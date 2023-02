Quali sono i migliori libri da regalare a San Valentino? Diciamocelo, febbraio è un mese di transizione per prepararsi a dovere alla primavera. Per qualcuno è il periodo del freddo, per altri uno come tanti altri, e per chi invece non fa altro che guardare il calendario, sfogliandolo ripetutamente, è il mese della festa degli innamorati. E mai come in questo periodo serve qualcosa da leggere con il nostro compagno o la nostra compagna, di storie d’amore differenti dalle nostre, di racconti travolgenti e impossibili, in cui non si sa cosa potrebbe accadere, proposte da editori nostrani come Mondadori.

I migliori libri da regalare a San Valentino

Le pagine della nostra vita (Nicholas Sparks)

North Carolina, 1946: il giovane Noah, tornato nel paese natale dopo la guerra, realizza il sogno – coltivato da tempo – di abitare nella grande casa vicino al fiume, da lui riportata all’antico splendore. Alla perfezione del quadro manca però Allie, una seducente ragazza incontrata anni prima, amata disperatamente nel breve spazio di un’estate e mai più ritrovata. Invece, un giorno lei ricompare, per vederlo un’ultima volta prima di sposarsi. Ma il destino ha deciso altrimenti, scrivendo per loro una storia diversa.

Orgoglio e Pregiudizio (Jane Austen)

È la storia delle cinque sorelle Bennet e dei loro corteggiatori, con al centro il romantico contrasto tra l’adorabile e capricciosa Elizabeth e l’altezzoso Darcy; lo spirito di osservazione implacabile e quasi cinico, lo studio arguto dei caratteri, la satira delle vanità e delle debolezze della vita domestica, fanno di questo romanzo una delle più efficaci e indimenticabili commedie di costume del periodo Regency inglese.

Suite Francese (Emily Nemirowsky)

Nei mesi che precedettero il suo arresto e la deportazione ad Auschwitz, Irène Némirovsky compose febbrilmente i primi due romanzi di una grande “sinfonia in cinque movimenti” che doveva narrare, quasi in presa diretta, il destino di una nazione, la Francia, sotto l’occupazione nazista: “Tempesta in giugno” (che racconta la fuga in massa dei parigini alla vigilia dell’arrivo dei tedeschi) e “Dolce” (il cui nucleo centrale è la passione, tanto più bruciante quanto più soffocata, che lega una “sposa di guerra” a un ufficiale tedesco). Pubblicato a sessant’anni di distanza, Suite francese è il volume che li riunisce.

Cime Tempestose (Emily Bronte)

Cime Tempestose racconta dell’amore di Heathcliff per Catherine, e della loro passione che si rivelerà distruttiva. Tema centrale è l’effetto distruttivo che il senso di gelosia e lo spirito di vendetta possono avere sugli individui. Il paesaggio violento e incontaminato della brughiera è un elemento determinante nel romanzo. Qui i due protagonisti sfogano il loro animo ribelle e selvaggio, corrono a cavallo, passano le loro giornate nelle distese di erica. Seguendo l’ideale romantico della scoperta e dell’introspezione nell’Io attraverso la fuga e la riflessione, l’autrice disegna i protagonisti persi nella loro interiorità, perseguitati dai loro amori irrazionali e violenti.

Via col Vento (Margaret Mitchell)

Opera pressoché unica di Margaret Mitchell, nata ad Atlanta nel 1900 e cresciuta ascoltando i racconti dei veterani della guerra di Secessione, Via col vento conquista i lettori di tutto il mondo grazie a una trama avvincente caratterizzata da colpi di scena, rovesci di fortuna e da un’appassionata storia d’amore; trama che portò i critici a parlare di Grande Romanzo Americano e a osare il paragone con Tolstoj. Ma a rendere straordinarie queste pagine è soprattutto l’anticonvenzionale protagonista: Scarlett O’Hara, la viziata e volubile ereditiera della grande piantagione di Tara, la quale, contando sulle sue sole forze, dovrà cavarsela mentre l’esercito nordista avanza in Georgia.



