Libri di Harry Potter e Animali Fantastici | I migliori da regalare

Siete amanti o conoscete qualcuno che adora il mondo di Harry Potter? Sì sa: siamo davvero, davvero tantissimi. Del resto si tratta di uno degli universi narrativi più affascinanti che siano mai stati concepiti, capace di portare generazioni diverse in un mondo magico di cui tutti abbiamo un po’ sognato di fare parte. Come rievocare quella magia? Semplice: con i migliori libri di Harry Potter e Animali Fantastici, che oggi vi vogliamo consigliare con questa pratica guida pensata apposta per voi.

Il grandissimo successo dell’opera di J.K. Rowling ha fatto sì che, nel corso degli anni, nascessero tutta una serie di cofanetti, edizioni limitate e versioni per veri collezionisti che sognano un viaggio nella Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Ce n’è davvero per tutti i gusti, e siamo certi che spulciando questa lista troverete di sicuro dei Libri di Harry Potter e Animali Fantastici perfetti da regalare (o regalarvi) in ogni momento.

I migliori Libri di Harry Potter e Animali Fantastici

Harry Potter e la Pietra Filosofale Tascabile

Partiamo subito con il botto: ecco a voi il primissimo libro della saga di Harry Potter in una nuova, praticissima edizione tascabile. Il modo migliore per avere sempre a portata di mano uno dei capitoli più amati della serie, quello da cui tutto è iniziato a col quale tutti abbiamo imparato a conoscere il magico universo creato da J.K. Rowling. Un volume da 310 impreziosito, come potete vedere, dalla nuova copertina magistralmente illustrata dall’artista Jonny Duddle. Disponibile sia con copertina rigida che in versione Libro cartonato, entrambe a un prezzo davvero molto interessante.

Harry Potter and the Philosopher’s Stone: MinaLima Edition

Rimaniamo sul primo capitolo della serie con un’edizione ancora più speciale: la MinaLima Edition, con la quale Harry Potter e la Pietra Filosofale diventa più di un semplice libro di magia per ragazzi, ma una vera e propria esperienza. Un oggetto da collezione illustrato dal pluripremiato studio MinaLima con tutta una serie di chicche – dalla lettera ricevuta da Harry all’ingresso della Scuola di Hogwarts – disegnate con uno stile pregiato e inconfondibile che non fatichiamo a definire arte. Disponibile in lingua originale, per un volume da 368 pagine.

Harry Potter e la maledizione dell’erede. Parte uno e due. Scriptbook.

Il ritorno di Harry Potter… Dopo il settimo libro? Ebbene sì: ecco lo scriptbook di Harry Potter e la maledizione dell’erede, un’opera discussa e che ha fatto molto parlare di sé, dal quale è stato tratto uno spettacolo teatrale di grandissimo successo. La storia, sempre a cura di J.K. Rowling con la collaborazione di Jack Thorne, vede un Harry ormai adulto alle prese con una serie di problemi legati inevitabilmente al suo passato: un volume da non trascurare, in quanto sequel canonico della saga, disponibile sia in edizione con copertina flessibile che rigida.

Gli Incantesimi di Harry Potter: La Raccolta Non Ufficiale per Padroneggiare la Magia di Hogwarts

Passiamo ora a un volume che, pur non essendo annoverato nella serie canonica, va ad arricchire e non poco l’universo narrativo di Harry Potter. In quest’opera firmata Evelyne Cole ritroviamo infatti un vero e proprio manuale contenente un compendio completo degli incantesimi di ogni libro, film, videogioco e gioco di carte del maghetto più famoso al mondo. Ogni magia presenta poi un’illustrazione realizzata ad hoc, per un volume dal costo contenuto che non può assolutamente mancare nella libreria di ogni appassionato della saga.

La biblioteca di Hogwarts: Gli animali fantastici: dove trovarli-Le fiabe di Beda il Bardo-Il quidditch attraverso i secoli

Scritti da J.K. Rowling, questi tre volumi vanno ad ampliare in modo mai visto prima l’universo narrativo di Harry Potter. Si tratta infatti di tre libri presenti nella biblioteca della Scuola di Hogwarts: Gli animali fantastici: dove trovarli, Le fiabe di Beda il Bardo e Il quidditch attraverso i secoli. Un’edizione per veri collezionisti amanti della serie, con tre opere racchiuse in un esclusivo cofanetto da collezione realizzato in cartone resistente. In più troverete una chicca davvero sfiziosa: una serie di dettagliati commenti scritti dal Preside di Hogwarts in persona, Albus Silente!

Harry Potter – La serie completa. Edizione copertine De Lucchi.

Il cofanetto definitivo. Tutti i sette romanzi della serie canonica in una delle edizioni più belle che si siano mai viste, impreziosita dalle copertine magistralmente illustrate da un’eccellenza italiana come il designer Michele De Lucchi. Un’antologia che non ha bisogno di presentazioni e che, con questa fantastica edizione, può essere (ri)scoperta da grandi e piccini in tutto il suo magico splendore.

Animali fantastici e dove trovarli. Screenplay originale.

Non il classico romanzo, ma una lettura in ogni caso davvero molto interessante. Lo screenplay originale di Animali fantastici e dove trovarli è infatti un volume che i veri collezionisti – ma non solo! – non possono assolutamente sottovalutare. Disponibile in una nuova edizione da 273 pagine, questo libro con copertina rigida scritto da J.K. Rowling è alla base di uno dei maggiori successi cinematografici degli ultimi anni: da Hogwarts preparatevi dunque a un salto nella New York del 1926, al fianco del singolare Magizoologo Newt Scamander.

Harry Potter e Animali fantastici. La guida completa al mondo magico.

Concludiamo con un volume ufficiale che funge da guida completa al magico mondo di Harry Potter e di Animali Fantastici. Un libro firmato da Michael Kogge che riesce, in 128 pagine, a spiegare in maniera più che soddisfacente a novellini e ad appassionati più esperti tutto ciò che riguarda Hogwarts e ciò che la circonda. Si tratta in ogni caso di un vero pezzo da collezione, con una serie di approfondimento esclusivi che vanno ad arricchire di molto la già imponente storia raccontata negli altri volumi della saga.

