Lightyear – La vera storia di Buzz è arrivato finalmente in Blu-ray dopo aver fatto il suo debutto su Disney Plus portando sul piccolo schermo la vera storia dell’action figure vista nei film Toy Story – acquistatela su Amazon.

Firmato Pixar Animation Studios, questo capitolo animato del franchise narra dunque le origini del mitico personaggio, portando gli appassionati all’interno di un viaggio fantascientifico con tanti richiami all’universo Star Wars. Ad oggi, Lightyear – La vera storia di Buzz è presente sul mercato anche con la sua edizione Home Video in Blu-ray. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo!

Lightyear in Blu-ray: il comparto video

Per quanto concerne il comparto video, l’edizione in Blu-ray di Buzz Lightyear vanta una qualità decisamente appagante. Il lavoro dello studio di produzione è, come al solito, di alto livello e le aspettative sono state ampiamente soddisfatte. Dalle immagini a schermo è possibile ammirare ogni dettaglio realizzato magistralmente dallo studio di produzione, come ad esempio le trame delle tute spaziali indossate dai protagonisti, in grado di rendere realistici i differenti materiali con le quali sono composte. Il lavoro applicato in questo frangente non lascia spazio a commenti negativi.

Per quanto riguarda invece la colorazione, tutti i toni sono ben visibili anche nelle scene scure, il contrasto dei colori è forte e l’intero range dinamico ottimo. Banding, aliasing sono totalmente assenti. Discorso diverso per la grana, non fastidiosa, utilizzata sapientemente per dare quel tocco cinematografico in più. Inutile perdere inoltre troppe parole per quanto riguarda il design stesso delle immagini proposte. Gli ambienti che fanno da cornice alla storia sono caratterizzati in modo straordinari e i robot completano l’opera per una totale immersione dello spettatore.

Il comparto audio

Questa edizione Home Video manca al suo interno della tanto bramata traccia Dolby Atmos che solitamente è in grado di regalare splendide emozioni e portare lo spettatore al centro della scena. Purtroppo, questa volta l’esperienza è stata leggermente sotto le nostre aspettative per via della traccia in italiano con codifica Dolby Digital Plus 7.1. Sia chiaro, l’audio è ottimo, pulito e con dei buoni panning tridimensionali, tuttavia avremmo gradito una maggiore incisività durante le scene più action, in particolare nelle sequenze dove le esplosioni sono protagoniste. Complessivamente l’audio si porta a casa comunque un buon voto complessivo grazie al suo bilanciamento generale che all’atto pratico non vi porterà ad alzare o abbassare continuamente il volume in fase di visione. Riassumendo, potremmo definire la traccia audio presente ma allo stesso tempo lineare e non troppo dinamica, mostrando

I contenuti aggiuntivi – Il capitolo 1

Veniamo ora a una delle parti più interessanti di questa edizione Home Video, i contenuti aggiuntivi. Se anche voi amate scoprire ogni dettaglio delle produzioni viste, questa proposta sarà in grado di rendervi felici.

Il primo capitolo dei contenuti aggiuntivi vede al centro le dichiarazioni degli addetti ai lavori quali il diretto artistico, quello della fotografia non ché del resto della produzione. Qui vengono spiegati dettagli importanti per quanto concerne lo sviluppo del messaggio che la produzione ha voluto mandare agli spettatori, ovvero un Buzz non infallibile alle prese con un mondo difficile, pericoloso e che sembra non voler far altro che ucciderlo. Il protagonista mostra volutamente il fianco, mostrando quella normalità e umanità che tutti noi abbiamo.

Il film scinde in maniera egregia la sfera del bene e del male e lo fa attraverso tutti i mezzi possibili. La produzione voleva differenziare il mondo di Buzz con quello del suo antagonista. La stessa scelta stilistica del pianeta è passata attraverso un vasto numero di bozzetti, la colonia di Buzz doveva avere linee tonde mentre Zurg doveva vivere in un ambiente massicio e spigoloso.

Sempre nel primo capitolo sono stati poi mostrati i processi creativi che hanno portato alla realizzazione dei veicoli e veivoli visti nel film. Tra le curiosità, per la progettazione viene mostrato come siano stati utilizzati dei modellini in scala chiamati Kit Basher e come sia stata coinvolta anche Lucasfilm con i Kit Industrial di Light and Magic. Per questo motivo, gli occhi più attenti avranno sicuramente notato moltissimi riferimenti dall’universo Star Wars dal design retro futuristico che porta con sé sporco e detriti. La ricerca è stata smodata, soltanto per l’astronave di Buzz sono stati proposti ben 15 modelli differenti e il risultato finale è anche frutto di alcune visite da parte della produzione nella sede Nasa di Houston, in Texas.

Il secondo capitolo

Nel secondo capitolo dedicato ai contenuti aggiuntivi, della durata di circa 9 minuti, viene invece proposta una profonda panoramica che ha come obbiettivo quello di sviscerare tutte le caratterizzazioni dei singoli personaggi del film d’animazione. Qui vengono toccati temi molto importanti dal punto di vista sociologico come ad esempio l’importanza del gioco di squadra, le connessioni interpersonali e la sinergia frutto dei sentimenti. Sempre in questo capitolo troviamo poi le dichiarazioni dei doppiatori e del loro lavoro in sala di doppiaggio.

Il terzo capitolo

Nel terzo capitolo presente nell’edizione Home Video del film abbiamo trovato invece alcuni approfondimenti dedicati ai valori dell’universo Toy Story e e l’influenza che ancora oggi si porta dietro l’intero franchise. Qui vengono toccate tematiche come l’importanza del giocattolo a tutte le età, e come quest’ultimi siano stati studiati all’interno del film. Ecco quindi una serie di immagini che mostrano la realizzazione del gatto Sox, con le sue orecchie luminose e le sue gambe rigide tipiche dei design utilizzati per i giocattoli. Grande spazio è stato dato anche ai designer LEGO che hanno utilizzato i mattoncini per proporre una serie di idee, ad oggi presenti anche sul mercato.

Infine, tra i contenuti aggiunti trovano posto una serie di scene eliminate e la versione integrale del film con il commento del regista.

Le conclusioni su Lightyear in Blu-ray

Per concludere, questa edizione Home Video di Buzz Lightyear – La vera storia di Buzz in Blu-ray vanta un eccellente comparto video e un più che sufficiente comparto audio con traccia Dolby Digital Plus 7.1 in lingua italiana. L’edizione fisica oggetto di questa recensione offre numerosi contenuti aggiuntivi in grado di farvi comprendere a fondo tutto il lavoro creativo che una produzione del genere ha all’attivo, nonché la grande influenza derivata dall’universo Star Wars.

