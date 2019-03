L’espansione Turmoil per Terraforming Mars arriverà quest’anno

Lo studio indie Stronghold Games ha mostrato al GAMA Trade Show la nuova espansione legata al loro gioco Terraforming Mars: Turmoil

Lo studio indie Stronghold Games ha mostrato al GAMA Trade Show la nuova espansione legata al gioco Terraforming Mars. Turmoil, questo il nome del nuovo addon, sarà rilasciato quest’anno tramite una campagna Kickstarter la cui partenza è prevista entro la primavera.

Ad oggi nessuna informazione è stata diffusa relativa ai contenuti di quest’espansione, la quinta in ordine di uscita, ma per certo nuove corporazioni entreranno in gioco, ancora una volta a “darsi battaglia” sulla superficie del famoso pianeta rosso. Dopo Terraforming Mars: Colonies, che portava i giocatori a cercare risorse nelle profondità del sistema solare, scopriremo solo tra qualche settimana quale sarà invece l’obiettivo da raggiungere in Turmoil.

Terraforming Mars è un gioco da tavolo per 1-5 giocatori: le partite durano circa 2 ore e si basa sulla gestione delle risorse e delle carte in mano. Nel gioco si dovrà utilizzare un tabellone che divide in esagoni la superficie di Marte: ogni giocatore avrà a disposizione una plancia sulla quale segnare la produzione per ogni round di acciaio, titanio, piante, energia e calore, accumulandone alcune quantità. Con 10 carte in mano a testa, i giocatori otterranno ad ogni round 4 carte, giocabili pagandone il costo. Durante i round i giocatori potranno anche fare delle azioni, raggiungere un traguardo, o attivare gli effetti delle carte giocate, che potranno aumentare la produzione, permettere di rubare risorse a qualcuno o posizionare elementi sul tabellone di gioco.

Stronghold Games è un’azienda produttrice di giochi da tavolo americana, fondata nel 2009 con l’obiettivo dichiarato di “creare prodotti di alta qualità con meccaniche uniche, funzionali e divertenti”.