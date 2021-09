LEGO presenta il nuovo set La visita di Babbo Natale e il Winter Village cresce

Uno degli appuntamenti annuali più attesi dagli appassionati di mattoncini è senz’altro quello dell’annuncio del nuovo set del tema Winter Village (villaggio invernale) e che segna l’inizio del percorso di avvicinamento alle feste di Natale. Il set presentato quest’anno è il LEGO Creator Expert #10293 La visita di Babbo Natale e sarà disponibile a partire dal 16 settembre in esclusiva per i membri del programma LEGO VIP su lego.com e presso i LEGO Certified Store, mentre dal 1° ottobre sarà acquistabile da chiunque. Andiamo a scoprirlo insieme?

LEGO Creator Expert #10293 La visita di Babbo Natale

(dal 16 settembre per i membri del programma LEGO VIP – dal 1° ottobre per tutti)

Il modello del set rappresenta un’accogliente casetta con il tetto innevato, all’interno della quale una famiglia si sta preparando per l’arrivo di Babbo Natale: i bigliettini di auguri vengono raccolti nella cassetta della posta, i regali sono stati incartati e i dolcetti sono pronti per il periodo più emozionante dell’anno. Una volta completato il set, non resta che aspettare che Babbo Natale scenda dal camino per portare doni e allegria!

Il modello è ricco di tanti piccoli dettagli, come un camino con le calze, un comignolo grande quanto basta per far scivolare Babbo Natale fino al camino interno, una camera da letto per bambini, una cucina ricreata minuziosamente con tavolo da pranzo decorato, latte e biscotti e una sedia comoda per accogliere Babbo Natale nel migliore dei modi. Andiamo a scoprire insieme i dettagli del set e qualche curiosità del mondo Winter Village.

Indice dei contenuti.

Il tema del Winter Village è uno dei più seguiti dagli appassionati, soprattutto da coloro i quali hanno un innato spirito natalizio che li accompagna durante tutto l’anno. Andiamo a scoprire insieme il meraviglioso mondo del Natale in mattoncini.

Il nuovo set LEGO Creator Expert #10293 La visita di Babbo Natale.

Incluso nel set, per la prima volta nel mondo Winter Village, un albero di Natale illuminato: basta infatti premere la punta per attivare il mattoncino luminoso nascosto all’interno. La casa è decorata anche con rami di agrifoglio e con un cancello innevato fornito di cassetta della posta. Sul retro, un pannello del tetto si apre verso l’esterno per facilitare l’accesso alla camera da letto del piano superiore.

Chris McVeigh, Set Designer LEGO ha commentato:

“Il periodo natalizio è da sempre un momento magico per la mia famiglia. È stato divertente inserire alcune delle mie tradizioni ed esperienze familiari in questo set, dal biscotto di Natale ai regali nascosti”.

Il set include 4 minifigure: papà, mamma, bambina e Babbo Natale per ricreare infinite scene di intimità familiare nella vigilia di Natale. Il modello è anche molto giocabile, in quanto il comignolo e il camino posto nel soggiorno sono collegati: sarà quindi possibile far scendere Babbo Natale dal tetto e lungo la canna fumaria fino a farlo atterrare in soggiorno.

Il retro del tetto si apre facilitando l’accesso alla camera da letto del piano superiore.

Caratteristiche.

Misure: 19 cm di altezza, 27 cm di larghezza e 16 cm di profondità

Pezzi: 1.445

Prezzo: € 89,99

I “villaggi invernali” creati dagli appassionati.

Il tema Winter Village vanta una vasta platea di appassionati, che anno dopo implementano, arricchiscono e ingrandiscono i propri villaggi invernali sia con i set ufficiali LEGO che con proprie creazioni originali (MOC – My Own Creation). Anche in Italia abbiamo alcuni di questi “specialisti del Natale” e ve li vogliamo presentare in questo articolo.

Andrea Cortesi.

Bio.

Andrea Cortesi, Tortona (AL) è il proprietario di un’azienda che rivende vernici professionali per Carrozzerie Auto, Industrie del ferro e Falegnamerie nelle province di Alessandria, Asti, Vercelli, Pavia e Piacenza. Ha iniziato il suo Winter Village nel giugno del 2017, arrivando a novembre 2020 alla versione 460 x 204 cm. Entro Dicembre 2021 completerà l’ampliamento ora in corso d’opera e avrà dimensioni finali di 690 x 204 cm, con l’ambizione e l’obiettivo di far entrare il villaggio invernale da oltre 250mila pezzi e 2500 minifigure nel Guinness World Record con il Villaggio di Natale più grande del Mondo. In bocca al lupo Andrea!

Sandro “sdrnet” Damiano.

Bio.

Sandro Damiano è nato a Pinerolo (TO) e attualmente vive nella sua adorata Val Chisone (Piemonte). E’ sposato e padre di due figli. Lavora come programmatore informatico in una importante azienda di segnalamento ferroviario. Nella sua vita privata ha sempre avuto molti interessi tra cui la musica, la tecnologia, la natura, i viaggi, il collezionismo di LEGO e la Fotografia. Il suo Winter Village è stato il suo primo vero progetto Lego interamente realizzato da zero. Il progetto è partito nel 2010 e si è “concluso” nel 2016: l’opera completa raggiunge circa i 3 metri di larghezza per 1 metro di profondità, 42 moduli completi, 230 personaggi e oltre 65.000 pezzi!

Tommaso Vedruccio.

Bio.

Tommaso Vedruccio, salentino e amante del mare, è un grande appassionato del tema natalizio in generale e di Winter Village in particolare. Dal momento in cui è ritornato, da adulto, nel mondo dei mattoncini LEGO, ha subito iniziato a creare il proprio mondo invernale, ancora oggi in continua espansione e aggiornamento!

Andrea Festa.

Bio.

Andrea Festa, anch’egli pugliese come Tommaso, è da sempre appassionato di mattoncini LEGO. Durante la sua “dark age” si è laureato in medicina e chirurgia, specializzato in radiologia ed è diventato il papà di due figli. due marmocchi. Finalmente ritornato alla sua grande passione, ha scoperto il tema Winter Village e se ne è subito innamorato. LEGO e spirito natalizio: una combinazione meravigliosa! Per questioni di spazio e di tempo non è ancora riuscito a terminare il suo villaggio invernale, e così ne ha realizzata la versione in microscala.

I precedenti set del tema “villaggio invernale”.

Incluso il set LEGO Creator Expert #10293 La visita di Babbo Natale (» Clicca qui per acquistare il set) appena presentato, sono ora 13 i set LEGO ufficiali che dal 2009 ad oggi sono entrati a far parte del tema Winter Village (12 in realtà, se consideriamo che nel 2015 è stato ristampato il primo set della serie, il Winter Toy Shop). Mentre i più recenti sono ancora disponibili su lego.com, per quelli più datati dovremo necessariamente rivolgerci (spesso a caro prezzo) al mercato secondario e del collezionismo. Vediamoli insieme (dal più recente al più datato).

LEGO Creator Expert #10275 La casa degli elfi

Il set riproduce l’immaginario cottage nel quale gli elfi di Babbo Natale si godono il loro meritato riposo e il loro tempo libero cucinando cialde, incartando regali e sfrecciando sulla slitta con motore a razzo. C’è anche un telescopio sul tetto che possono utilizzare per seguire la slitta di Babbo Natale mentre decolla nel cielo notturno la vigilia di Natale. Un albero di Natale decorato è circondato da regali e un computer aiuta gli elfi a rintracciare chi è stato bravo e chi no!

LEGO Creator Expert #10267 Casa di pan di zenzero

Il set riproduce l’iconica Casa di pan di zenzero, ricca di moltissimi dettagli: tetti ricoperti di glassa e bottoncini colorati, una facciata con colonne di zucchero filato, finestre luccicanti, un alto comignolo e uno scintillante caminetto. All’interno, tanti dettagli e mobili zuccherosi, tra cui una bella camera da letto con letto di cioccolata e lampada di zucchero filato, oltre a un bagno con toilette e vasca da bagno.

LEGO Creator Expert #1063 Caserma dei pompieri del villaggio invernale

Il set riproduce la tipica Caserma dei Vigili del fuoco di un villaggio invernale. Il set include l’edificio a 2 piani della caserma decorato con agrifoglio, con una cucina al primo piano, completa di telefono rosso, tavolo, letto pieghevole e mattoncino luminoso LEGO. Dietro le grandi porte rosse della caserma possiamo trovare le attrezzature antincendio la classica pertica dalla quale i Vigili del Fuoco si calano per rispondere alle chiamate in tutta fretta, mentre all’esterno troviamo una pista di pattinaggio con una statua di pompiere decorativa, un albero di Natale decorato con stelle trasparenti e regali, più una panca e un lampione. Il set include anche il modello di un camion dei VIgili del fuoco d’epoca, ovviamente rosso e completo di scala girevole, manichette, cassetta degli attrezzi e pneumatici con battistrada scolpiti.

LEGO Creator Expert #10259 Stazione Del Villaggio Invernale

Il set riproduce una tipica Stazione ferroviaria di un villaggio invernale. La Stazione è completa di lampioni e torre dell’orologio decorati con ghirlande, marciapiede, cassetta delle lettere, alberi verdi, passaggio a livello innevato con doppia sbarra e luci, oltre al modello costruibile di un autobus addobbato a festa con porte apribili e un portapacchi con bagagli e pacchetti di regali estraibili. L’edificio della Stazione comprende anche una biglietteria con orario dei treni e finestrino con apertura per servire i viaggiatori, caffè con sportello apribile e macchina del caffè, tazze, registratore di cassa e un menu. Include infine cinque minifigure.

LEGO Creator Expert #10254 Treno Di Natale

Il set consente di costruire il modello di un tipico treno invernale. Il set include anche i binari, un marciapiede con panca e un lampione. La locomotiva è motorizzabile con motore e telecomando Power Functions ed è completa di fumaiolo di mattoncini con fumo, tender per il carbone, carro con pianale con albero di Natale girevole, giocattoli e regali, e un vagone di servizio rosso con interno dettagliato e tavolo. La locomotiva è inoltre dotata ruote rosse grandi e piccole, ghirlande verdi, ghirlande luminose ed elementi albero bianchi. Comprende inoltre 5 minifigure.

LEGO Creator Expert #10249 Negozio di Giocattoli Invernale

E’ la ristampa/riedizione del primo set del tema (set #10199 del 2009). Anche questo set, come l’originale di qualche anno prima, riproduce il tipico negozio di giocattoli di un villaggio invernale! All’esterno del negozio, i bambini sciano e fanno snowboard, mentre un pupazzo di neve appena costruito luccica illuminato dalla luce proveniente dalla torre del negozio di giocattoli. Il set include un grande albero al centro della piazza, una panchina, il coro natalizio sotto il lampione addobbato. Il set contiene inoltre una scala, alberi di varie dimensioni e diversi giocattoli: scatola a sorpresa, biplano, elicottero, razzo, trenino, auto da corsa, camion, robot, rimorchiatore, orsacchiotto e un regalo incartato. Include infine un pupazzo di neve costruibile e 8 minifigure con diversi accessori.

LEGO Creator Expert #10245 La Bottega di Babbo Natale

Il set riproduce l’iconica Bottega di Babbo Natale. E’ completa dei macchinari con i quali gli elfi costruiscono i giocattoli, delle renne (costruibili) e della slitta magica di Babbo Natale. L’edificio è completo di interni dettagliati, torre dell’orologio e albero di Natale! Include anche una vetrata colorata e luci di Natale sul tetto, oltre a 6 minifigure.

LEGO Creator Expert #10235 Mercatino Invernale

Il set riproduce il tipico Mercatino di Natale, completo del modello costruibile di una giostra che si può azionare davvero tramite un apposito meccanismo a manovella. Il set include inoltre i modelli, anch’esso costruibili, delle tipiche bancarelle invernali: c’è quella del fornaio, quella della rosticceria dove si vendono pollo e salsicce quella della pasticceria. Il set include 9 minifigure con accessori.

LEGO Creator Expert #10229 Cottage Invernale

Il set riproduce il classico cottage di un villaggio invernale. Il set include il modello costruibile del cottage, della legnaia, di un igloo nel quale far giocare i bambini, di una slitta-giocattolo e di un camioncino-spazzaneve. La legnaia è completa di attrezzi da lavoro e di “legna”, mentre l’igloo è completo di focolare e di tetto rimovibile. Sono incluse 8 minifigure.

LEGO Creator Expert #10222 Ufficio Postale del Villaggio Invernale

Il set ricrea il tipico ufficio postale di un villaggio invernale. All’interno del modello, il postino è al lavoro per smistare tutta la posta in contenitori e sacchi, mentre al piano di sopra, c’è solo il tempo per il postino di fare una pausa prima di partire nel modello costruibile della tradizionale auto postale con tutte le lettere e i regali. Dal padiglione esterno, i musicisti riempiono l’aria di musica, mentre i bambini si godono l’atmosfera invernale sulla panchina del parco prima di lanciarsi palle di neve – i musicisti devono prepararsi a schivare!

LEGO Creator Expert #10216 Il Forno del Villaggio

Il set riproduce la tipica panetteria di un villaggio invernale. Oltre al modello costruibile del negozio del fornaio, il set include anche i mattoncini necessari a costruire il modello dello stand del venditore di alberi di Natale, con tanto di carro trainato da cavalli, anch’esso costruibile. Completa il set il modello costruibile di un laghetto ghiacciato comprensivo pattinatori, di luci colorate e di un gufo. Fate attenzione ai cumuli di neve appena spalati – un pattinatore ci è già caduto dentro a testa in giù! Nella vicina panetteria, il simpatico panettiere prepara deliziosi dolcetti natalizi nel suo forno e registra le vendite al registratore di cassa. Il mattoncino luminoso LEGO Power Functions riempie l’edificio con una calda luce interna! Include 8 minifigure e tanti accessori invernali.

LEGO Creator Expert #10199 Negozio di Giocattoli Invernale

Il set riproduce il tipico negozio di giocattoli di un villaggio invernale! All’esterno del negozio, i bambini sciano e fanno snowboard, mentre un pupazzo di neve appena costruito luccica illuminato dalla luce proveniente dalla torre del negozio di giocattoli. Il set include un grande albero al centro della piazza, una panchina, il coro natalizio sotto il lampione addobbato. Il set contiene inoltre una scala, alberi di varie dimensioni e diversi giocattoli: scatola a sorpresa, biplano, elicottero, razzo, trenino, auto da corsa, camion, robot, rimorchiatore, orsacchiotto e un regalo incartato. Include infine un pupazzo di neve costruibile e 8 minifigure con diversi accessori.

