Il team LEGO Technic di Billund rende omaggio all’uscita di produzione di una delle poche, iconiche supercar americane con un set a lei dedicato: è la versione LEGO Technic della unica e inimitabile Ford GT!

Non tutti possono acquistare una Ford GT. Sono pochi i concessionari che la vendono, costa mezzo milione di euro (circa) e per poterla ordinare occorre ottenere il permesso dei vertici dell’Azienda.

Il 2022 ha segnato l’addio alla supercar americana (ma prodotta in Canada): Jiyan Cadiz, il portavoce dell’Ovale Blu, ha dichiarato infatti a Motor Authority che la produzione della GT sarebbe terminata entro la fine dell’anno 2022, una volta realizzati gli ultimi 250 esemplari. Si chiude un’era in casa Ford e il Team LEGO Technic ha deciso di tributare un doveroso omaggio a un’auto dall’eredità leggendaria, tanto che la scelta del colore per la livrea sembra voler rendere omaggio all’antenata progettata da Carrol Shelby.

Il set: presentazione e caratteristiche

Il modello costruibile della Ford GT è in scala 1:12 e include molte delle caratteristiche dell’auto reale:

trazione posteriore con differenziale

fake engine V6 a pistoni mobili

V6 a pistoni mobili sospensioni indipendenti sulle 4 ruote

sterzo funzionante (con comando esterno HOG – Hand Of God)

portiere apribili con apertura a farfalla

alettone mobile posteriore regolabile e funzionante

fanali anteriori riprodotti da elementi LEGO Technic trasparenti, stampati e specifici per questo set

Le caratteristiche

Codice: #42154

Misure: 9 cm di altezza, 39 cm di lunghezza e 18 cm di larghezza

Prezzo: € 119,99

Disponibilità: 1° marzo 2023

Galleria fotografica

Un set come questo LEGO Technic #42154 Ford GT si merita anche una galleria fotografica:

Il Designer

Il LEGO Designer al quale è stato affidato lo sviluppo del set è Milan Reindl, noto tra gli appassionati con il nickname di grohl, molto apprezzato sia per i set ufficiali che ha sviluppato (tra cui il molto apprezzato set LEGO Technic #42110 Land Rover Defender), sia per le decine di modelli alternativi dei set ufficiali che progetta e dei quali condivide le istruzioni su Rebrickable).

E’ stato lo stesso a dare l’annuncio dell’imminente arrivo sugli scaffali del nuovo set con un post sui suoi profili instagram e facebook.

Un po’ di storia

La Ford GT MKIII che conosciamo oggi ha debuttato nel 2016 (beneficiando di un successivo restyling nel 2020), in occasione del 50esimo anniversario della travolgente vittoria (tre auto sul podio e arrivo al traguardo in parata) alla 24ore di LeMans del 1966. Evoluzione della Ford GT MKI del 2004, la supercar americana ha nel DNA l’eredità della Ford GT40 (chiamata così per la sua altezza da terra, pari appunto a 40 cm), che grazie all’esperienza di Carrol Shelby nella progettazione e a piloti come Ken Miles, mise fine al dominio della Ferrari (che correva con le 330 P3) nella competizione in terra di Francia. Il motore V8 da 7.000 CC e 532 Cv era un mostro in grado di spingere l’auto fino a 339 km/h, così che le tre vetture conquistarono l’intero podio superando la media di 200 km/h sull’arco delle 24 ore di gara.

Quanto accaduto fu talmente clamoroso da ispirare svariati libri e il film Ford vs Ferrari (La grande sfida in Italia), candidato all’Oscar 2020 in 4 categorie tra cui quella di miglior film e con protagonisti Matt Damon (Carrol Shelby) e Christian Bale (Ken Miles).

Proprio il 2016 è stato scelto come anno per il ritorno di Ford alla 24Ore di LeMans, che porta in pista nella classe GTE Pro quattro esemplari di Ford GT MKII. Incredibilmente sarà la vettura N.68 di Sébastien Bourdais (FRA), Joey Hand (USA) e Dirk Müller (GER) a tagliare il traguardo come vincitore assoluto della classe GT, portando alla Casa dell’Ovale Blu lo stesso risultato conseguito ben 50 anni prima.

La nuova generazione della Ford GT è una vettura completamente nuova, nata da un foglio bianco che non ha nulla in comune con la passata e omonima sportiva prodotta nel biennio 2004-2006. In questa nuova versione viene abbandonato il tradizionale V8 per passare a un propulsore con architettura più piccola, per avere minori ingombri sia di massa che di volume. Viene scelto il motore EcoBoost 3.5 litri biturbo con architettura V6 da 656 CV. Il telaio, il corpo vettura e gran parte dei componenti sono realizzati in fibra di carbonio. La struttura portante della Ford GT è una inedita monoscocca in fibra di carbonio imbullonata a dei piccoli telai in alluminio nella parte anteriori e posteriori.

La carrozzeria è anch’essa rivestita con pannelli in fibra di carbonio e le sospensioni sono push-rod ispirati alle corse e l’altezza da terra può essere ridotta di circa 50 mm per ottimizzare le prestazioni in pista. Troviamo poi anche aerodinamica attiva, garantita dall’alettone posteriore integrato nel design aerodinamico della superficie posteriore, così da favorire il convogliamento del flusso d’aria anche in posizione retratta. Una volta aperto, può modificare il proprio profilo per ottimizzare il flusso dell’aria variando il carico verticale.

Le portiere sono ad apertura a farfalla.

I fari rettangolari sovrapposti a sviluppo orizzontale ricordano quelli della Ford GT originale.

I caratteristici fari posteriori circolari Ford GT hanno la parte centrale aperta, per consentire la ventilazione del sistema di trasmissione e dei radiatori dell’olio.

Oltre a costituire un’altra componente emblematica del design della vettura, il terminale di scarico è stato integrato nella sezione centrale della carrozzeria per massimizzare le prestazioni del diffusore sulla parte inferiore e indirizzare il flusso d’aria verso la parte superiore della carrozzeria.

Tutte caratteristiche che troviamo riprodotte nella versione costruibile del set LEGO Technic #42154 Ford GT.

L’ultima Ford GT

Progettata specificatamente per rendere omaggio all’addio della Ford GT, la nuova Ford GT Mk IV sarà prodotta in un’edizione speciale e limitata, pensata esclusivamente per l’uso in pista. La vettura sarà prodotta in soli 67 esemplari, in ricordo della vittoria alla 24 Ore di Le Mans del 1967.

La nuova e ultima versione dell’iconica supercar americana presenta significativi cambiamenti nel design e nell’aerodinamica, sia attraverso fari ridisegnati con una firma a LED più sottile e nuove prese d’aria nella parte anteriore, sia passaruota allargati per ospitare gli pneumatici con coperture aerodinamiche, oltre a un diffusore posteriore più grande e allo spoiler di coda maggiorato. Per quanto riguarda il motore, resta l’EcoBoost con architettura V6 ma passa dai 669 CV della versione di serie agli 800 CV della versione corsaiola. Il cambio è “da competizione” e la trasmissione resta posteriore. L’assetto del telaio è garantito da sospensioni Multimatic Adaptive Spool Valve (ASV) e dal passo maggiorato.

I set Ford GT precedenti

Non è la prima volta che LEGO e Ford sviluppano e producono set ufficiali che riproducono la Ford GT.

LEGO Speed Champions #75881 Ford GT 2016 e Ford GT40 1966

E’ il primo set LEGO Speed Champions ad includere una Ford GT. L’arrivo sugli scaffali avvenne nel 2016, l’anno del ritorno della Casa dell’Ovale Blu alla 24 ore di LeMans (dove vinse, a 50 anni esatti dal trionfale arrivo al traguardo in parata nel 1966). Il set di coppia includeva il modello costruibile della Ford GT40 MKII del 1966 e della moderna Ford GT del 2016. Per celebrare il 50esimo anniversario della storica vittoria, LEGO e Ford hanno organizzato vari eventi in giro per il mondo, tra cui workshop con gare di costruzione e di abilità alla presenza di Harry Tinckell, il giovane pilota della scuderia Ford che a bordo della Ford GT, ha corso una 24 Ore di Le Mans, aggiudicandosi il titolo di campione europeo della Le Mans Series 2016 e la realizzazione di modelli in scala grande sia della Ford GT40 originale, sia della Ford GT dei giorni nostri.

(Credit photo: gqitalia.it | ford.dk)

LEGO Speed Champions #76905 Ford GT Heritage Edition e Bronco R

Il set comprende due modelli di auto: la supercar stradale Ford GT Heritage Edition che rende omaggio alla GT40 MKII, prima e unica auto americana a vincere a Le Mans (nel 1966). Una volta costruito, il modello della Ford GT Heritage Edition misura 4 cm di altezza, 16 cm di lunghezza e 7 cm di larghezza.

La Ford Bronco R Concept invece è un nuovo veicolo da competizione che celebra il 50esimo anniversario della vittoria di Rod Hall alla Baja 1000 a bordo del modello originale. Il prototipo ha debutta al Sema di Las Vegas del 2019 e ha poi gareggiato lungo i 1.600 km della Baja Peninsula il 22 novembre dello stesso anno con una livrea ispirata a quella del 1969. Una volta costruito, il modello misura oltre 7 cm di altezza, 19 cm di lunghezza e 8 cm di larghezza.

L’abitacolo di entrambe le vetture può ospitare due minifigure. Incluse nel set troviamo le minifigure dei piloti ufficiali Ford: un pilota “uomo” con casco e capelli (per la Ford GT) e tuta che rende omaggio a quella utilizzata nel 1966 e un pilota “donna” con casco e capelli (per la Ford Bronco R), la quale riproduce la vera pilota del veicolo reale, ovvero Shelby Hall del The Bronco R Team. Shelby è la nipote proprio di Rod Hall, il leggendario pilota e vincitore della Baja 1000.