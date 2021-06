Leone il Cane Fifone e Scooby-Doo insieme in un film crossover

I due cartoni originali di Cartoon Network più amati di sempre, Scooby-Doo e Leone il Cane Fifone stanno tornando per dare vita a un film crossover inaspettato ma eccitante dall’epico titolo Straight Outta Nowhere: Scooby-Doo! Meets Courage the Cowardly Dog.

Warner Bros ha pubblicato il trailer del film crossover che verrà commercializzato direttamente in DVD a settembre.

Straight Outta Nowhere: Scooby-Doo! Meets Courage the Cowardly Dog

Il film riunisce i due cuccioli risolutori di problemi per affrontare i misteri di Nowhere (la città natale di Courage) e segna la prima ambiziosa opportunità di vedere come Courage viene accolto anni dopo.

Guardate il trailer qui sotto:

Di certo sia Scooby-Doo che Leone promettono uno spettacolo ricco di risate. In fondo, entrambi sono i cani più fifoni di sempre ma sempre pronti a risolvere un caso! I loro fan possono aspettarsi grandi cose da questo film crossover!

Il regista del film, Cecilia Aranovich, ha rivelato i dettagli della trama di Straight Outta Nowhere: Scooby-Doo! Meets Courage the Cowardly Dog durante un’intervista con SyFy Wire.

“Il film scatenerà sicuramente un’acuta nostalgia per quelli di noi che sono cresciuti guardando gli episodi sia di Scooby-Doo che quelli di Leone, e porterà anche questi meravigliosi personaggi a una nuova generazione di spettatori. Unire i due mondi in modo coeso è stato uno degli aspetti più impegnativi della produzione. Ma sento che abbiamo trovato il giusto equilibrio introducendo gli elementi di design e la tavolozza dei colori dal mondo di Leone, oltre a infondere Scooby e la sua squadre con le riprese e le reazioni esagerate che sono così caratteristiche di Leone. Il film è pieno di Easter Egg della prima serie di Leone, ed è pieno di umorismo eccentrico, personaggi insoliti, scene d’azione stravaganti e, naturalmente, il fattore mistero che è insito in ogni trama di Scooby-Doo!”

Chissà se questo crossover accenderà l’interesse per vedere un vero e proprio ritorno di Leone il Cane Fifone.

Straight Outta Nowhere: Scooby-Doo incontra Courage the Cowardly Dog arriva in digitale e in DVD martedì 14 settembre.

Recuperate tutti e 4 i film di Scooby-Doo su Amazon!