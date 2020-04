I libri da leggere: le uscite di Aprile 2020

Quali sono i libri e gli Ebook in uscita ad Aprile 2020 da tenere sotto controllo e portare nelle proprie librerie ed Ebook Reader? Marzo è giunto al termine in un modo che ognuno di noi sicuramente non si sarebbe mai immaginato e aprile si appresta ad essere un mese altrettanto difficile. Per combattere la monotonia della quarantena, oltre al guardare serie Tv e film, un’attività proficua potrebbe essere la lettura di un libro. Sebbene, infatti, il settore dell’editoria ha già subito e subirà duri colpi a causa dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus tanto da dover rimandare alcune uscite, molte invece sono state confermate e pertanto crediamo sia giusto dar loro uno spazio. Ecco quindi, i libri e gli Ebook che usciranno ad Aprile 2020 o che sono già usciti che vi consigliamo di leggere o regalare ad amici e parenti.

Libri in uscita Aprile 2020

Ecco la lista comprensiva di trame e dettagli riguardanti la data di uscita, l’editore, la collana e il genere.

L’amore ai tempi del Covid-19

Uscita: Ebook già disponibile

L’omaggio di Antonio Manzini ai lettori, un racconto inedito, un’indagine di Rocco Schiavone per sorridere un po’ e sostenere, chi lo volesse, l’ospedale Spallanzani di Roma con una donazione al seguente sito.

Autore: Antonio Manzini

Antonio Manzini Editore: Sellerio Editore Palermo

Collana: —

Genere: Narrativa italiana

L’amore ai tempi del Covid-19 è disponibile per l’acquisto online

Alberto Sordi segreto. Amori nascosti, manie, rimpianti, maldicenze

Uscita: Ebook già disponibile

Libro inedito sulla vita privata del suo illustre parente in occasione del centenario della sua nascita che farà scoprire, per la prima volta, chi fosse Sordi fuori dal set e dalle apparizioni televisive ufficiali. Svela, inoltre, le tante menzogne raccontate su di lui ed è correlato di esclusive foto inedite.

Autore: Igor Righetti

Igor Righetti Editore: Rubbettino

Collana: —

Genere: Cinema e televisione, biografia

Alberto Sordi segreto. Amori nascosti, manie, rimpianti, maldicenze è disponibile per l’acquisto online

Il tempo umano

Uscita: Ebook già disponibile, edizione brossurata 30 Maggio 2020

Tommaso insegna letteratura all’università, in una città di provincia dell’Italia centrale. Il suo corso è frequentato da Beatrice, timida e preparata, una studentessa modello, che però sembra nascondere emozioni profonde e solo apparentemente sopite. In giro tutti sanno chi è: la figlia di Alfredo Del Nord, una leggenda locale, l’imprenditore nato dal nulla che, a partire dalla sua ossessione per il tempo, ha fondato la Dea Nigra, una delle più importanti aziende internazionali di orologi di lusso. Dopo che Beatrice si è laureata, Tommaso inizia una relazione con lei, cominciando così a frequentare la grande Villa Del Nord, ai margini del paese, affascinato dal mondo ricco e silenzioso della ragazza, dai modi gentili di sua madre, dalla figura carismatica e misteriosa del padre. Ed è proprio alla villa che Tommaso conosce Maria, la sorella di Beatrice, che sembra il suo perfetto opposto. Quanto Beatrice, come promette il suo nome, è dolce e angelica, tanto Maria è sfrontata e irriverente. Da quel momento in poi nessuno di loro sarà più lo stesso.



Autore: Giorgio Nisini

Giorgio Nisini Editore: HarperCollins Italia

Collana: —

Genere: Narrativa italiana

Il tempo umano è disponibile per l’acquisto online

Civilizzazioni

Uscita: 2 Aprile 2020

1492: Cristoforo Colombo non scopre l’America ma viene fatto prigioniero a Cuba, e il futuro non gli promette nulla di buono. 1531: gli Inca invadono l’Europa. In un romanzo di amori, conquiste, battaglie, tradimenti, tesori, Laurent Binet capovolge la storia delle scoperte: il re degli Inca Atahualpa sbarca nell’Europa di Carlo V, della riforma luterana e dell’Inquisizione, della nascita del capitalismo e della rivoluzione della stampa. Da Cuzco a Firenze, Atahualpa si allea con Lorenzo de’ Medici e si mostra molto abile nel conquistare il favore dei popoli oppressi, garantendo libertà di culto, un’equa redistribuzione delle ricchezze, un mondo con meno tasse. Il nuovo conquistatore guarda però con sospetto alle stranezze e alle contraddizioni degli europei, uomini vestiti in modo sorprendentemente misero, che combattono tra loro per un uomo crocifisso e vietano la poligamia, ma non rinunciano alle amanti.

Autore: Laurent Binet

Laurent Binet Editore: La nave di Teseo

Collana: —

Genere: Narrativa straniera

Civilizzazioni è disponibile per l’acquisto online

Piccoli segreti proibiti

Uscita: 7 Aprile 2020

Doveva essere un venerdì sera qualunque per Lana e le sue migliori amiche ma all’improvviso tutto cambia. Lana è testimone di un crimine orribile, di cui non può parlare con nessuno, se vuole proteggere le sue amiche. Nessuno le crederebbe ed è costretta a pagare per il suo silenzio. Invece di frequentare il riformatorio, però, viene trasferita in una scuola per ragazzi privilegiati, la Blackwood School nel Vermont. Qui tutto sembra un’illusione, comprese le vite dell’elite che la frequenta. Lana non è ricca, né privilegiata. L’unica cosa che ha in comune con i figli di politici e celebrità è il fatto di essere una delinquente, esattamente come loro. Proprio quando inizia a sentirsi accettata, sui muri della scuola qualcuno scrive delle minacce rivolte a lei e tra le sue cose Lana ritrova degli strani biglietti. Lei sa chi può averlo fatto. Qualcuno che credeva le fosse amico. I segreti iniziano a riaffiorare e Lana ha troppe domande irrisolte ma poche persone di cui fidarsi.

Autore: Rebecca Donovan

Rebecca Donovan Editore: Newton Compton

Collana: Cursed Series

Genere: Narrativa straniera rosa

Piccoli segreti proibiti è disponibile per l’acquisto online

L’invenzione di noi due

Uscita: 7 Aprile 2020

Il racconto di un amore forte, ma anche sciupato, ambiguo, indispensabile e che, come ogni relazione, è capace di cambiare totalmente la vita.

Autore: Matteo Bussola

Matteo Bussola Editore: Einaudi

Collana: Einaudi Stile Libero big

Genere: Narrativa italiana

L’invenzione di noi due è disponibile per l’acquisto online

Voglio solo te

Uscita: 8 Aprile 2020

Pronto per un’intera notte fuori, non potevo essere più felice del mio stile di vita. Ma da quando una moretta sexy è apparsa nella mia vita, tutti i miei piani sono cambiati. Lei è focosa, talentuosa e splendida ma è anche una dei miei più grandi rivali e ora siamo costretti a lavorare insieme per il progetto più importante della mia carriera. Passare tutto questo tempo con lei dovrebbe essere facile ma il problema è che non capisco se vuole prendermi a calci o saltarmi addosso. Fino a quando l’attrazione reciproca è esplosa e non abbiamo potuto fermarci. Se passare la notte con il nemico è una cattiva idea, quanto può essere pericoloso innamorarsene?

Autore: Lauren Blakely

Lauren Blakely Editore: Newton Compton

Collana: —

Genere: Narrativa straniera rosa

Voglio solo te è disponibile per l’acquisto online

Uno strano paese

Uscita: 8 Aprile 2020

Qual è lo strano paese, quello degli umani o quello degli elfi? Entrambi e nessuno. In tutti e due ci sono i buoni e i cattivi, c’è il bello e il brutto. I due mondi sono paralleli e in sé meravigliosi, ma è la follia di alcuni suoi abitanti, da una parte e dall’altra, a renderli teatro d’odio e di violenza. Ecco quindi che si forma una compagnia mista di uomini ed elfi che si danno l’obiettivo di impedire la catastrofe finale. Ne fanno parte le due bambine magiche ormai ventenni, Clara e Maria, ne fa parte Petrus, l’elfo che trascorre la maggior parte del tempo fra gli uomini perché va pazzo per il vino, ne fa parte Alejandro de Yepes, valoroso quanto poverissimo nobile spagnolo che parla con i morti, ne fanno parte il Guardiano del Padiglione, che inizierà i membri della compagnia ai poteri del tè grigio, e il traghettatore lontra, che li inizierà a quelli del tè di mille anni. Nella contrapposizione tra pace e guerra, tra costruzione e distruzione, tra buoni e cattivi ritroviamo il mondo in cui stiamo vivendo, quello che stiamo distruggendo con la nostra cecità e che nessuno, al momento, appare in grado di salvare.

Autore: Muriel Barbery

Muriel Barbery Editore: E/O

E/O Collana: Dal Mondo

Dal Mondo Genere: Narrativa straniera, fantasy

Uno strano paese è disponibile per l’acquisto online

Le armi che hanno cambiato la storia di Roma antica

Uscita: Ebook ed edizione rilegata già disponibile, edizione brossurata il 9 Aprile 2020

La forza armata più potente dell’antichità e le armi che l’hanno resa immortale. Un romanzo storico che mette in mostra tutta la potenza bellica dell’antica Roma.

Autore: Marco Lucchetti

Marco Lucchetti Editore: Newton Compton

Collana: —

Genere: Romanzo storico

Le armi che hanno cambiato la storia di Roma antica è disponibile per l’acquisto online

La strada di casa

Uscita: 9 Aprile 2020

Jack Burdette è troppo grande per la città di Holt e per i suoi abitanti. Ex giocatore di football, cacciato dal college con un’accusa di furto, poi militare in missione all’estero, quando sembra aver messo la testa a posto lascia improvvisamente la sua fidanzata per sposare un’altra donna conosciuta dodici ore prima. A ogni ritorno, Holt gli sembra sempre più stretta e scomoda… finché Jack non scompare con la cassa dell’azienda per cui lavora, lasciando la moglie e due figli. Dieci anni dopo, la città non ha perdonato né dimenticato. Eppure Jack torna un’ultima volta, con una macchina vistosa e un passato ingombrante, per far saltare di nuovo ogni convenzione e ogni certezza, senza alcun rimpianto. Si tratta dell’ultima opera dell’autore non ancora tradotta in italiano.

Autore: Kent Haruf

Kent Haruf Editore: NN Editore

NN Editore Collana: —

— Genere: Narrativa straniera

La strada di casa è disponibile per l’acquisto online

Ombre nella notte

Uscita: Ebook già disponibile, Edizione rilegata dal 9 Aprile 2020

La vita di Ava Collette, scrittrice di libri di cucina, è stata sconvolta da un’indicibile tragedia. Per ritrovare pace e serenità, Ava ha deciso di lasciare Boston e trasferirsi a Brodie’s Watch, una magnifica casa in una tranquilla cittadina sulla costa del Maine. Qui, ne è certa, finirà di scrivere il manuale sulla cucina del New England a cui lavora da mesi e troverà il modo di superare il passato. Tutto sembra andare alla perfezione, ma Ava ha la costante sensazione di non essere sola. Finché i suoi dubbi non trovano conferma: una notte si sveglia di soprassalto e si trova faccia a faccia con un’apparizione che la turba profondamente. Davanti a lei c’è un uomo, ma non dovrebbe esserci perché il suo aspetto è quello di una persona morta molti, molti anni prima, un ufficiale di marina che, a quanto si mormora in paese, non ha mai lasciato quella casa. Da quel momento Ava impiegherà le sue giornate indagando su quell’uomo, sparito improvvisamente nel nulla… mentre di notte si lascerà affascinare e infine sedurre dalle sue visite spettrali, in un susseguirsi di eventi che la faranno dubitare della propria sanità mentale. Ma è più vicina alla realtà di quanto possa sospettare: esiste un segreto, che la gente di quel posto sperduto si bisbiglia all’orecchio, e che Ava dovrà svelare in fretta, prima che il numero delle vittime aumenti… includendo anche lei.

Autore: Tess Gerritsen

Tess Gerritsen Editore: Longanesi

Longanesi Collana: La Gaja Scienza

La Gaja Scienza Genere: Thriller

Ombre nella notte è disponibile per l’acquisto online

La famiglia al numero 13

Uscita: 10 Aprile 2020

Mary è bella, ricca e incarna alla perfezione il ritratto di una donna felice. La sua splendida casa gode di una vista mozzafiato e il giardino è sempre in ordine. La sua vita sembra proprio perfetta. Ma dietro la porta di ingresso si nasconde una realtà molto diversa. Il marito, Andrew, le rivolge a stento la parola e trascorre le sue giornate da solo nel seminterrato, mentre suo nipote combatte con gravi disturbi del comportamento, che spesso provocano scatti d’ira imprevedibili. L’illusione di perfezione che Mary ha faticosamente costruito sta cominciando a sgretolarsi. Come se non bastasse qualcuno ha iniziato a inviarle messaggi anonimi, minacciando lei e la sua famiglia. E sembra conoscere i lati più nascosti della vita di Mary, quelli che lei si sforza di celare. Possibile che uno dei segreti dell’appartamento numero 13 sia in grado di mettere in serio pericolo lei e i suoi cari?

Autore: S.D. Monaghan

S.D. Monaghan Editore: Newton Compton

Collana: —

Genere: Giallo

La famiglia al numero 13 è disponibile per l’acquisto online

Blood Game

Uscita: Ebook dal 12 Aprile 2020, Edizione brossurata dal 4 giugno 2020

Reyna Carpenter aveva ventun anni quando è diventata una scorta di sangue vivo per lo spietato e oscuro vampiro Beckham Anderson. Pensava che fosse solo un piccolo prezzo da pagare per prendersi cura della sua famiglia. Ma niente si è rivelato come aveva previsto. Nemmeno la sua tumultuosa relazione con Beckham. E adesso che tutte le sue certezze sono state distrutte, si ritrova nel bel mezzo di una rivolta, in fuga dalla città dominata dall’élite dei vampiri. Il suo futuro è in bilico e se vuole compiere il suo destino, Reyna dovrà risorgere dalle ceneri, recuperare la vita che le è stata rubata e completare la sua missione, una volta per tutte.

Autore: K.A. Linde

K.A. Linde Editore: Newton Compton

Collana: Blood Type Series​

Genere: Fantasy, Horror

Blood Game è disponibile per l’acquisto online

Sei in ogni mio attimo

Uscita: Ebook dal 14 Aprile 2020, Edizione brossurata dal 4 giugno 2020

A Gareth Black è bastato un incontro di sguardi durante un sfarzoso matrimonio, per rimanere folgorato da December Mayson. Lei è di gran lunga la donna più bella che abbia mai visto e la sua intelligenza, il suo umorismo e la sua ironia convincono Gareth che è quella giusta per lui. Anche December ha percepito una connessione immediata con l’affascinante sconosciuto che le si è avvicinato, ma è preoccupata di correre troppo: può fidarsi del proprio istinto?

Autore: Aurora Rose Reynolds

Aurora Rose Reynolds Editore: Newton Compton

Collana: —

Genere: Narrativa straniera rosa

Sei in ogni mio attimo è disponibile per l’acquisto online

La selva degli impiccati

Uscita: 14 Aprile 2020

Anno Domini 1463, Parigi. Rinchiuso in un pozzo dello Châtelet, François Villon si vede ormai appeso alla corda del patibolo quando gli viene proposto un accordo: in cambio della vita dovrà stanare dal suo nascondiglio Nicolas Dambourg, il capo dei Coquillards, una banda di fuorilegge ritenuta ormai sciolta e di cui il poeta avrebbe fatto parte in gioventú. Ma Dambourg, per Villon, è molto piú che un vecchio compagno di avventure… Seguito come un’ombra da un misterioso sicario, Villon dovrà districare una vicenda in cui si mescolano avidità, sete di potere e desiderio di vendetta. E fare i conti con l’irruenza di Joséphine Flamant, una fanciulla dai capelli di fuoco, infallibile con l’arco, divenuta brigante dopo aver assistito al linciaggio dello zio a causa di una lanterna. Una lanterna dentro la quale si credeva fosse imprigionato un demone.

Autore: Marcello Simoni

Marcello Simoni Editore: Einaudi

Einaudi Collana: Einaudi Stile Libero big

Einaudi Stile Libero big Genere: Narrativa italiana di genere storico

La selva degli impiccati è disponibile per l’acquisto online

Lo scarafaggio

Uscita: 14 Aprile 2020

Jim Sams si sveglia da sogni inquieti per ritrovarsi trasformato, dallo scarafaggio che era, in un essere umano. Nel corso della notte la creatura che fino al giorno prima sfrecciava tra mucchi di immondizia e canaline di scolo è diventata il piú importante leader politico del suo tempo: il primo ministro inglese. Tuttavia, forte della grande capacità di ogni scarafaggio di sopravvivere, Jim Sams si adatta rapidamente al nuovo corpo. In breve presiede le riunioni del Consiglio dei ministri, dove si rende conto che gran parte del suo Gabinetto ha subito la stessa sorte e che quegli scarafaggi trasformati in umani sono piú che disposti ad abbracciare le sue innovative idee di governo. I capi di stato stranieri sembrano sconcertati dalle mosse arroganti e avventate di Jim Sams, a eccezione del presidente degli Stati Uniti d’America, che lo appoggia con entusiasmo. Qualunque riferimento a fatti realmente accaduti e persone realmente esistenti non sembra da escludere.

Autore: Ian McEwan

Ian McEwan Editore: Einaudi

Einaudi Collana: Supercoralli

Supercoralli Genere: Narrativa straniera

Lo scarafaggio è disponibile per l’acquisto online

L’enigma dell’ultima profezia

Uscita: 16 Aprile 2020

Secondo la tradizione, san Giovanni Evangelista ricevette la rivelazione che lo portò a scrivere il libro dell’Apocalisse in una grotta sull’isola greca di Patmos. E proprio questo luogo mistico sarà teatro di un annuncio epocale: le Nazioni Unite hanno convocato i delegati di tutti i Paesi e i rappresentanti delle religioni del mondo per comunicare che la Bibbia tramandata è un falso, il testo autentico è stato nascosto ai credenti per secoli dalle autorità ecclesiastiche. L’investigatore di polizia Max León, nominato consigliere politico dall’ambasciatore messicano in Grecia, è un tipo scettico per natura e non crede nelle coincidenze. E così, quando viene incaricato di sventare un attentato durante il fatidico annuncio, accetta senza esitazione. I membri di una setta che si fa chiamare “Le sentinelle dell’Apocalisse” hanno un piano per impedire che la verità venga rivelata al mondo intero. E non hanno paura di sporcarsi le mani di sangue. Per León ha inizio una missione pericolosissima sulle tracce del cosiddetto Documento J, che sia i sacerdoti sia gli attuali leader mondiali desiderano trovare e distruggere.

Autore: Leopoldo Mendívil López

Leopoldo Mendívil López Editore: Newton Compton

Collana: —

Genere: Narrativa storica, giallo, thriller

L’enigma dell’ultima profezia è disponibile per l’acquisto online

I segreti della villa di famiglia

Uscita: 16 Aprile 2020

Elly Kramer, un tempo una famosa attrice, trascorre la vecchiaia nella villa di famiglia. Quando viene informata che la nipote, Alea, sta progettando di celebrare il novantesimo anniversario del cinema Odeon – fondato dal padre di Elly – con un libro commemorativo, la donna, elegante e riservata rappresentante di un’epoca sparita, decide inizialmente di tenersi in disparte. Alea, tuttavia, ha già chiesto aiuto a una giovane esperta per mettere insieme fotografie, lettere e testimonianze che ricostruiscano la straordinaria storia dell’Odeon. Ma Elly non vorrebbe scatenare i fantasmi che per tutta la vita ha cercato di tenere a bada, né riportare alla luce segreti, drammi e sensi di colpa taciuti per decenni. L’Odeon, infatti, è indissolubilmente legato a un rapporto profondo ed esclusivo che ha segnato tutta la sua esistenza: la grande amicizia con Tonja, sullo sfondo di una Germania in crisi che si apprestava a diventare nazista. Era il 1923 quando Tonja arrivò nella classe di Elizabeth. Ma nessuno, in quei giorni, poteva immaginare quale tragedia le avrebbe un giorno coinvolte.

Autore: Rebecca Martin

Rebecca Martin Editore: Newton Compton

Collana: —

Genere: Narrativa straniera storica

I segreti della villa di famiglia è disponibile per l’acquisto online

La gemella bugiarda

Uscita: 16 Aprile 2020

Ogni lunedì, da oltre quindici anni, Tia riceve una lettera da sua sorella. Una busta bianca, sempre uguale, in cui sono meticolosamente annotate tutte le confessioni, i segreti e i pensieri di Ellie, la gemella che Tia non vede da quando erano piccole. E così, le ombre che si celano dietro alla brillante vita di sua sorella prendono forma lettera dopo lettera: il terribile segreto che Ellie ha nascosto a suo marito, le bugie che racconta a sé stessa per riuscire a dormire, il sogno di poter avere finalmente un figlio… Tia si sente molto legata a lei, anche se dopo la morte dei genitori sono state separate e hanno preso strade diverse. Per questo, adesso che ha disperatamente bisogno di aiuto, sa che Ellie è l’unica persona in grado di aiutarla. Come potrebbe voltarle le spalle, dopo che per anni le ha confidato tutti i suoi segreti più inconfessabili? Ma c’è un dettaglio con cui Tia non ha fatto i conti. Alla fine dei messaggi di Ellie c’è sempre la stessa richiesta: “Non dimenticare di bruciare questa lettera”.

Autore: Valerie Keogh

Valerie Keogh Editore: Newton Compton

Collana: —

Genere: Narrativa straniera giallo

La gemella bugiarda è disponibile per l’acquisto online

A proposito di niente

Uscita: 16 Aprile 2020 (l’Ebook è già disponibile)

Nato a Brooklyn nel 1935, Woody Allen ha iniziato la sua carriera nello spettacolo a sedici anni, scrivendo battute per un giornale di Broadway, e ha continuato a scrivere per la radio, la televisione, il teatro, il cinema e il New Yorker. Ha lasciato la stanza dello scrittore decenni fa per diventare comico nei locali notturni e, da allora, un regista conosciuto in tutto il mondo. Ecco il libro sulla vita del grande regista Woody Allen, tra scandali e successi.

Autore: Woody Allen

Woody Allen Editore: La nave di Teseo

La nave di Teseo Collana: Oceani

Oceani Genere: Biografia

A proposito di niente è disponibile per l’acquisto online

Nel contagio

Uscita: Ebook già disponibile, Edizione brossurata 16 Aprile 2020

L’epidemia di CoViD-19 si candida a essere l’emergenza sanitaria piú importante della nostra epoca. Ci svela la complessità del mondo che abitiamo, delle sue logiche sociali, politiche, economiche, interpersonali e psichiche. Ciò che stiamo attraversando ha un carattere sovraidentitario e sovraculturale. Richiede uno sforzo di fantasia che in un regime normale non siamo abituati a compiere: vederci inestricabilmente connessi gli uni agli altri e tenere in conto la loro presenza nelle nostre scelte individuali. Nel contagio la mancanza di solidarietà è prima di tutto un difetto d’immaginazione. Nel contagio siamo un organismo unico, una comunità che comprende l’interezza degli esseri umani.

Autore: Paolo Giordano

Paolo Giordano Editore: Einaudi

Einaudi Collana: Vele

Vele Genere: Società e politica

Nel contagio è disponibile per l’acquisto online

Vorrei solo averti qui

Uscita: 19 Aprile 2020

August e Iris sanno di essere fatti l’uno per l’altra. Ma il tempismo dei loro incontri è sempre stato pessimo e così, nonostante la sintonia che c’era tra loro, hanno finito per prendere strade diverse. Lui è diventato una stella dell’NBA e lei combatte con la sua quotidianità. Ma non si sono mai dimenticati. Nel corso degli anni, nei loro momenti più bui, August e Iris ripensano all’unico, indimenticabile bacio che si sono scambiati. A quella notte, a quel bivio che ha cambiato le loro vite per sempre. E anche se sanno che è difficile, continuano a sperare in una seconda occasione.

Autore: Kennedy Ryan

Kennedy Ryan Editore: Newton Compton

Collana: Shot Series

Genere: Narrativa straniera rosa

Vorrei solo averti qui è disponibile per l’acquisto online

Frieda

Uscita: 21 Aprile 2020

Una storia ambientata in una Nottingham del 1907 che vede come protagonista Frieda, una madre combattuta tra l’incondizionato amore per i suoi figli e lo struggente desiderio di vivere una passione assoluta.

Autore: Annabel Abbs

Annabel Abbs Editore: Einaudi

Einaudi Collana: Supercoralli

Supercoralli Genere: Narrativa straniera, storico

Frieda è disponibile per l’acquisto online

Una lettera per Sara

Uscita: 21 Aprile 2020

Mentre una timida primavera si affaccia sulla città, i fantasmi del passato tornano a regolare conti rimasti in sospeso, come colpi di coda di un inverno ostinato. Che aprile sia il più crudele dei mesi, l’ispettore Davide Pardo, a cui non ne va bene una, lo scopre una mattina al bancone del solito bar, trovandosi davanti il vicecommissario Angelo Fusco. Afflitto e fiaccato nel fisico, il vecchio superiore di Davide assomiglia proprio a uno spettro. È riapparso dall’ombra di giorni lontani perché vuole un favore. Antonino Lombardo, un detenuto che sta morendo, ha chiesto di incontrarlo e lui deve ottenere un colloquio. La procedura non è per niente ortodossa, il rito del caffè delle undici è andato in malora: così ci sono tutti gli estremi per tergiversare. E infatti Pardo esita. Esita, sbaglia, e succede un disastro. Per riparare al danno, il poliziotto si rivolge a Sara Morozzi, la donna invisibile che legge le labbra e interpreta il linguaggio del corpo, ex agente della più segreta unità dei Servizi. Dopo tanta sofferenza, nella vita di Sara è arrivata una stagione serena, ora che Viola, la compagna del figlio morto, le ha regalato un nipotino. Il nome di Lombardo, però, è il soffio di un vento gelido che colpisce a tradimento nel tepore di aprile, e lascia affiorare ricordi che sarebbe meglio dimenticare.

Autore: Maurizio de Giovanni

Maurizio de Giovanni Editore: Rizzoli

Collana: —

Genere: Giallo, Thriller

Una lettera per Sara è disponibile per l’acquisto online

Come un respiro

Uscita: 21 Aprile 2020

È una domenica mattina di fine giugno quando una sconosciuta si presenta alla porta di casa di Sergio e Giovanna. La donna si chiama Elsa Corti e dice di aver vissuto in quella casa molti anni prima e di volerla vedere un’ultima volta. Il suo sguardo sembra smarrito, come se cercasse qualcuno o qualcosa in particolare e porta con sé un fascio di vecchie lettere che nessuno ha mai letto e che custodiscono un terribile segreto. Riaffiora così un passato inconfessabile, capace di incrinare anche l’esistenza apparentemente tranquilla e quasi monotona di Sergio e Giovanna e dei loro amici, segnandoli per sempre.

Autore: Ferzan Ozpetek

Ferzan Ozpetek Editore: Mondadori

Collana: Strade blu

Genere: Narrativa italiana

Come un respiro è disponibile per l’acquisto online

Il portale degli obelischi. La terra spezzata. Vol. 2

Uscita: 21 Aprile 2020

La Stagione della fine si fa sempre più buia, mentre la civiltà sprofonda in una notte senza termine. Essun ha trovato un luogo dove rifugiarsi, ma soprattutto ha trovato Alabaster, sorprendentemente ancora vivo; ha inoltre scoperto che è stato lui, ormai in procinto di trasformarsi in pietra, a provocare la frattura nel continente e a scatenare una Stagione che forse non terminerà mai. E ora Alabaster ha una richiesta da farle: deve usare il suo potere per chiamare un obelisco. Agendo così, però, segnerà per sempre il destino del continente Immoto. Nel frattempo, molto lontano, anche Nassun, la figlia perduta di Essun, è forse approdata in un luogo dove sentirsi a casa, dove coltivare la sua straordinaria dote di orogenia, per diventare sempre più potente. Ma anche Nassun dovrà compiere scelte decisive, in grado di mutare il futuro del mondo intero. Nel 2017 ha vinto il Premio Hugo come miglior romanzo.

Autore: N.K. Jemisin

N.K. Jemisin Editore: Mondadori

Collana: Oscar fantastica

Genere: Fantascienza

Il portale degli obelischi. La terra spezzata. Vol. 2 è disponibile per l’acquisto online

Vai all’Inferno, Dante!

Uscita: 21 Aprile 2020

A Firenze c’è una sontuosa villa cinquecentesca, la Gagliarda, residenza dei Guidobaldi e sede dell’impresa di famiglia. È lì che vive Vasco, quattordici anni, un bullo impenitente abituato a maltrattare professori, compagni e famigliari. A scuola Vasco fa pena, in compenso è imbattibile a Fortnite, progetta di diventare un gamer professionista e ha già migliaia di follower. Perché Vasco è così, sa di essere in credito con la vita e di avere diritto a tutto. Finché un giorno, a sorpresa, viene battuto da un avversario che si fa chiamare Dante e indossa il classico copricapo del Poeta. “Oh Guidobaldi, becca Montaperti! Or mi conoscerai, vil ghibellino. Ben ti convien tenere gli occhi aperti” chatta il misterioso giocatore. Ma chi è? E perché parla in versi? Appena può, Vasco torna in postazione e cerca la rivincita per umiliarlo come solo lui sa fare, senza sapere che la più esaltante e rivoluzionaria sfida della sua vita è appena cominciata.

Autore: Luigi Garlando

Luigi Garlando Editore: Rizzoli

Collana: —

Genere: Bambini e ragazzi

Vai all’Inferno, Dante! è disponibile per l’acquisto online

Purgatorio

Uscita: 21 Aprile 2020

Ancora una volta, Franco Nembrini trova le parole più semplici e toccanti per avvicinarci al testo di Dante e farci sentire quanto esso abbia a che fare con la nostra quotidianità. “Il Purgatorio” racconta Nembrini “è la cantica del cambiamento. Si comincia in un modo e si finisce in un altro. Come nella vita di ogni giorno. Dante ci fa capire che il problema non è cadere, ma rialzarsi, afferrare la mano che ogni volta ci viene offerta.” Ad accompagnare il testo di Dante e l’eccezionale commento di Nembrini ci sono le illustrazioni di Gabriele Dell’Otto, che compie un’impresa titanica e trova una cifra unica ed emozionante nel tratto e nelle scelte cromatiche, contribuendo a rendere concreta per i lettori l’esperienza di Dante.

Autore: Dante Alighieri, Franco Nembrini e Gabriele Dell’Otto

Dante Alighieri, Franco Nembrini e Gabriele Dell’Otto Editore: Mondadori

Collana: Scrittori italiani e stranieri

Genere: Poesie

Purgatorio è disponibile per l’acquisto online

L’estate della mia rivoluzione

Uscita: 21 Aprile 2020

Luce ha diciassette anni e vive con l’adorata madre Valeria in una grande casa sul mare di Cagliari, coccolata dall’amore incondizionato di una famiglia quasi tutta al femminile. Baciata dalla bellezza e da un’intelligenza fuori dal comune, a scuola riesce senza troppi sforzi ma non ha grandi rapporti con i coetanei. A dire il vero, non assomiglia per niente agli adolescenti che la circondano. Perché Luce, nella sua età e soprattutto nel corpo di una ragazza della sua età, non si sente per niente a proprio agio. È come se appartenesse a una declinazione diversa della stessa specie, come fosse fuori sincrono. A differenza dei suoi compagni, infatti, non riesce ad accettare le asperità della metamorfosi, a gustarne la forza e a coglierne tutto il potere. Al contrario, l’immagine che le viene quotidianamente restituita dallo specchio, quel corpo che muta e che la sorprende ogni giorno con particolari nuovi e non richiesti, non la rappresenta. Non più. Le è estranea, sconosciuta, nemica. Un’immagine lontana da come si sente realmente, nel profondo. Ma l’estate che sta per vivere, con gli incontri che costelleranno questa stagione pigra e suadente, potrebbe sorprenderla, offrendole la possibilità di affrontare l’atroce senso di sospensione e incertezza che la avvince, e di compiere quei primi indispensabili, goffi eppure rivoluzionari passi che, pacificandola con il passato, potrebbero permetterle di abbracciare un futuro carico di promesse.

Autore: Angelica Grivel Serra

Angelica Grivel Serra Editore: Mondadori

Collana: Chrysalide

Genere: Young Adult

L’estate della mia rivoluzione è disponibile per l’acquisto online

Il mio rischio sei tu

Uscita: 23 Aprile 2020

Brenna ha bisogno dell’aiuto di Jake per ottenere un tirocinio, ma lui è l’ultimo ragazzo al mondo che dovrebbe frequentare.

Autore: Elle Kennedy

Elle Kennedy Editore: Newton Compton

Collana: Briar U Series

Genere: Narrativa straniera rosa

Il mio rischio sei tu è disponibile per l’acquisto online

La volpe era già il cacciatore

Uscita: 23 Aprile 2020

Sono gli ultimi tempi prima della caduta del regime di Ceauçescu in Romania. Adina fa la maestra, e ha in casa una pelle di volpe. Un giorno si accorge che in sua assenza è scomparsa la coda della volpe. È l’inizio: la prossima a scomparire è una zampa, poi un’altra. Adina è stata presa di mira dai servizi segreti. Pubblicato per la prima volta in Germania nel 1992 e finora mai tradotto in Italia, il romanzo si sviluppa attraverso una successione di quadri ed episodi – evocati con straordinaria potenza da una scrittura secca, ipnotica – che raccontano la storia di Adina, dell’amica Clara e del suo amante Pavel, informatore della Securitate, e del musicista Paul. Fino al crollo della dittatura. La minaccia, tuttavia, non cessa: chi è la volpe – e chi il cacciatore?

Autore: Herta Müller

Herta Müller Editore: Feltrinelli

Collana: I narratori

Genere: Narrativa straniera

La volpe era già cacciatore è disponibile per l’acquisto online

Sinceramente tua

Uscita: Ebook dal 27 Aprile 2020, Edizione brossurata dal 18 giugno 2020

Peyton ha una gigantesca cotta per il suo capo. A lei non importa che sia considerato un bastardo arrogante, il sadico dell’ufficio. Semplicemente non riesce a resistere al fascino magnetico dei suoi occhi. Ed è convinta che fuori dal posto di lavoro ci sia un uomo affascinante, tutto da scoprire. Così, dopo una notte ad alto tasso alcolico, invia una e-mail anonima, confessando i suoi sentimenti… focosi. Quando Rome riceve il messaggio, non sa cosa pensare. Naturalmente è inappropriato, e poi è probabile che sia uno scherzo. Ma ne è davvero sicuro? Una parte di lui vorrebbe andare a fondo, perché, anche se fatica ad ammetterlo, è intrigato. Era da tanto tempo che qualcuno non riusciva a farlo sorridere. Chiunque sia questa donna, vuole trovarla. Anche se sa che risponderle potrebbe essere un grandissimo errore.

Autore: Sara Ney e Meghan Quinn

Sara Ney e Meghan Quinn Editore: Newton Compton

Collana: —

Genere: Narrativa straniera rosa

Sinceramente tua è disponibile per l’acquisto online

La saga di Terramare

Uscita: 28 Aprile 2020

Nel mondo incantato di Terramare, fatto di arcipelaghi e di acque sconfinate, un ragazzo si mette in viaggio verso l’isola di Roke e la sua Scuola di Maghi. Solo quando sarà diventato un potente mago potrà affrontare le forze dell’oscurità che minacciano Terramare. Una meravigliosa edizione illustrata da Charles Vess con cinquanta tavole, appositamente commissionate e selezionate dall’autrice, per dare volti e immagini alle creature della sua fantasia.

Autore: Charles Vess

Charles Vess Editore: Mondadori

Collana: Oscar draghi

Genere: Fantasy per ragazzi

La saga di Terramare è disponibile per l’acquisto online

I valori che contano (avrei preferito non scoprirli)

Uscita: 28 Aprile 2020

Se non vi è mai successo di nascondere in casa una ragazza in mutande appena fuggita da una retata in un bordello al quarto piano del vostro palazzo, non siete il tipo di persona a cui capitano queste cose. Vincenzo Malinconico lo è. Dovrebbe sapere che corre un rischio bello serio, visto che è avvocato, e invece la fa entrare e poi racconta pure un sacco di balle al carabiniere che la inseguiva e va a bussargli alla porta. È così che inizia I valori che contano (avrei preferito non scoprirli) , il romanzo in cui Malinconico – avvocato di gemito, più che di grido – oltre a patrocinare la fuggiasca in mutande (che poi scopriremo essere figlia del sindaco, con una serie di complicazioni piuttosto vertiginose), dovrà affrontare la malattia che lo travolgerà all’improvviso, obbligandolo a familiarizzare con medici e terapie e scatenandogli un’iperproduzione di filosofeggiamenti gratuiti sul valore della pena di vivere.

Autore: Diego De Silva

Diego De Silva Editore: Einaudi

Collana: I coralli

Genere: Narrativa italiana

I valori che contano (avrei preferito non scoprirli) è disponibile per l’acquisto online

Vorrei solo poterti odiare

Uscita: Ebook dal 30 Aprile 2020, Edizione brossurata dal 27 Luglio 2020

Se Jared Foster avesse un dollaro per ogni volta che Banner Morales gli ha fatto saltare i nervi, sarebbe un uomo ricco. Se avesse un dollaro per ogni volta che lei l’ha rimesso al suo posto, poi, sarebbe miliardario. Jared è un agente sportivo di successo e Banner è la sua concorrente numero uno. Per lui i “no” non esistono. Sono semplicemente l’occasione per dimostrare quanto è bravo a convincere chiunque a fare affari con lui. Chiunque tranne Banner, ovviamente. Lei è convinta che riuscirà a vincere la sfida con il suo più grande rivale. E non lascerà che la fortissima attrazione tra loro si metta in mezzo.

Autore: Kennedy Ryan

Kennedy Ryan Editore: Newton Compton

Collana: Shot Series

Genere: Narrativa straniera rosa

Vorrei solo poterti odiare è disponibile per l’acquisto online