Lev Grossman: “È stato Adam Driver ad inventare la storia di Kylo Ren”

Adam Driver ha ideato l’antefatto alla storia di Kylo Ren. La notizia è stata confermata da Lev Grossman in una intervista rilasciata per il sito Indiewire (leggi la notizia originale qui).

Nonostante l’infanzia di Ben Solo non abbia avuto riscontro nel film a distanza di mesi dalla conclusione della Saga degli Skywalker, Grossman ha voluto rivelare questo dettaglio significativo del personaggio. Grossman, autore de Il Mago (link Amazon), è legato alla terza trilogia di Star War per via di un importante articolo apparso nel maggio del 2019 su Vanity Fair (leggilo qui) in cui raccontava il dietro le quinte de L’ascesa di Skywalker.

Grossman ha svelato i motivi che hanno portato Kylo Ren al cammino del Lato Oscuro. Per gli spettatori questo momento di epifania si manifesta nel momento in cui Luke Skywalker ha pensato di uccidere il giovane Ben. La verità però è che Kylo aveva iniziato a covare risentimento ed odio da molto tempo, a partire dalla sua infanzia. Grossman ha poi spiegato che lo stesso Driver, dopo aver letto la sceneggiatura, ha iniziato ad interrogarsi su questo dettaglio che nella trilogia viene sottinteso, ideando lui stesso diverse ipotesi in merito all’infanzia del figlio dei Solo.

L’idea maturata da Driver si basava sul fatto che entrambi i genitori di Ben fossero troppo presi dai rispettivi incarichi da risultare dei genitori poco presenti. Come spesso succede per i figli di personalità, essere figlio di genitori così importanti fece mancare a Kylo Ren le attenzioni che ogni figlio dovrebbe ricevere rendendo la sua infanzia un momento poco felice. Il trauma emotivo dovuto dall’assenza dei genitori non potè che acuirsi nel momento in cui il giovane Jedi realizzò il tradimento dello zio.

La performance di Driver ha reso giustizia a questo dettaglio della storia del personaggio, ma alla luce di queste rivelazioni è possibile avere un’ulteriore chiave di lettura del personaggio circa il suo controverso rapporto verso i genitori.