Il teaser trailer di Thor: Love and Thunder (arriverà nelle sale il prossimo 6 luglio 2022) è stato appena stato presentato e subito i due set LEGO legati al film sono stati caricati su lego.com, completi di scheda prodotto, descrizione immagine e prezzi. Stiamo parlando dei set LEGO Marvel #76207 Attacco a Nuova Asgard e LEGO Marvel #76208 Drakkar di Thor. Nel teaser non sono presenti riferimenti al più piccolo dei due set (e restano quindi ignoti origine e ruolo nella trama del Mostro Ombra “protagonista” del set stesso), mentre vediamo la goat boat del set più grande in almeno un paio di scene.

Fortemente voluto da Chris Hemsworth, l’interprete di Thor in tutti i film del MCU, l’attore ha più volte manifestato il proprio interesse nell’interpretare ancora il Dio vichingo nonostante il suo contratto terminasse con Endgame. Nel luglio 2019, il regista Taika Waititi ha firmato un accordo per scrivere e dirigere il nuovo e quarto film di Thor, che sarà un vero e proprio sequel di Thor: Ragnarok del 2017.

Andiamo a scoprire i due set, che vanno ad unirsi a quello già annunciato e già disponibile per l’acquisto LEGO Marvel #76209 Martello di Thor (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo).

LEGO Marvel #76207 Attacco a Nuova Asgard

Il set include il modello costruibile dell’imponente Mostro Ombra, completo di braccia e artigli articolati. Incluse nel set troviamo anche 3 Minifigure. Gorr con il suo potere di evocare il Mostro Ombra. Thor, che fa roteare la sua ascia Stormbreaker e il Potente Thor con in mano il martello Mjölnir. Ovviamente è difficile contestualizzare il set nella trama del film senza averlo visto prima, ma siamo certi che non appena il film arriverà nelle sale, capiremo immediatamente i riferimenti e i legami del set con la pellicola. Sappiamo che Gorr si attribuì il nome di macellatore di dei e che è il possessore della necrospada All-Black che gli da forza sovrumana, resistenza e lunga vita divenendo quasi immortale. Quest’arma è indistruttibile e fu forgiata dal dio dei simbionti Knull che ne incanalò all’interno anche il potere divino di un celestiale da lui ucciso. La lama, inoltre, consente al suo possessore di creare ali per volare a velocità estreme, generare armi (come per esempio le spine affilate con cui Gorr uccise molti dei), mutare il proprio corpo a piacimento, lo protegge anche a prescindere dalla volontà del possessore stesso e permise a Gorr di creare un esercito di Berserkers dalla sua oscurità.





LEGO Marvel #76208 Drakkar di Thor

Il nome del set in lingua originale (inglese) è “The Goat Boat“, che letteralmente significa “la nave dei caproni”. Per quanto buffo possa sembrare, il nome deriva effettivamente dalla tradizione di Thor, con una storia che risale alle radici della mitologia norrena legata al supereroe.

I due caproni si chiamano Tanngrisnir (Toothgnasher) e Tanngnjóstr (Toothgrinder), nomi che letteralmente si traducono, rispettivamente, in “taglia-denti” e “macina-denti“. Sono caproni vichinghi dotati di superpoteri che trainano il carro di Thor e che nei fumetti (sono apparse per la prima volta nel settembre 1976 in Thor Annual Vol. 1 #5) ricoprono lo stesso ruolo che avevano nel mito originale. Quasi certamente per questioni di “lingua” e di semantica (“la nave dei caproni” non suona benissimo in italiano), nel catalogo italiano di lego.com il set prende il nome di Drakkar di Thor, dal nome delle eleganti e micidiali navi da guerra vichinghe. Che ruolo avrà in Thor: Love and Thunder?

Oltre al modello costruibile del vascello e dei due caproni, il set include anche le cinque Minifigure di Thor, di Potente Thor, di Valchiria, di Korg e di Gorr, tutte dotate di armi e accessori, tra cui l’ascia Stormbreaker di Thor. La cabina centrale è dotata di tetto apribile per accedere al suo interno. Una volta costruito il modello misura 10 cm di altezza, 43 cm di lunghezza e 12 cm di larghezza.

