

LEGO Racers (Technic) # 8674 Ferrari F1 Racer 1:8

Volante, motore e sospensioni funzionanti, cofano motore apribile, spoiler e muso rimovibili, il set LEGO Racers (Technic) # 8674 Ferrari F1 Racer 1:8 include tutti i dettagli della vera auto da corsa della Scuderia Ferrari F1. Il modello include vere e proprie sospensioni funzionanti, mentre rimuovendo la copertura del motore, si potranno osservare per vedere i pistoni in movimento! Il modello misura più di 61 cm di lunghezza!

» Clicca qui per acquistare il set LEGO Racers (Technic) # 8674 Ferrari F1 Racer 1:8

LEGO Racers (Technic) # 8386 Ferrari F1 Racer 1:10

Modello in scala 1:10 della Ferrari di Formula 1. Design dettagliato e motore V10 con pistoni funzionanti. Sterzo funzionante e una lunghezza di di 47 cm.

» Clicca qui per acquistare il set LEGO Racers (Technic) # 8386 Ferrari F1 Racer 1:10

LEGO Racers (Technic) # 8653 Enzo Ferrari 1:10

Replica della Ferrari “Enzo Ferrari” in scala 1:10. Portiere apribili, vano motore apribile, replica del motore V12 e sterzo funzionante sono alcune delle caratteristiche incluse in questo modello. Una volta costruito, misura 45 centimetri di lunghezza e oltre 20 cm di larghezza!

» Clicca qui per acquistare il set LEGO Racers (Technic) # 8653 Enzo Ferrari

LEGO Racers (Technic) # 8145 Ferrari 599 GTB Fiorano 1:10

Design sofisticato, motore V12 con pistoni funzionanti, portiere e cofano apribili, sterzo funzionante, questo set LEGO TECHNIC è perfetto per ogni appassionato di Ferrari da corsa, di auto o di costruzioni. Una volta costruito, il modello misura 46 cm di lunghezza

» Clicca qui per acquistare il set LEGO Racers (Technic) # 8145 Ferrari 599 GTB Fiorano 1:10