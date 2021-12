Librogame: le nuove uscite di dicembre 2021

Si preannuncia un Natale ricco di librogame sotto l’albero. Quale occasione migliore di far conoscere a qualcuno la letteratura interattiva che regalargli un bel librogame in occasione del Natale? Tra i librogame usciti nel corso dell’anno e quelli pronti a invadere le librerie nel mese di dicembre c’è ne per tutti i gusti.

Autoproduzioni

Spectrum

Per un’incredibile coincidenza, dopo La Villa della Morte spunta come autoproduzione un nuovo librogame ambientato in una villa stregata.

Spectrum, di Edoardo Rohl, è un vero e proprio librogame, con un semplice sistema di gioco e ben 400 paragrafi, nonché diversi finali. Si tratta di un librogame per ragazzi – l’autore stesso dichiara che è adatto per bambini dai 7 anni in su – dove impersoneremo un ragazzino appena trasferitosi in una nuova casa.

Nessuna leggenda ci aveva preparato agli orrori inenarrabili che infestano la nuova casa. Solo noi potremo sopravvivere agli spettri che si muovono fra le ombre di questa magione infestata, ma per farlo dovremo usare tutto il nostro intelletto e mantenere i nervi ben saldi.

Perché, quando la luce se ne va, i morti tornano per tormentare i vivi, prigionieri come no in quella lugubre magione!

CHE GIORNATA, DIAVOLACCI!

CHE GIORNATA, DIAVOLACCI! (rigorosamente tutto maiuscolo) è un librogame unico per più di un motivo. Nato dalla penna di Arianna Sakurari Mossotti del blog Noi_Leggiamo e Lorenzo Kerm Dottorini del canale Twitch Kerm_Talks_, è stato creato anche grazie ai preziosi suggerimenti della community stessa, che nel corso di due live ha suggerito e generato la prima parte del libro.

Non solo la genesi di questo librogame è particolare, ma si tratta anche di uno spin-off di un altro corto-game, “Il giorno del librogame (Ricomincio dall’1)”, contenuto nell’antologia Cupe Vampe (e

altre biblioteche) ad opera di Marco Zamanni e Luca Lorenzon.

Chi ha già letto quest’opera, si ricorderà del burbero portinaio Mario Diavolacci, con il quale abbiamo già avuto a che fare durante il nostro disperato tentativo di furto di un introvabile librogame dalla biblioteca comunale.

Ebbene, in CHE GIORNATA, DIAVOLACCI! Vestiremo proprio i panni del Sig. Diavolacci, in un’avventura ricca di immancabile umorismo.

Serpentarium

L’Ultima Torcia 2 – L’Isola Maledetta

Il mondo del gioco di ruolo tutto italiano L’Ultima Torcia si arricchisce di un nuovo librogame, L’Isola Maledetta, seguito del precedente La Tomba Dimenticata, sempre a firma dell’autore Fabio Passamonti, che da tempo collabora direttamente con Serpentarium.

Le voci corrono a Città del Porto. Dopo un furioso terremoto, come non se ne erano mai visti, il Mare dei Sospiri ha iniziato a rigurgitare le spoglie di un’epoca oscura.

Qualcuno mormora addirittura di un’isola che prima non era segnata sulle mappe. Pochi giorni dopo, due studiosi hanno chiesto di parlare con noi, stante la nostra fama di intrepido avventuriero: vogliono il nostro aiuto per esplorare quella che tutti ormai chiamano l’Isola Maledetta.

Il regolamento è una rivisitazione semplificata di quello del GdR “L’Ultima Torcia”, suddiviso in 8 Caratteristiche e 2 punteggi rilevanti (Salute e Mana). Per effettuare una prova (definita Test) sarà necessario l’utilizzo di uno o due dadi a 10 facce.

Watson Edizioni

Inferno

E’ ormai noto a tutti come nell’anno che sta per concludersi ricorra il settecentesimo anniversario della morte del Poeta per eccellenza, Dante Alighieri. Numerosi sono stati gli omaggi resi al padre della lingua italiana nel corso degli anni tra documentari, romanzi, fumetti e persino videogame.

Non stupisce troppo, pertanto, che in un’occasione così importante come questa, Dante diventi protagonista anche di un librogame. E’ disponibile, infatti, l’ultimo librogame di Watson Edizioni, Inferno, ovviamente dedicato al primo canto della Divina Commedia.

Dante Alighieri è appena uscito dall’Inferno, ma suo fratello Francesco, invece, vi è entrato proprio per salvare il sommo poeta!

Interpreteremo quindi entrambi i fratelli e condurremo una doppia esplorazione dell’Ade da due punti di vista alternati e complementari. L’uno sarà armato solo dell’astuzia e della sua prosa, l’altro di coraggio e di armi leggendarie. Ma dovremo fare attenzione: all’Inferno niente è ciò che sembra e dietro ogni lingua di fuoco, ogni cascata di sangue e ogni anima dannata può celarsi un’insidia mortale.

Aristea

Persephone X

Fra breve, la collana Nuovi Mondi di Aristea, dedicata ai titoli di genere fantascientifico, si arricchirà di un nuovo librogame, che andrà a tenere compagnia a Vesta Shutdown nelle librerie: Persephone X, ad opera di Antonio Costantini. Come nella tradizione one-shot di Fighting Fantasy, si tratta di due opere indipendenti tra loro.

Gli alieni sono alle porte del sistema solare e non sembrano avere intenzioni amichevoli. Spetterà a noi, William Hunter, e all’equipaggio della nostra astronave Uguaglianza salvare l’umanità, spingendoci sino alle soglie dell’ultimo misterioso pianeta: Persephone X.

Nel librogame non dovremo gestire solo il nostro personaggio, bensì anche i membri dell’equipaggio – ciascuno con un ruolo diverso – e persino la nostra astronave. Il librogame si preannuncia una sequela di avventura ed esplorazione, per creare una sorta di action movie in versione librogame.

Librarsi Edizioni

Le Cronache di Catusia – Il Consiglio dei Topi

A dicembre esce anche per la prima volta in versione cartacea il primo numero delle Cronache di Catusia, Il Consiglio dei Topi, ad opera di Mauro Longo, già uscito come ebook ai tempi della collana Dedalo di Tombolini Editore.

Il personaggio che andremo ad interpretare è sicuramente una novità, trattandosi non di un solito anonimo avventuriero, bensì di un gatto!

Ma non di un gatto qualsiasi. Il suo nome è Zampalesta Scarmiglione della Malapena, detto l’Acchiappatopi Rosso, un esperto avventuriero e un fidato agente di Sua Maestà Rexfelis, sovrano della città di Catusia e dei gatti della Foresta delle Orme.

Di recente, i nemici del Regno dei Gatti si sono nuovamente mossi per ordire un complotto ai danni della famiglia reale. Si vocifera di un misterioso Consiglio dei Topi che si riunisce di nascosto per pianificare nei minimi dettagli la caduta del Regno.