Librogame: le nuove uscite di gennaio 2021

Dopo le ultime uscite del 2020, anche il 2021 si preannuncia un anno ricco di novità nel campo dei librogame. Le pubblicazioni, infatti, continuano senza soluzione di continuità anche nell’anno nuovo.

Autoproduzione

Shelby 4 – Shelby contro Mecha Shelby

Doppia uscita quest’anno per il topo più famoso d’Italia… no, non Geronimo Stilton, ma Shelby! Se l’estate ci ha portato il terzo numero Trova Shelby, infatti, l’inverno ci ha portato il quarto titolo, Shelby vs Mecha Shelby.

Continua l’esplorazione da parte dell’autore Francesco Mattioli (curatore e cartografo della collana Lupo Solitario) delle diverse tipologie di librogame possibili. In particolare, Shelby 4 differisce particolarmente dai predecessori, in quanto l’autore ha preso ispirazione da Combat Heroes, una serie di librogame da giocare in coppia che è poco conosciuta nonostante il suo autore sia l’immortale Joe Dever.

Shelby 4, pertanto, si gioca in due: uno vestirà i panni del topino bianco, l’altro quelli del suo avversario meccanico. Di volta in volta i due contendenti sceglieranno quali mosse sferrare contro il nemico, nel tentativo di metterlo KO e aggiudicarsi così la vittoria. Niente trama, quindi, solo azione!

Per giocare a Shelby 4, però, non è assolutamente necessario possedere una doppia copia del volume, dato che i giocatori possono scegliere le proprie mosse dal medesimo libro.

Il Bestiario del Marchese di Petramara/Ripacandida

Finalmente è possibile leggere Il Bestiario del Marchese di Petramara, definito dalla critica il migliore librogame di tutti i tempi… o almeno questo è quello che sostiene Salvatore Mascaro, l’ironico autore del libro!

Anche il Bestiario è, come tutti i titoli di Mascaro, volutamente atipico: niente cavalieri o maghi, ma uno scenario decisamente più mediterraneo.

Il librogame, appunto, si svolge in Italia, più precisamente nella Calabria della fine del 1800. Un vecchio nobile spagnolo, il Marchese del titolo, si è da poco stabilito nell’entroterra calabrese per vivere in pace la sua vecchiaia: tuttavia, gli spettri dei nemici uccisi nelle varie campagne di guerra non gli permettono l’agognato riposo.

Nella mente poco stabile del vecchio, pertanto, si forma un’idea: la necessità di recuperare le più disparate bestie fantastiche affinché possano liberarlo dalla maledizione. Qui intervengono i due giovani protagonisti, Nicola e Gaetano che vedono nell’aiutare il marchese la possibilità di dare una svolta alla propria vita.

Esiste anche una versione “edulcorata” e meno sboccata del librogame, intitolata Il Bestiario del Marchese di Ripacandida.

Aristea

Fra Tenebra e Abisso 3 – Emraia

Disponibile a brevissimo anche il terzo capitolo della collana di Aristea, Fra Tenebra e Abisso, Emraia, ad opera di Dario Leccacorvi, fondatore della casa editrice stessa.

Dopo i numerosi cambi di genere letterario dello scorse uscite (ultimo quello cyberpunk di Hong Kong Hustle) si torna alle origini, con una epica saga fantasy che si avvia al climax.

Il fiero popolo degli Esardan, costretto ad abbandonare la sua terra natia a causa di devastanti cambiamenti climatici, lotta per colonizzare un vasto continente assai poco esplorato, dove abbondano i retaggi di antiche, misteriose civiltà. In questo cupo e difficile mondo di frontiera, pieno di pericoli materiali e spirituali, dovrai sfidare i Vecchi Poteri del Rayn in nome di una vecchia amicizia.

Reduce dall’incontro con la Megera, rivelatosi un successo solo parziale, il protagonista raggiunge la capitale morale e culturale del suo popolo, Emraia, al fine di spezzare il Marchio del Vassallaggio. Questa sua ricerca lo porterà a contatto con la forma di sapienza più ambigua e insidiosa della sua gente: la Goezia, l’arte dell’evocazione demoniaca.

Vincent Edizioni

Dedalo 3 – L’altra Porta

E’ finalmente uscito anche L’Altra Porta, terzo titolo della collana Dedalo. L’Altra Porta non è un unico librogame, ma una vera e propria antologia di quattro “raccontigame”, estratti da quella inesauribile fucina di idee che sono “I Corti di LGL”, famoso concorso di brevi opere di narrativa interattiva organizzata annualmente da Librogame’s Land, il maggiore portale italiano che si occupa di librogame.

L’Altra Porta raccoglie una selezione di racconti finalisti del concorso, opera di tre autori sempre più noti nell’ambiente (Luca Lorenzon, Matteo Cresci e Dario Leccacorvi) che proprio durante I Corti di Librogame’s Land hanno mosso i primi passi nell’ambiente.

I racconti sono L’Agone degli Erranti (una quest onirica di genere fantasy), Il Palazzinaro (una carrellata su una cinquantina di anni di storia italiana visti da un personaggio alla Alberto Sordi), Sopravvivere Sottoterra (che richiama in certa misura l’omonimo Scegli la Tua Avventura) e Il Senza Pietà (nel quale si interpreta un malvagio despota intenzionato a conquistare il mondo). Chiude la raccolta il mini-librogame Il Dungeon! di Silvano Oracolo.

Dedalo 4 – Una Voce dal Passato

Le rotative non si sono ancora raffreddate dopo avere dato alle stampe Dedalo 3, che il numero 4 è già pronto ai blocchi di partenza.

La collana “rule-light” di Vincent-Raven continua, infatti, con il “nuovo” titolo di Antonio Costantini, Una Voce dal Passato. Chi ha seguito la collana Dedalo sin dai suoi albori capirà il perché delle virgolette: il librogame, infatti, era già stato pubblicato nell’originaria collana digitale di Tombolini editori. Ora Una Voce dal Passato torna in un’edizione cartacea riveduta e corretta.

Nel librogame ci troveremo ad impersonare Amanda, donna 37enne che da tempo si trova insoddisfatta della propria vita. All’improvviso ci risveglieremo a sedici anni, nel 1996, esattamente tre giorni prima che la nostra amica d’infanzia, Beatrix, scompaia senza lasciare traccia.

Abbiamo così una seconda possibilità: non solo quella di salvare la nostra amica, ma anche quella di poter vivere una seconda giovinezza… od ancora, quella di ritornare nel nostro tempo con una nuova consapevolezza.

Il librogame è atteso per i primi mesi del 2021.

Giochi Uniti

Destiny Quest 1 – Le Legione delle Ombre

Giochi Uniti, a gennaio, metterà in distribuzione il primo numero della serie Destiny Quest di Michael J Ward.

Giunge anche da noi una delle collane di librogame più particolari degli ultimi anni: Diablo incontra i librigame. Il primo numero della fortunata serie di librigioco d’azione (che vanta all’attivo ben 4 volumi) è stato pubblicato ormai nel lontano 2011.

Il volume si presenta in modo davvero ottimo, massiccio (circa 500 pagine!) e con bellissime mappe a colori.

L’autore lo ha realizzato avendo bene in mente gli aspetti più frustranti di un librogioco vecchio stile, come il dover ricominciare da capo ad ogni sconfitta e il famigerato true path (l’unica via che permette di concludere con successo un’avventura), sforzandosi di aggiornare la struttura di gioco di un librogame, senza allontanarsi troppo dall’ideale classico. Il risultato al gioco non può che richiamare alla mente un action RPG su carta.

A detta dello stesso autore, l’edizione italiana può essere considerata l’edizione definitiva del volume, in quanto corregge e sistema numerose imperfezioni presenti nell’originale inglese.