Continua a prendere forma il cast di Captain America: New World Order, quarto capitolo del franchise con Chris Evans lanciato nel 2010 e diventato parte integrante del Marvel Cinematic Universe. Liv Tyler, nota per aver interpretato Betty Ross ne L’Incredibile Hulk, film del 2008, tornerà a vestire i panni della figlia del generale Thaddeus “Thunderbolt Ross”. Si tratta a tutti gli effetti del suo ritorno nel mondo Marvel a ben 15 anni di distanza.

Captain America: New World Order, Liv Tyler si unisce al cast

La notizia è stata resa ufficiale alcuni minuti fa da diversi portali americani, tra cui Deadline. Come già annunciato in passato i Marvel Studios hanno effettuato un recasting del generale Ross a seguito della scomparsa di William Hurt. A vestirne i panni ci penserà Harrison Ford al suo debutto ufficiale nell’MCU. Dopo esser stato al centro di L’Incredibile Hulk (2008), come antagonista di Bruce Banner, Ross è tornato in seguito come segretario di stato in Captain America: Civil War (2016), quando si era presentato davanti ai Vendicatori costringendoli a ratificare gli Accordi di Sokovia.

Al momento i dettagli sulla trama di Captain America: New World Order sono ancora scarni, ma il film dovrebbe prendere vita poco dopo gli eventi della serie di Disney+ dove abbiamo visto Sam Wilson (Anthony Mackie), aiutato da Bucky Barners, affrontare i Flag Smashers, gruppo terroristico manipolato da Power Broker, pericolo criminale con base a Madripoor, che si è rivelato essere nientemeno che Sharon Carter (Emily VanCamp). Sarà quindi il primo progetto cinematografico da solista per Anthony Mackie all’interno del mondo Marvel. La regia sarà affidata a Julius Onah (Cloverfield Paradox), mentre lo showrunner di The Falcon and the Winter Soldier, Malcolm Spellman, si occuperà della sceneggiatura con Dalan Musson. L’uscita nelle sale è fissata al 3 maggio 2024.